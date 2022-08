Ropa Družbou proudí, ale jen na Slovensko. Do Česka nedoteče

Slovenský přepravce ropy Transpetrol napsal, že dodávky ropy ropovodem Družba do Česka obnoveny nebudou. Barbora Putová, mluvčí společnosti Mero, která je částečným vlastníkem ropovodu Družba, potvrdila, že dodávky ropy jsou stále pozastaveny.

O obnovení dodávek ropy společností Transněfť informovala s odvoláním na vedení ruského podniku agentura RIA. Jižní větev byla mimo provoz od minulého týdne, kdy Ukrajina tranzit zastavila. Transpetrol i bratislavská rafinerie Slovnaft potvrdily obnovení dodávek ropy ropovodem Družba na Slovensko.

Mluvčí bratislavské rafinerie Slovnaft Anton Molnár řekl, že dohodnuté řešení ohledně úhrady tranzitních poplatků za přepravu ropy přes Ukrajinu se týká obnovení dovozu na Slovensko a do Maďarska, do Česka nikoli. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.

Ukrajina tranzit ropy zastavila 4. srpna, protože nedostala z Ruska peníze za tranzit na měsíc srpen. Rusko peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu vrátily zpět. Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.

V Česku ropu zpracovává společnost Unipetrol. „Rafinerie skupiny Orlen Unipetrol v Litvínově a Kralupech nad Vltavou mají zajištěnou surovou ropu pro svůj provoz. V současné době je produkce na plánované úrovni, a dochází tak k nepřetržitým dodávkám palivových produktů na český trh. Jak jsme již informovali dříve, skupina ORLEN v posledních letech úspěšně diverzifikovala své dodávky surové ropy a testovala využitelnost různých druhů surové ropy ve svých rafineriích. Máme rozsáhlou databázi dodavatelů z Evropy i mimo náš kontinent, se kterými jsme v posledních čtyřech letech navázali silné obchodní vztahy,“ řekl mluvčí Unipetrolu Michal Procházka.