Dalibor Martínek: Babiš zcela nepochopitelně rezignoval na Prahu
Blíží se komunální volby. Hnutí ANO nepochopitelně nechalo ležet nejdůležitější region, Prahu, ladem. Jako by Babišovi nezáleželo na tom, kdo bude příštím pražským primátorem.
Je celkem vtipné, že pražská sekce hnutí ANO má na své homepage obrázek Ondřeje Prokopa, a slogany jako „Jdou po mě?“ doplněno tučnými písmeny „…aneb novinářský hon na čarodějnice“. V ANO trochu ustrnuli. Prokop skončil 25. června jako lídr ANO v podzimních komunálních volbách. Pořídil si byty, jako politik to měl přiznat, ale nepřiznal. Takže skončil. Správci webu ANO tuto skutečnost zřejmě nezaznamenali.
Pražské ANO přišlo o lídra pro komunální volby. Ondřej Prokop po kauze nepřiznaných bytů oznámil konec v politice a mluví o mediálním honu. Andrej Babiš teď musí narychlo řešit nové vedení pražské organizace i kandidátku.
Pražské ANO bez lídra. Prokop po aféře s byty odchází z politiky
Politika
Pražské ANO přišlo o lídra pro komunální volby. Ondřej Prokop po kauze nepřiznaných bytů oznámil konec v politice a mluví o mediálním honu. Andrej Babiš teď musí narychlo řešit nové vedení pražské organizace i kandidátku.
Co je ještě zajímavější, Babišovo hnutí ANO nemá novou figuru místo Prokopa. Údajně se někdo někde radí, ale pravda je ta, že sám Babiš určí lídra kandidátky. V rozhovoru pro jisté médium uvedl, že jsou ve hře tři kandidáti. Tři muži, žádná žena. Akcie Barbory Rázgy patrně klesly k nule.
Mezi řádky lze vyčíst, že volebním lídrem bude Robert Králíček, řadový místopředseda hnutí ANO a poslanec. V ANO je už od roku 2014. Není sice nijak výrazný, ale patrně bude loajální.
Ankara, nebo Praha?
Andrej Babiš nemá na komunální volby čas. Letěl do Ankary, předbíhá se tam jako puberťák s Pavlem, kdo si potřese rukou s více důležitými lidmi. To je teď ta mediální omáčka, kterou nám politici cpou, a zároveň se u toho tváří, že média jsou ty hyeny, které tvoří obrázek dění.
Je zvláštní, že Babiš rezignoval na Prahu. Patrně má pocit, že už urval všechno, co šlo, a Praha už je jen takový přívěšek. Nebo že se to udělá tak nějak samo. Neudělá, marketing to udělá. A ten má nyní ANO mizerný, kašle na něj.
Mimochodem, Praha generuje třicet procent hrubého domácího produktu země. Sorry, vesnice, rozpočtové určení daní by se mělo změnit ve prospěch Prahy. Ne na rozvoj vesnic. V Praze studují děti z celého Česka, do hlavního města se ročně stěhuje asi deset tisíc Čechů. To by mohlo padnout Babišovi do oka. Ale ne, nic.
Hnutí ANO je před komunálními volbami v Praze v rozkladu. Poté, co kvůli své kauze s byty odstoupil z čela kandidátky Ondřej Prokop, hledá se marně jeho nástupce. O žhavé místo se zájemci nehlásí.
Dalibor Martínek: ANO v Praze se potácí. Těžce hledá volebního lídra
Názory
Hnutí ANO je před komunálními volbami v Praze v rozkladu. Poté, co kvůli své kauze s byty odstoupil z čela kandidátky Ondřej Prokop, hledá se marně jeho nástupce. O žhavé místo se zájemci nehlásí.
Babiš je aktuálně v Ankaře a nemá na lokální politiku čas. ANO získalo v Praze v minulých volbách dvacet procent hlasů, což je vzhledem ke skepsi Pražanů vůči Babišovi velmi dobý výsledek. Nyní ovšem Babiš Prahu tak nějak nepochopitelně zanedbal. Nejdříve ji dal Prokopovi, dál si neví rady.
Prahu ovládne ODS, obrázek jejího lídra Tomáše Portlíka už se vozí po Praze jako polep tramvaje. Čím polepí tramvaje ANO? Asi už bude pozdě. Babiš zcela nepochopitelně rezignoval na volební výsledek v Praze.