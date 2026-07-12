Katarze nepřišla, Ankara trvá
Stejně jako vláda překlopýtala summit NATO v Ankaře, celý její první půlrok bylo podobné klopýtání. I přes očekávané uklidnění vztahů s prezidentem po jeho účasti v Turecku ke katarzi nedošlo.
Přes všechny ústrky vůči prezidentovi nakonec setkání NATO dopadlo pro Česko lépe, než se mnozí obávali. Česko dalo sliby, Babiš si vymodlil letmé podání ruky Donalda Trumpa. Ale zejména, Trump si summit nakonec pochválil. Všem padl kámen ze srdce, včetně Andreje Babiše, který přiznal, že celá akce proběhla lépe, než očekával.
Co se však nezměnilo, je animozita mezi vládou a Hradem. Pavlova podaná ruka, že je schopen po odhlédnutí od osobních sporů s vládou na většině věcí domluvit, byla odmítnuta. Babiš trvá na pohledu, že Pavel vede předvolební kampaň na druhé funkční období, a že se úmyslně vozí po vládě. "Ankary" se budou patrně opakovat.
Vláda prý brzdí inflaci
Vláda si vyhodnotila první půlrok svého působení. Nepřekvapivě jsme se dozvěděli, že koalice šlape jako hodinky, plní program do puntíku. Kupodivu jako jeden z výsledků jmenoval premiér nízkou inflaci. Ano, možná zafixování cen paliv mělo svůj malý dílek. Nicméně, Babiš se předtím rozčiloval na guvernéra Michla, když ten stanovil držení nízké inflace, i kdyby to mělo být na úkor ekonomického růstu. Michl zvedl sazby, vidí inflační tlaky. Jedním z nich je obří schodek rozpočtu této vlády a její neochota výraznějších škrtů. A pak se Babiš pochválí nízkou inflací.
Babiš znovu kritizuje ČNB za zvýšení sazeb na 3,75 procenta a varuje před dražšími hypotékami, úvěry i náklady pro stát. Guvernér Aleš Michl rozhodnutí hájí obavou z vyšší inflace a zdůrazňuje, že centrální banka zůstává nezávislá.
Babiš znovu útočí na ČNB. Vyšší sazby podle něj zdraží život lidem i firmám
Politika
Babiš znovu kritizuje ČNB za zvýšení sazeb na 3,75 procenta a varuje před dražšími hypotékami, úvěry i náklady pro stát. Guvernér Aleš Michl rozhodnutí hájí obavou z vyšší inflace a zdůrazňuje, že centrální banka zůstává nezávislá.
Co se vládě podle Babiše ještě povedlo? Ministři prý dokončili 195 z 978 úkolů. Převod poplatků z obnovitelných zdrojů na stát (mínus 17 miliard), ministr vnitra Metnar „našel“ peníze na zvýšení platů policistů. Ministr dopravy Bednárik „někde“ sehnal 170 miliard na dopravní stavby, a ministr obrany Zůna bude muset příští zvýšit výdaje na zbrojení o 36 miliard. To se to hoduje za cizí peníze.
Jako jeden z úspěchů si vláda také přisuzuje aktuální schválení novely stavebního zákona. Opozice sice několik dní obstruovala, ale zákon prošel třetím čtením. Je zatím celkem nejasné, co se bude s výstavbou dít. Očekávání se mohou pohybovat od zrychlení výstavby bytů až po kolaps celého systému.
V týdnu jsme tu měli také jednu kaňku na jinak „vzorné“ spolupráci uvnitř koalice. A to, když Babiš za zády Okamury nechal poslat 140 milionů korun na zbraně pro Ukrajinu, což je hrubě proti programu SDP. Okamura protestoval, ale co měl Babiš dělat. Po úspěšném summitu NATO musel pustit chlup, aby ukázal loajalitu. Peníze prý schválila už minulá vláda, jde o jednorázový krok, klidnil Babiš SPD. Macinka, Okamurův dobrý kamarád, to prý šéfovi SPD vysvětlí.