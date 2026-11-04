Anthropic proinvestuje 900 miliard dolarů. Musí
Jeden z největších investičních plánů představila společnost Anthropic. V několika nadcházejících letech plánuje proinvestovat neuvěřitelných 900 miliard dolarů, z nichž většina půjde na budování nových výpočetních kapacit. Pro firmu, která zanedlouho vstoupí na burzu, jde přitom o životně důležitý krok. Bez ní by nikdy nemohla dosáhnout ziskovosti.
Výsledky, které společnost Anthropic zveřejnila před očekávaným vstupem na americkou burzu, nabídly jednu nenápadnou, ale podstatnou informaci: sama společnost potvrdila, že navzdory rostoucím tržbám utrácí víc peněz za výpočetní výkon, než kolik od platících zákazníků vybere.
Tedy jednoduše řečeno: Anthropic v tuto chvíli dotuje fungování svých AI modelů z vlastní kapsy. A navíc si uvědomuje, že nemůže přistoupit k razantnímu zvýšení cen, protože působí v tvrdě konkurenčním prostředí, kde navíc každá inovace může přinést zásadní proměnu celého trhu.
Řešením tak má být razantní posilování vlastní AI infrastruktury. To ale není vůbec levná záležitost, takže Anthropic potvrdil plán na investici ve výši téměř 900 miliard dolarů v horizontu několika příštích let, což představuje jeden z největších investičních plánů soukromé společnosti v historii.
„Z informací pro investory vyplývá, že do konce roku 2030 by Anthropic měl do AI infrastruktury investovat téměř 450 miliard dolarů z této celkové sumy,“ uvedl list Financial Times.
Nutné, ale nenáviděné investice
Výdaje na budování digitální infrastruktury patří v posledních měsících k nejvíce sledovaným údajům velkých technologických společností při oznamování kvartálních výsledků. Investoři stále ještě „kupují zprávy“ o budoucích investicích s tím, že právě takzvané CAPEXy budou mít zásadní vliv na budoucí úspěch jednotlivých firem.
Rok 2026 se může stát rokem s nejvyššími investicemi do technologické infrastruktury všech dob. Velké společnosti sázející na AI totiž plánují investiční výdaje v celkové hodnotě blížící se bilionu dolarů. Problém je, že po letech hromadění hotovosti firmy nemají dost peněz na investice a musí si půjčovat. To přitom zdražuje dluhy všem, hlavně státům.
Technologičtí giganti letos napumpují do AI až bilion dolarů. A to je problém
Trhy
Rok 2026 se může stát rokem s nejvyššími investicemi do technologické infrastruktury všech dob. Velké společnosti sázející na AI totiž plánují investiční výdaje v celkové hodnotě blížící se bilionu dolarů. Problém je, že po letech hromadění hotovosti firmy nemají dost peněz na investice a musí si půjčovat. To přitom zdražuje dluhy všem, hlavně státům.
Z tohoto pohledu tak k nejúspěšnějším firmám v budoucnu budou patřit společnosti jako Amazon, Meta Platforms a Alphabet (vlastník Googlu), které chystají největší investice do AI infrastruktury ze všech. Jen americké firmy v letošním fiskálním roce plánují investovat kolem 750 miliard dolarů, a při započítání očekávaných investic čínských a evropských technologických firem dosáhnou letošní investice hranice bilionu dolarů.
Digitální ekosystém přitom stále výrazněji čelí několika zásadním problémům. Prvním je neschopnost dodavatelů nabídnout dostatečně rychle potřebné technologie, druhým pak politické dopady staveb velkých datových center. Ty totiž stále více obyvatel zejména USA nechtějí mít poblíž svých domovů kvůli vysoké energetické a ekologické náročnosti. Navíc tato centra kromě samotné stavby nepřinášejí zaměstnanost, jak tomu bývalo u podobně velkých infrastrukturních staveb obvyklé.
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.
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Newstream TV
Investoři často věří, že se rozhodují racionálně, na základě dat a ekonomických analýz. Ve skutečnosti však jejich rozhodování zásadně ovlivňují emoce. Strach z promarněné příležitosti, panika při propadech trhů nebo přílišná náklonnost k akciím, které už vlastní, mohou vést k drahým chybám. Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko, v podcastu Newstream Byznys Talks vysvětluje, proč emoce nelze vypnout a jak si nastavit pravidla, která investora ochrání před vlastními rozhodnutími.