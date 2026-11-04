Trump by měl rezignovat a poslat za sebe Vance, radí vlivný influencer
Listopadové volby v USA mají neobvykle hodně vítězů i poražených, zdaleka ne jen mezi kandidáty. Poraženě se cítí elita Silicon Valley, tedy technologičtí podnikatelé loajální Donaldu Trumpovi.
Curtis Yarvin, bývalý technologický podnikatel a samozvaný filozof, je čelní postavou intelektuálního hnutí kolem současné altrightové scény, která se před dvěma lety semkla kolem republikánů a Donalda Trumpa před prezidentskými volbami. Teď po volbách do Kongresu a Senátu, kterou Republikánská strana prohrála, přišel s drtivou kritikou. "Trump by měl okamžitě odstoupit a nechat Vance jít do voleb z pozice úřadujícího prezidenta.„Vládnutí“ je v této dosluhující administrativě mrtvé.," napsal v reakci na výsledek voleb na svůj blog Gray Mirror.
Yarvin (na snímku) vyšel z názorově radikálního podhoubí Silicon Valley, naslouchá mu například Peter Thiel či J.D. Vance. Influencer vystupuje často proti demokracii, tu má za překonanou, dlouhodobě prosazoval představu, že prezidentem USA by se měl stát člověk, který se bude chovat jako výkonný ředitel, CEO, nikoli politik. Republikáni nyní ve volbách zklamali, protože se narozdíl od demokratů nechovali jako loajalistická armáda.
"Nejodpornějším prvkem republikánského vládnutí je neustálá prolhaná přetvářka, že prezident má exekutivu pod kontrolou. Okamžitě s tím lhaním přestaňte! Prezident v našem současném režimu není generálním ředitelem výkonné moci. Tím je Kongres," expresivně kritizuje Yarvin. V současném systému prezident nemůže udělat zásadní změnu režimu, po které Yarvin volá, protože je příliš svázaný mocí institucí.
V Yarvinově představě by měl Trump umést cestu příštímu kandidátovi do prezidenských voleb, který by skutečný převrat vykonal - tedy viceprezidentovi JD Vancovi. Jistou logiku to má: V americké politice má kandidát, který už v Bílém domě sedí, obvykle snazší pozici v kampani, lepší mediální prostor a přirozenou autoritu funkce. Kdyby Vance převzal úřad předem, nešel by do prezidentských voleb jako pouhý vyzyvatel či viceprezident, ale jako úřadující hlava státu.
Demokraté podle projekcí amerických médií získali většinu v obou komorách amerického Kongresu. Republikánský prezident Donald Trump tak utrpěl drtivou politickou porážku. Podle agentury Reuters mu miliony amerických voličů vystavily zdrcující vysvědčení, a to především kvůli rostoucím životním nákladům a válce s Íránem.
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Demokraté podle projekcí amerických médií získali většinu v obou komorách amerického Kongresu. Republikánský prezident Donald Trump tak utrpěl drtivou politickou porážku. Podle agentury Reuters mu miliony amerických voličů vystavily zdrcující vysvědčení, a to především kvůli rostoucím životním nákladům a válce s Íránem.
Yarvin tvrdí, že současná Trumpova administrativa už reálně nic podstatného neprosadí, vládnutí je v jejím podání mrtvé a sám Trump pouze udržuje lživou iluzi, že má výkonnou moc skutečně pod kontrolou, přestože ji ve skutečnosti řídí Kongres a byrokracie. Vance je v neoreakčních a novopravicových kruzích kolem Yarvina vnímán jako mladší, technologicky a organizačně schopnější postava, která by mohla pravici transformovat z chaotického kultu osobnosti v disciplinovanou, centralizovanou „armádu.“
Jen na okraj: V Ohiu demokrat Sherrod Brown porazil republikána Jona Husteda a získal křeslo, které ještě před dvěma lety patřilo právě Vancovi.
Že by Trump dobrovolně odevzdal křeslo viceprezidentovi, není reálné. Ale Yarvin není z bubliny Silicon Valley jediný, kdo je volbami zklamán. Elon Musk nainvestoval do republikánských kandidátů skoro půl miliardy dolarů a demokratický kandidát vyhrál dokonce v tradiční republikánské baště Texasu, kam Musk přesunul sídla svých firem na protest proti politice demokratů v Kalifornii. Investoři mají za to, že některé technologické firmy majitelů loajálních Trumpovi přijdou o lukrativní zakázky.
Po oznámení výsledků voleb ještě před otevřením burz proto padaly nejvíce akcie Tesly a SpaceX. Pro Muska znamená demokratické vítězství a ovládnutí Kongresu nejen politickou prohru, ale i přímou hrozbu vyšetřování, prověrek vládních zakázek a konec nekontrolovaného vlivu přes poradní orgány administrativy. Čeká se také, že o kšefty může přijít Palantir Petera Thiela, který těží z vládních a armádních zakázek, či majitelé fondu Andreesen Horowitz a další, kteří veřejně prosazovali tzv. „techno-optimistickou“ agendu, výrazně financovali Trumpa a doufali v rozsáhlou deregulaci umělé inteligence a kryptoměn.
Kreml se připravuje na možnost, že Donald Trump vyjde z amerických voleb do Kongresu oslabený. Moskva chce využít nové politické situace k dalšímu uvolňování sankcí a přesvědčit Washington, že s Ruskem lze obchodovat i bez ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale Putin podle zdrojů ztrácí víru, že Trump dokáže přimět Kyjev k míru za ruských podmínek, a sází na pokračování války.
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Kreml se připravuje na možnost, že Donald Trump vyjde z amerických voleb do Kongresu oslabený. Moskva chce využít nové politické situace k dalšímu uvolňování sankcí a přesvědčit Washington, že s Ruskem lze obchodovat i bez ukončení války na Ukrajině. Zároveň ale Putin podle zdrojů ztrácí víru, že Trump dokáže přimět Kyjev k míru za ruských podmínek, a sází na pokračování války.