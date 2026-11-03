Putin už kuje plány, jak naložit s oslabeným Trumpem po midterms
Kreml se připravuje na možnost, že Donald Trump vyjde z amerických voleb do Kongresu oslabený. Moskva chce využít nové politické situace k dalšímu uvolňování sankcí a přesvědčit Washington, že s Ruskem lze obchodovat i bez ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale Putin podle zdrojů ztrácí víru, že Trump dokáže přimět Kyjev k míru za ruských podmínek, a sází na pokračování války.
Výsledek amerických midterms může změnit nejen poměry ve Washingtonu, ale také další vývoj války na Ukrajině. Pokud Donald Trump z voleb vyjde politicky oslabený, Vladimir Putin i Volodymyr Zelenskyj budou podle zdrojů agentury Bloomberg čelit jinému americkému prezidentovi než dosud.
Kreml už podle člověka blízkého ruskému vedení hledá možnosti, jak nové situace využít. Po dohodě o dodávkách ruské nafty do Spojených států chce Moskva usilovat o další zmírnění amerických sankcí. Cílem má být přesvědčit Trumpa, že Spojené státy a Rusko mohou rozvíjet obchodní vztahy, aniž by Moskva nejprve ukončila válku na Ukrajině.
Donald Trump podle svého někdejšího spolupracovníka míří v úterních volbách do Kongresu k tvrdému politickému střetu. Bývalý šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci tvrdí, že prezident „dostane pořádně na frak“, protože část voličů je nespokojená s ekonomikou, válkou v Íránu i nesplněnými sliby. Zároveň očekává, že případný neúspěch otevře uvnitř Republikánské strany boj o její další směřování.
Trump dostane v midterms pořádně na frak a ví to, tvrdí bývalý šéf komunikace Bílého domu
Politika
Donald Trump podle svého někdejšího spolupracovníka míří v úterních volbách do Kongresu k tvrdému politickému střetu. Bývalý šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci tvrdí, že prezident „dostane pořádně na frak“, protože část voličů je nespokojená s ekonomikou, válkou v Íránu i nesplněnými sliby. Zároveň očekává, že případný neúspěch otevře uvnitř Republikánské strany boj o její další směřování.
Ve hře jsou plyn, hnojiva i sankce
Obchodní motiv se stále výrazněji prolíná s mírovými jednáními. Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se snaží Putina přivést k dohodě mimo jiné příslibem obchodních příležitostí po skončení války. Při zářijových návštěvách Kyjeva a Moskvy například prosazovali plán na obnovení prodeje ruského plynu do Evropy přes amerického prostředníka.
Zelenskyj ale tvrdí, že Moskva jednání záměrně protahovala až do amerických voleb, aby zjistila, jak se politické poměry ve Spojených státech změní, a zároveň zabránila dalším americkým sankcím. Dohoda o ruské naftě podle něj může Moskvě otevřít cestu k podobným ústupkům v oblasti plynu, hnojiv, zmrazených aktiv či sankcí proti jednotlivcům a firmám.
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
Americké midterms: Demokraté doufají ve velký průlom. Jsou volby referendem o Trumpovi?
Názory
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
Putin sází na dlouhou válku
Oslabení Trumpa přitom nemusí automaticky znamenat silnější americkou podporu Ukrajině. Může ale zmenšit prezidentův prostor tlačit na Zelenského, aby přijal dohodu. Kreml navíc podle zdrojů ztratil důvěru v to, že Trump dokáže Kyjev přimět k míru za ruských podmínek.
Putin proto podle lidí obeznámených se situací stále více sází na prodlužování konfliktu, intenzivnější útoky na Ukrajinu a tlak na její evropské spojence. S příchodem zimy může Moskva zesílit útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu ve snaze přimět zemi k ústupkům.
Rusko přitom samo čelí rostoucím problémům. Sankce a obrovské vojenské výdaje zatěžují ekonomiku, hospodářský růst zpomaluje a ukrajinské drony útočí na rafinerie, sklady i datová centra. V říjnu navíc ruská armáda podle uvedených údajů zaznamenala rekordních více než 54 tisíc mrtvých a zraněných.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Další test přijde už v listopadu
Prvním testem nové situace mají být mírová jednání Ruska, Ukrajiny a Spojených států plánovaná na 10. a 11. listopadu v Abú Zabí. Putin ale zatím nedal najevo ochotu ustoupit od svých územních požadavků vůči Ukrajině.
Další příležitostí může být případná schůzka Trumpa a Putina v Číně na summitu APEC. Pro ruského prezidenta by znamenala možnost jednat s Trumpem bez přítomnosti Ukrajiny a jejích evropských spojenců. Moskva však podle zdrojů neočekává zásadní průlom.
Rusko se zároveň připravuje na možnost, že válka potrvá ještě roky. Po neúspěchu jednání Trumpa a Putina na Aljašce zvýšil Kreml vojenské výdaje pro rok 2026 o téměř 60 miliard dolarů na bezmála 200 miliard. Podobnou částku plánuje vydat také v roce 2027.