Trump čelí klíčovým midterms. Demokraté sahají po kontrole Kongresu
Spojené státy rozhodují o politické síle Donalda Trumpa na další dva roky. Američané volí celou Sněmovnu reprezentantů a třetinu Senátu, přičemž republikáni mohou přijít o většinu v jedné či obou komorách Kongresu. Výsledek může zásadně omezit prezidentovu legislativní agendu a v případě vítězství demokratů ve Sněmovně otevřít i cestu k impeachmentu.
Ve Spojených státech začaly ostře sledované volby do Kongresu. Jako první se otevřely volební místnosti ve Vermontu, další státy se postupně přidávají. Poslední hlasování skončí ve středu ráno středoevropského času na Aljašce. Předčasně už podle CNN odvolilo více než 57 milionů Američanů.
Ve hře je celá Sněmovna reprezentantů a třetina Senátu. Republikáni nyní drží většinu v obou komorách, jejich náskok je ale těsný. Ve Sněmovně mají poměr 218 ku 214, v Senátu 53 ku 47.
Donald Trump podle svého někdejšího spolupracovníka míří v úterních volbách do Kongresu k tvrdému politickému střetu. Bývalý šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci tvrdí, že prezident „dostane pořádně na frak“, protože část voličů je nespokojená s ekonomikou, válkou v Íránu i nesplněnými sliby. Zároveň očekává, že případný neúspěch otevře uvnitř Republikánské strany boj o její další směřování.
Trump dostane v midterms pořádně na frak a ví to, tvrdí bývalý šéf komunikace Bílého domu
Politika
Donald Trump podle svého někdejšího spolupracovníka míří v úterních volbách do Kongresu k tvrdému politickému střetu. Bývalý šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci tvrdí, že prezident „dostane pořádně na frak“, protože část voličů je nespokojená s ekonomikou, válkou v Íránu i nesplněnými sliby. Zároveň očekává, že případný neúspěch otevře uvnitř Republikánské strany boj o její další směřování.
Podle předvolebních průzkumů mohou demokraté převzít kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a mají šanci získat také Senát. Takový výsledek by výrazně zkomplikoval prosazování Trumpovy legislativní agendy. Pokud by demokraté ovládli dolní komoru, mohli by také zahájit ústavní žalobu proti prezidentovi.
Midterms jako referendum o Trumpovi
Volby uprostřed prezidentského mandátu tradičně fungují také jako hodnocení úřadující hlavy státu. Trump do nich vstupuje v době poklesu popularity, který průzkumy spojují především s inflací a vysokými cenami benzinu, potravin, bydlení či zdravotní péče. Část Američanů zdražování dává do souvislosti s válkou USA a Izraele proti Íránu, demokraté poukazují také na dopady Trumpových cel.
Výrazným tématem je rovněž prezidentova protiimigrační politika a deportace přistěhovalců do třetích zemí. Demokraté se přitom pokoušejí získat senátorská křesla i v tradičně republikánských státech, jako jsou Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně ale musí uhájit Michigan, kde se očekává těsný souboj.
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
Demokraté mohou zastavit Trumpa. Americké dluhy ale ne
Trhy
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
Pozornost se soustředí i na to, jak by Trump případnou porážku přijal. Média a analytici připomínají, že dodnes neuznal svou porážku v prezidentských volbách v roce 2020, kdy ho porazil Joe Biden.
Američané kromě Kongresu vybírají také 39 guvernérů a hlasují v řadě státních a místních voleb. Nový Kongres poprvé zasedne v lednu.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.