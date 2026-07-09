AI boháči ženou ceny bydlení v San Francisku do rekordů. Za byt lze nabídnout i akcie OpenAI
Rozmach umělé inteligence mění realitní trh v okolí San Franciska. Příliv vysoce placených zaměstnanců technologických firem a miliardové výnosy z jejich akciových podílů zvyšují poptávku po luxusním bydlení. Mediánová cena prodaného domu ve městě už vystoupala na rekordních 1,76 milionu dolarů.
Rychlý rozvoj umělé inteligence přináší do San Franciska nové pracovní příležitosti a obrovské bohatství. Současně však dál zhoršuje dostupnost bydlení. Vysoce placení zaměstnanci společností jako OpenAI či Anthropic nyní patří mezi nejvýznamnější kupce drahých nemovitostí v oblasti Sanfranciského zálivu, napsal server BBC.
Symbolickým příkladem nové situace na trhu je luxusně zrekonstruovaný třípokojový byt ve čtvrti Duboce Triangle, který se nabízel téměř za tři miliony dolarů, tedy zhruba 63 milionů korun. Pozornost vzbudila nejen jeho cena, ale také neobvyklá možnost úhrady. Prodávající byl ochoten zvážit, že místo peněz přijme akcie firem OpenAI nebo Anthropic.
Americké ministerstvo obrany naplnilo svou hrozbu a oficiálně označilo technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu, napsala agentura Reuters.
Trumpova vláda označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec
Zprávy z firem
Americké ministerstvo obrany naplnilo svou hrozbu a oficiálně označilo technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu, napsala agentura Reuters.
O nemovitost se zajímal mimo jiné zaměstnanec OpenAI, který se do San Franciska přestěhoval před dvěma lety kvůli nabídce práce na inženýrské pozici. V současnosti žije v nájmu a podle BBC plánoval požádat vedení firmy o možnost převodu části svých akcií.
San Francisco je znovu nejdražším městem USA
San Francisco se v březnu znovu stalo nejdražším americkým městem pro zájemce o koupi nemovitosti. Vystřídalo San Jose, které leží přibližně 80 kilometrů jižně v srdci Silicon Valley.
Mediánová cena domů v San Francisku se v březnu meziročně zvýšila o 19 procent. V dubnu ceny podle společnosti Redfin vzrostly o 14,5 procenta a v květnu o 14,1 procenta.
Mediánová prodejní cena nemovitosti ve městě dosáhla v květnu rekordních 1,76 milionu dolarů, tedy více než 37 milionů korun. Pro srovnání: v celých Spojených státech se medián pohyboval pod hranicí 400 tisíc dolarů, což odpovídá zhruba 8,5 milionu korun.
„Jsou prostě astronomické. Lidé mají spoustu hotovosti a jsou připraveni nakupovat,“ uvedla hlavní ekonomka realitní společnosti Redfin Daryl Fairweatherová.
Z akcií technologických firem vznikají noví milionáři
Výraznou roli na realitním trhu hrají zaměstnanecké podíly v rychle rostoucích technologických společnostech. Jejich hodnota v posledních letech prudce vzrostla a vytvořila novou skupinu velmi majetných pracovníků.
Více než 600 současných i bývalých zaměstnanců například loni v říjnu prodalo akcie v celkové hodnotě 6,6 miliardy dolarů. Na jednoho účastníka transakce tak podle listu The Wall Street Journal připadalo v průměru přibližně 11 milionů dolarů.
Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.
Stát jako akcionář ChatGPT? OpenAI jedná s Trumpem o pěti procentech
Leaders
Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.
Pracovníci technologických firem proto těží nejen z vysokých platů, ale také z vlastnických podílů ve svých zaměstnavatelích. Podle realitních odborníků se nyní řadí mezi důležité kupce prémiových nemovitostí v San Francisku a jeho okolí.
Omezená nabídka dál zhoršuje dostupnost bydlení
Nová vlna bohatých kupců přichází na trh, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem bytů a domů. Zvýšená poptávka se zatím nejvýrazněji projevuje v luxusním segmentu, postupně však vytváří tlak i na zbytek trhu.
Růst cen tak dál komplikuje situaci obyvatelům s nižšími a středními příjmy, pro které se vlastní bydlení v oblasti stává stále méně dosažitelné.
San Francisco tím ukazuje i širší společenské dopady rozvoje umělé inteligence. Technologický sektor vytváří nová pracovní místa a značný majetek, jeho přínosy se však soustřeďují především mezi omezenou skupinu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Náklady v podobě rostoucích cen bydlení naopak dopadají na mnohem širší část obyvatel.
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