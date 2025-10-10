První dohoda. ANO by ve vládě mělo osm resortů a premiéra, SPD tři resorty, Motoristé čtyři
Případná vláda ANO, SPD a Motoristů bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Strany dohodu o potenciálním kabinetu oznámily v tiskové zprávě.
Kromě pozice premiéra bude mít ANO ve vládě resorty financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci za SPD budou v čele resortů obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají resorty zahraničí, kultury, životního prostředí a nové ministerstvo sportu, prevence a zdraví. Vznikající kabinet chce podle stran dát novým úřadem najevo, že sport a pohyb dětí budou stejně jako boj proti civilizačním chorobám jednou z jeho zásadních priorit.
V nové vládě nevzniknou posty ministrů pro EU, legislativu a vědu. Jednání budou pokračovat příští týden programovými prioritami. Babiš původně avizoval, že by v pátek mohl složení vlády oznámit, v pátek ráno ale zase ve videu tvrdil, že složení vlády oznamovat nebude. V nové vládě nevzniknou posty ministrů pro evropské záležitosti, legislativu a vědu, výzkum a inovace. Jednání budou pokračovat příští týden programovými prioritami.
Prezident Petr Pavel po čtvrteční schůzce s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, jejíž zasedání svolal na 3. listopadu.
Podle Pavla proces vzniku vlády nelze uspěchat. Babiše požádal, aby ho s prioritami a směřováním budoucí vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů seznámil v předstihu. Za zásadní při skládání vlády a pro její jmenování prezident považuje mimo jiné pevné zakotvení v Evropské unii, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v Severoatlantické alianci (NATO) či podporu institucí demokratického státu.
Šéf ANO slibuje, že pokud bude ve vládě, Česko nebude z rozpočtu přímo financovat dodávky zbraní Ukrajině. Babiš na středeční tiskové konferenci uvedl, Česká republika pomáhá Ukrajině prostřednictvím Evropské unie a že české zbrojovky mohou bez problémů zbraně na Ukrajinu vyvážet.
