Třista milionů. Ministerstvo podpoří stavby fotovoltaik na zemědělské půdě
Stát poskytne minimálně 300 milionů korun na instalace nových agrofotovoltaických elektráren, tedy solárních elektráren na obhospodařované zemědělské půdě. Ministerstvo životního prostředí k tomu nyní vyhlásilo novou dotační výzvu. Pro případ velkého zájmu má ministerstvo připraveno v zásobě dalších 200 milionů korun. Informovaly o tom MŽP a Státní fond životního prostředí. Rozvoj agrovoltaiky v Česku je zatím ve fázi menších pilotních projektů.
Agrofotovoltaika je podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) velkou příležitostí pro spolupráci tuzemského zemědělství a energetiky. "Umožňuje, aby jedna plocha současně vyráběla čistou energii a dál sloužila k pěstování plodin. Fotovoltaiku lze umístit nad sady, vinice, chmelnice či ornou půdou se zeleninou. To výrazně zvyšuje celkovou produktivitu pozemku – chrání plodiny před extrémním počasím, zlepšuje mikroklima a zemědělcům přináší energetickou soběstačnost i úsporu nákladů," řekl Hladík.
Velkým přínosem je podle něj také to, že řešení snižuje tlak na výstavbu solárních parků na volných či ekologicky citlivých plochách, protože půda zůstává zemědělská a dál se na ní může hospodařit.
Podpora efektivních projektů
Vypsané dotace jsou podle úřadů určeny na instalaci nových agrofotovoltaických elektráren s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích uvedených v registru půdy. Součástí podpory jsou i bateriové systémy na ukládání elektřiny.
O dotace mohou požádat podnikatelé v zemědělství registrovaní v Evidenci zemědělského podnikatele, kteří zároveň obhospodařují pozemky uvedené v registru LPIS a mají či případně plánují získat licenci na výrobu elektřiny. Žádosti bude možné podávat od 15. ledna příštího roku do 30. října 2027, případně do vyčerpání peněz.
"Výzva je nastavena tak, aby podporovala skutečně efektivní a technicky kvalitní projekty. Každá instalace musí mít instalovaný výkon alespoň deset kilowattů a míra podpory může dosáhnout až 30 procent způsobilých výdajů. Výše dotace se bude odvíjet od konkrétních parametrů projektu - tedy instalovaného výkonu fotovoltaiky, celkových nákladů i případné kapacity bateriového úložiště," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Dotace navazují na listopadovou novelu vyhlášky, která výrazně rozšířila podmínky pro agrovoltaiku v Česku. Agrofotovoltaickou elektrárnu lze podle ní umisťovat jak nad sady, vinicemi, chmelnicemi či trvalými kulturami, tak nově i nad ornou půdou se zeleninou s vysokou a velmi vysokou pracností. Podle ministerstva jde o drtivou většinu běžně pěstovaných druhů zeleniny.
