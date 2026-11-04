Lukáš Kovanda: Trumpův volební debakl nakopl českou korunu
Trump prohrál, česká koruna slaví. Volební triumf demokratů oslabil dolar, srazil výnosy amerických dluhopisů a české měně pomohl mezi světovou desítku vítězů. Pokud se tento trend udrží, mohou z něj těžit i Češi s hypotékami. Investory do amerických akcií ale může Trumpova porážka bolet.
Americké kongresové volby přinesly výrazný úspěch demokratů, který se bezprostředně promítá do světových finančních trhů. Oslabují americké akcie i dolar, zatímco státní dluhopisy Spojených států zdražují, a jejich výnosy tak klesají. Z výsledku voleb zatím těží také česká koruna. Ta se dnes ráno zařadila mezi deset nejúspěšnějších světových měn vůči dolaru (viz graf Bloombergu níže). Volební porážka republikánů prezidenta Donalda Trumpa navíc může vytvořit předpoklady pro zlevnění hypoték v České republice.
Koruna patří mezi vítěze. Ruský rubl se propadá
Podle údajů agentury Bloomberg se ve středu krátce po osmé hodině ranní obchodoval dolar přibližně za 21,68 koruny. Oproti předchozímu závěru obchodování na úrovni 21,75 koruny tak česká měna zpevňovala o 0,31 procenta. Její posilování bylo během noci ještě výraznější. Dolar se přechodně prodával za méně než 21,63 koruny. Koruna tak během několika hodin zpevnila až o zhruba dvanáct haléřů vůči úrovním, na nichž se obchodovala před výraznějším nočním poklesem dolaru.
Pozoruhodné je zejména mezinárodní srovnání. V žebříčku 31 světových měn sledovaných Bloombergem se koruna ve středu ráno umístila na desáté příčce podle zhodnocení vůči americkému dolaru. Předstihla tak například euro, kanadský dolar či norskou korunu. Euro posilovalo o 0,29 procenta, polský zlotý o 0,32 procenta a maďarský forint dokonce o 0,41 procenta. Nejvýrazněji zpevňovalo mexické peso a jihoafrický rand, shodně o 0,42 procenta. Z významnějších měn naopak oslaboval čínský jüan, indická rupie či ruský rubl. Ten ztrácel 0,73 procenta.
Koruna tak není pouze pasivním příjemcem všeobecného oslabení dolaru. Vykazuje také určitou relativní sílu, byť vůči euru její zhodnocení zatím dosahuje jen přibližně dvou setin procenta. Její posílení přitom může tlumit korunové ceny komodit obchodovaných v dolarech, například ropy. Pokud se slabší dolar udrží, může částečně zmírňovat dovážené inflační tlaky. V současné situaci prudkého zdražování energetických surovin by šlo o vítaný faktor tlumící inflaci.
Česká inflace v říjnu nečekaně zpomalila na 2,4 procenta. Radost z levnějších potravin ale může mít krátké trvání. Ekonomové varují, že prudké zdražování energií se do peněženek domácností teprve promítne a začátkem příštího roku může inflace vystřelit téměř ke čtyřem procentům. Českou národní banku navíc už ve čtvrtek čeká rozhodování o úrokových sazbách, které by podle odhadů mohly vzrůst.
Inflace v říjnu zpomalila. ČNB přesto nejspíš zvýší úrokové sazby, míní ekonomové
Money
Česká inflace v říjnu nečekaně zpomalila na 2,4 procenta. Radost z levnějších potravin ale může mít krátké trvání. Ekonomové varují, že prudké zdražování energií se do peněženek domácností teprve promítne a začátkem příštího roku může inflace vystřelit téměř ke čtyřem procentům. Českou národní banku navíc už ve čtvrtek čeká rozhodování o úrokových sazbách, které by podle odhadů mohly vzrůst.
Trumpova porážka sráží výnosy dluhopisů. Vydělat na tom mohou i Češi
Zásadní je ovšem reakce amerického dluhopisového trhu. Výnos desetiletého amerického vládního dluhopisu podle Bloombergu klesl o tři bazické body na 4,93 procenta. Dluhopisy tedy zdražují, protože investoři předpokládají, že demokratické ovládnutí Kongresu zkomplikuje Trumpovi prosazování dalších daňových škrtů a výdajových opatření, která by prohlubovala americké rozpočtové deficity.
