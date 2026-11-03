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Trump dostane v midterms pořádně na frak a ví to, tvrdí bývalý šéf komunikace Bílého domu

Donald Trump
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry
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Donald Trump podle svého někdejšího spolupracovníka míří v úterních volbách do Kongresu k tvrdému politickému střetu. Bývalý šéf komunikace Bílého domu Anthony Scaramucci tvrdí, že prezident „dostane pořádně na frak“, protože část voličů je nespokojená s ekonomikou, válkou v Íránu i nesplněnými sliby. Zároveň očekává, že případný neúspěch otevře uvnitř Republikánské strany boj o její další směřování.

Donald Trump může v úterních volbách do Kongresu utrpět výraznou politickou porážku. Myslí si to bývalý ředitel komunikace Bílého domu a zakladatel SkyBridge Capital Anthony Scaramucci, který v rozhovoru pro web CNBC prohlásil, že prezident „dostane pořádně na frak“ a že si je toho podle něj sám vědom.

Scaramucci svou kritiku opírá především o nespokojenost Američanů s ekonomikou. Podle říjnového průzkumu CNBC nesouhlasilo s Trumpovým přístupem k ekonomice 65 procent respondentů a 80 procent hodnotilo její stav jako průměrný nebo špatný. „Máte jeden průzkum spokojenosti zákazníků, který můžete udělat o americkém prezidentovi – a tím jsou volby v polovině funkčního období,“ uvedl Scaramucci.

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Data naznačují, že demokraté mají slušnou šanci převzít americký Kongres. O vítězství bojují i v oblastech, kde desítky let bývali jen do počtu. Proč jsou tyto volby tak důležité? A co se stane, když strana Donalda Trumpa prohraje?

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Podle něj Trump navíc nesplnil několik zásadních slibů. Zmínil dostupnější život, konec „nekonečných válek“ a transparentnost kolem Epsteinových spisů. Tvrdí proto, že se od prezidenta začíná odvracet i část hnutí MAGA. Bílý dům Scaramucciho výroky nekomentoval, v minulosti ale uvedl, že jeho „relevance skončila téměř před deseti lety“.

Napětí uvnitř republikánů

Scaramucci očekává, že případný špatný výsledek otevře uvnitř Republikánské strany zásadní spor o její budoucnost. Podle něj už nejde o stranu Ronalda Reagana ani George W. Bushe a republikáni si budou muset ujasnit, zda zůstanou Trumpovou stranou i poté, co prezident jednou odejde z politické scény.

Úplný konec hnutí MAGA ale Scaramucci neočekává. Předpokládá, že jeho prvky zůstanou přítomné i u republikánského kandidáta pro prezidentské volby v roce 2028, mimo jiné kvůli Trumpovu politickému vlivu a stovkám milionů dolarů v prostředcích jeho politického akčního výboru.

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Trhy

Svět sází na posílení vlivu Demokratické strany přinejmenším v jedné z obou komor amerického Kongresu. To by mohlo posílit akciové trhy. Růst výnosů dluhopisů ale zřejmě zůstane volbami nedotčený.

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Pokud by demokraté získali větší vliv v Kongresu, Scaramucci očekává také sérii vyšetřování Trumpovy administrativy v obou komorách. Predikční trhy podle CNBC před volbami připisují demokratům zhruba tříčtvrtinovou šanci na převzetí Senátu, nejde však o klasické politické průzkumy.

Scaramucci je zároveň pesimistický ohledně rychlého diplomatického řešení války s Íránem. Podle něj nyní mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem neexistuje dostatečný průnik pro dohodu a další vojenské údery situaci nemusí zlepšit. „Války jsou pro byznys velmi špatné. Neprospívají ani akciovému trhu,“ uvedl.

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