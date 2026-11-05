Jsme na cestě stát se v Česku jedničkou logistického trhu, říká šéf GLS Petr Pěcha
Na trhu logistických služeb, přepravy zásilky z místa na místo, se v Česku zrodil tygr. Společnost GLS. Ta si dosud držela asi desetiprocentní tržní podíl. Firma se pod novým majitelem, Danielem Křetínským, který ji získal před dvěma lety, rozhodla tento poměr změnit. Chce být lídrem. „Rosteme o dvacet procent ročně, výrazně rychleji než trh,“ říká Petr Pěcha, výkonný ředitel GLS Česká republika, v podcastu Newstream Byznys Talks.
Křetínského peníze pohánějí expanzi GLS. Balíková společnost, která dosud držela zhruba desetinu českého trhu, chce vystoupat až na jeho vrchol. Roste o dvacet procent ročně, masivně investuje do výdejních boxů a rozšiřuje služby. Do března plánuje provozovat tři tisíce boxů. „GLS může růst a tento růst není ničím ohraničený,“ říká její výkonný ředitel Petr Pěcha.
Firma podle Pěchy velkou práci věnuje změně vnitřního nastavení společnosti. Z pozice hráče, který má dobrou kvalitu služby doručení zásilky, se chce GLS posunout do místa, že k této kvalitě přidá i dynamický tržní růst. Na tom v současnosti pracuje, podpořená Křetínského financemi.
Z 250 boxů na tři tisíce. GLS masivně rozšiřuje síť
„Bez těchto investic to dělat nejde,“ říká Pěcha. Společnost sází na tři hlavní pilíře. Masivně rozvíjí síť zásilkových boxů. Před dvěma lety jich měla pouze 250. „Do konce roku jich budeme mít dva a půl tisíce, v březnu jich budou tři tisíce. A není to jenom o tom, kolik bodů máme, ale jak jsou velké. Takže je zároveň rozšiřujeme,“ říká Pěcha. Tři tisíce boxů jsou podle něj hranicí, od které se odvíjí, kdo je na trhu velký hráč.
Zásilkové služby se předhánějí, kdo a jak vylepší své služby. Po sdílení výdejních boxů přichází další novinka, tentokrát od GLS. Kurýři budou vozit balíčky i v sobotu. Přepravce sází na vlastní boxy, přibude jich ještě tisícovka.
GLS jako první zásilková služba nabídne sobotní doručování balíků po celém Česku
Zprávy z firem
Zásilkové služby se předhánějí, kdo a jak vylepší své služby. Po sdílení výdejních boxů přichází další novinka, tentokrát od GLS. Kurýři budou vozit balíčky i v sobotu. Přepravce sází na vlastní boxy, přibude jich ještě tisícovka.
V souvislosti s rozšiřováním sítě boxů firma zavedla také sobotní doručování zásilek. V rámci celé republiky nyní GLS doručí balíček do boxu i v sobotu. „Data nám ukazují, že osmdesát procent balíků je vyzvednutých již o víkendu. Vlastně vytváříme trh, který tady dosud nebyl,“ tvrdí Pěcha.
Boxy nestačí. GLS chce posílit i doručování domů
Dalším pilířem, na kterém GLS staví, je dodávka zásilky do domácnosti. „Odmítli jsme se smířit s tím, že budou jenom boxy, a dodávka do domácnosti nebude,“ tvrdí šéf společnosti. Firma tuto službu vylepšuje, nastavila možnost sledovat on-line polohu zásilky, takže klient nemusí čekat doma, ale v reálném čase vidí, kde se jeho balíček nachází. Jak říká Pěcha, klient si až šestkrát během doručování ověřuje, kde se jeho zásilka v reálném čase vyskytuje.
Expanze je v naší DNA, říká Pěcha
„Třetím pilířem je expanze, to je naše DNA. Jsme nyní ve 22 zemích světa, přibývají další,“ říká Pěcha. Všechny tyto aktivity podle něj povedou k tomu, že se GLS brzy stane jedničkou na českém trhu doručování zásilek.
Petr Pěcha, výkonný ředitel GLS Česká republika, byl hostem podcastové série Newstream Byznys Talks. Aktuální epizodu sledujte v úvodu tohoto článku. Poslechnout si ji můžete i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
Petr Pěcha: GLS je spící obr a my ho chceme probudit
Zprávy z firem
GLS Česko zažilo v posledním roce výraznou proměnu. Firma masivně investuje do výdejních boxů, chce posílit domácí doručování a více těžit ze své celoevropské sítě. Podle jejího šéfa Petra Pěchy se logistika během několika let promění v digitální službu, kde bude klíčová flexibilita, data a práce s AI. V rozhovoru mluví o ambicích GLS, proměně zákaznických návyků, budoucnosti home delivery i o tom, proč už dnes zákazníci neodpouštějí zpoždění.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.