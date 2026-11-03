Trump dostane v midterms pořádně na frak a ví to, tvrdí bývalý šéf komunikace Bílého domu
Donald Trump podle svého někdejšího spolupracovníka míří v úterních volbách do Kongresu k tvrdému politickému střetu. Bývalý šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci tvrdí, že prezident „dostane pořádně na frak“, protože část voličů je nespokojená s ekonomikou, válkou v Íránu i nesplněnými sliby. Zároveň očekává, že případný neúspěch otevře uvnitř Republikánské strany boj o její další směřování.
Donald Trump může v úterních volbách do Kongresu utrpět výraznou politickou porážku. Myslí si to bývalý ředitel komunikace Bílého domu a zakladatel SkyBridge Capital Anthony Scaramucci, který v rozhovoru pro web CNBC prohlásil, že prezident „dostane pořádně na frak“ a že si je toho podle něj sám vědom.
Scaramucci svou kritiku opírá především o nespokojenost Američanů s ekonomikou. Podle říjnového průzkumu CNBC nesouhlasilo s Trumpovým přístupem k ekonomice 65 procent respondentů a 80 procent hodnotilo její stav jako průměrný nebo špatný. „Máte jeden průzkum spokojenosti zákazníků, který můžete udělat o americkém prezidentovi – a tím jsou volby v polovině funkčního období,“ uvedl Scaramucci.
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
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Názory
Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?
Podle něj Trump navíc nesplnil několik zásadních slibů. Zmínil dostupnější život, konec „nekonečných válek“ a transparentnost kolem Epsteinových spisů. Tvrdí proto, že se od prezidenta začíná odvracet i část hnutí MAGA. Bílý dům Scaramucciho výroky nekomentoval, v minulosti ale uvedl, že jeho „relevance skončila téměř před deseti lety“.
Napětí uvnitř republikánů
Scaramucci očekává, že případný špatný výsledek otevře uvnitř Republikánské strany zásadní spor o její budoucnost. Podle něj už nejde o stranu Ronalda Reagana ani George W. Bushe a republikáni si budou muset ujasnit, zda zůstanou Trumpovou stranou i poté, co prezident jednou odejde z politické scény.
Úplný konec hnutí MAGA ale Scaramucci neočekává. Předpokládá, že jeho prvky zůstanou přítomné i u republikánského kandidáta pro prezidentské volby v roce 2028, mimo jiné kvůli Trumpovu politickému vlivu a stovkám milionů dolarů v prostředcích jeho politického akčního výboru.
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
Demokraté mohou zastavit Trumpa. Americké dluhy ale ne
Trhy
Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.
Pokud by demokraté získali větší vliv v Kongresu, Scaramucci očekává také sérii vyšetřování Trumpovy administrativy v obou komorách. Predikční trhy podle CNBC před volbami připisují demokratům zhruba tříčtvrtinovou šanci na převzetí Senátu, nejde však o klasické politické průzkumy.
Scaramucci je zároveň pesimistický ohledně rychlého diplomatického řešení války s Íránem. Podle něj nyní mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem neexistuje dostatečný průnik pro dohodu a další vojenské údery situaci nemusí zlepšit. „Války jsou pro byznys velmi špatné. Neprospívají ani akciovému trhu,“ uvedl.
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