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
Demokraté mohou zastavit Trumpa. Americké dluhy ale ne
Trhy
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
Demokraté totiž mohou blokovat legislativu vyžadující souhlas Kongresu, včetně dalších rozsáhlých rozpočtových a daňových změn. Tím se snižuje pravděpodobnost dalšího výrazného navyšování amerického státního zadlužení nad dosavadní očekávání. Pokud investoři začnou předpokládat méně rozsáhlé budoucí emise amerických vládních dluhopisů, jsou ochotni spokojit se s jejich nižším výnosem.
Nečekaný bonus pro české domácnosti: levnější hypotéky
Právě tento vývoj může mít překvapivě příznivé důsledky také pro české domácnosti, které splácejí hypotéky nebo si plánují pořídit vlastní bydlení. Americké dluhopisové výnosy totiž ovlivňují výnosy evropských státních dluhopisů a nepřímo také dlouhodobé korunové úrokové swapy, podle nichž banky stanovují ceny hypotečních úvěrů.
Pokud by se pokles amerických výnosů ukázal jako trvalejší a přenesl se rovněž do evropských a českých sazeb, mohly by tuzemské banky získat prostor pro levnější hypotéky. Samotný dnešní pokles o tři bazické body je však příliš malý, aby sám o sobě vyvolal citelnou změnu hypotečních sazeb. Navíc Česko nyní čelí zvýšenému riziku inflace v důsledku drahých energií, což působí opačným směrem.
Chcete levnější hypotéku? Pak možná budete muset držet palce americkým demokratům. Ale jen napůl. Pro české peněženky by totiž mohl být nejvýhodnější scénář, v němž Donald Trump ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zatímco Senát zůstane republikánům. Politická brzda na Trumpovo utrácení by mohla srazit výnosy amerických dluhopisů, a tím nepřímo i sazby českých hypoték. Jenže úplná porážka republikánů by podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mohla přinést opačný efekt.
Americké volby 2026: Triumf demokratů může zlevnit Čechům hypotéky
Názory
Chcete levnější hypotéku? Pak možná budete muset držet palce americkým demokratům. Ale jen napůl. Pro české peněženky by totiž mohl být nejvýhodnější scénář, v němž Donald Trump ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zatímco Senát zůstane republikánům. Politická brzda na Trumpovo utrácení by mohla srazit výnosy amerických dluhopisů, a tím nepřímo i sazby českých hypoték. Jenže úplná porážka republikánů by podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mohla přinést opačný efekt.
Americké akcie ztrácejí. Čeští investoři mohou dostat dvojitou ránu
Zatímco dluhopisy z výsledku voleb těží, americké akcie ztrácejí. Futures na index S&P 500 podle ranních údajů Bloombergu odepisovaly 0,3 procenta a technologický Nasdaq 100 ztrácel 0,4 procenta. Investoři se totiž obávají přísnějšího regulačního dohledu nad technologickými giganty, zejména společnostmi působícími v oblasti umělé inteligence.
Trumpova politická porážka tak může českým hypotečním dlužníkům prospět, zatímco tuzemským investorům do amerických technologických akcií hrozí dvojitá ztráta. K případnému poklesu dolarové hodnoty jejich investic se totiž přidává oslabení samotného dolaru vůči koruně.
Trump ztratil Kongres, ale rozhodně ne všechnu moc
Význam demokratického vítězství však nelze přeceňovat. Trumpovi zůstávají prezidentské pravomoci včetně práva veta a značného vlivu na obchodní politiku. Demokraté tedy nemohou jednoduše zrušit jeho cla ani prosadit vlastní hospodářský program. Nově zvolený Kongres navíc začne působit až v lednu příštího roku.
Pro Českou republiku je nicméně prvotní reakce finančních trhů spíše příznivá. Silnější koruna může zmírňovat dováženou inflaci a nižší americké dluhopisové výnosy mohou časem přispět ke zlevnění hypoték. Rozhodující nyní bude, zda se dnešní tržní pohyby udrží, nebo zda je převáží obavy z politického střetu mezi demokratickým Kongresem a republikánským prezidentem.