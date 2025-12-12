Nový magazín právě vychází!

Třista milionů. Ministerstvo podpoří stavby fotovoltaik na zemědělské půdě

Solární pole u elektrárny Dukovany
Stát poskytne minimálně 300 milionů korun na instalace nových agrofotovoltaických elektráren, tedy solárních elektráren na obhospodařované zemědělské půdě. Ministerstvo životního prostředí k tomu nyní vyhlásilo novou dotační výzvu. Pro případ velkého zájmu má ministerstvo připraveno v zásobě dalších 200 milionů korun. Informovaly o tom MŽP a Státní fond životního prostředí. Rozvoj agrovoltaiky v Česku je zatím ve fázi menších pilotních projektů.

Agrofotovoltaika je podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) velkou příležitostí pro spolupráci tuzemského zemědělství a energetiky. "Umožňuje, aby jedna plocha současně vyráběla čistou energii a dál sloužila k pěstování plodin. Fotovoltaiku lze umístit nad sady, vinice, chmelnice či ornou půdou se zeleninou. To výrazně zvyšuje celkovou produktivitu pozemku – chrání plodiny před extrémním počasím, zlepšuje mikroklima a zemědělcům přináší energetickou soběstačnost i úsporu nákladů," řekl Hladík.

Velkým přínosem je podle něj také to, že řešení snižuje tlak na výstavbu solárních parků na volných či ekologicky citlivých plochách, protože půda zůstává zemědělská a dál se na ní může hospodařit.

Podpora efektivních projektů

Vypsané dotace jsou podle úřadů určeny na instalaci nových agrofotovoltaických elektráren s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích uvedených v registru půdy. Součástí podpory jsou i bateriové systémy na ukládání elektřiny.

O dotace mohou požádat podnikatelé v zemědělství registrovaní v Evidenci zemědělského podnikatele, kteří zároveň obhospodařují pozemky uvedené v registru LPIS a mají či případně plánují získat licenci na výrobu elektřiny. Žádosti bude možné podávat od 15. ledna příštího roku do 30. října 2027, případně do vyčerpání peněz.

"Výzva je nastavena tak, aby podporovala skutečně efektivní a technicky kvalitní projekty. Každá instalace musí mít instalovaný výkon alespoň deset kilowattů a míra podpory může dosáhnout až 30 procent způsobilých výdajů. Výše dotace se bude odvíjet od konkrétních parametrů projektu - tedy instalovaného výkonu fotovoltaiky, celkových nákladů i případné kapacity bateriového úložiště," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotace navazují na listopadovou novelu vyhlášky, která výrazně rozšířila podmínky pro agrovoltaiku v Česku. Agrofotovoltaickou elektrárnu lze podle ní umisťovat jak nad sady, vinicemi, chmelnicemi či trvalými kulturami, tak nově i nad ornou půdou se zeleninou s vysokou a velmi vysokou pracností. Podle ministerstva jde o drtivou většinu běžně pěstovaných druhů zeleniny.

Zájem o hypotéky v listopadu oslabil, jejich objem klesl o čtyři procenta, uvádí Hypomonitor

V listopadu klesl objem hypoték
ČTK
ČTK
ČTK

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v listopadu hypotéky za 37,1 miliardy korun, což je proti říjnu pokles o čtyři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly podobně na 28,1 miliardy korun. Průměrné úrokové sazby nových úvěrů zůstaly na říjnových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

"Listopadová hypoteční dynamika si drží stále solidní jak objemy, tak počty nových hypoték, což odráží jak pokračující růst cen nemovitostí, ale i vyšší kupní sílu díky pokračujícímu silnému tempu mezd. Pokud nenastane negativní šok v podobě vyšších úrokových sazeb, přísnější regulace či dalšího nárůstu nezaměstnanosti, uvidíme vyšší roční čísla nejen za rok 2025," uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.

Meziroční pokles průměrné sazby o 0,37 procentního bodu snižuje průměrnou měsíční splátku o více než 900 korun, tedy o procento čistého příjmu žadatele o hypotéku. Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v listopadu mírně stoupla na 4,38 milionu korun. A její meziroční nárůst o více než půl milionu korun zvedá průměrnou splátku o téměř 3000 korun, tedy o více než tři procenta příjmu, podotkla asociace. Kombinace poklesu úrokové sazby a průměrné hypotéky v letošním listopadu ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2500 korun.

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
Aktualizováno

Hypotéční sazby zamrzly, výrazné zlevnění nepřijde ani v roce 2026

Money

Průměrná sazba hypoték na počátku prosince zůstala 4,91 procenta, kde je od října. Stále je tak nejníže od dubna 2022. Za celý letošní rok klesla o třetinu procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

ČTK

Přečíst článek

Pokud hypotéky udrží dynamiku z posledních dvou měsíců, tedy za říjen až listopad, letošní objem nových hypoték bez refinancování by podle asociace mohl dosáhnout 322 miliard korun, odhadla asociace. To je přes 40 procent více v porovnání s loňskem, což je nezměněný výhled z posledních měsíců.

Počet nových hypoték v listopadu podle ní klesl o 5,3 procenta meziměsíčně na 6413 kusů, což je o ovšem o 14 procent více než před rokem. Od počátku roku dosáhl počet nových hypoték 69 700 kusů, o 23,5 procenta meziročně více.

Objem externě refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v listopadu klesl na 8,9 miliardy korun. To je téměř 1,3násobek loňského průměru necelých čtyř miliard refinancovaných v loňském roce a více než trojnásobně více než v roce 2023.

"Objemy nových hypoték pozorované už po řadu měsíců naznačují, že se domácnosti se zájmem o hypotéku smířily s představou úrokových sazeb na výrazně vyšších úrovních, než jsme vídali dříve. Poslední vývoj mezibankovních úrokových sazeb naznačuje, že v dalších měsících už se žádný pokles hypotečních sazeb čekat nedá, ba dokonce že je poměrně pravděpodobný jejich růst," dodal ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Zájem o hypotéky znovu roste

Zájem o hypotéky roste. Objem v říjnu stoupl o tři procenta na 38,8 miliardy, uvádí Hypomonitor

Reality

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v říjnu hypotéky za 38,8 miliardy korun, což je proti září nárůst o tři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly o procento na 29,4 miliardy.

ČTK

Přečíst článek

 

Související

Problémy pro Škodu Auto. Mexická cla na zboží z Asie zatíží její byznys v Indii

Výroba Škoda Auto ve Vietnamu
ČTK
ČTK
ČTK

Zvýšení cel na dovoz zboží z Asie do Mexika, o němž rozhodli mexičtí zákonodárci, silně dolehne na indickou součást automobilky Škoda z německé automobilové skupiny Volkswagen. Napsala to agentura Reuters, podle níž se Škoda podílí na vývozu aut z Indie do Mexika téměř z 50 procent. Hlavní vývozci aut z Indie, včetně firem Volkswagen a Hyundai, ročně vyvážejí do Mexika produkci zhruba za miliardu dolarů (20,8 miliardy korun).

Mexiko od ledna až na 50 procent zvýší clo na dovoz zboží z Číny, Indie a dalších asijských zemí, snaží se tak podpořit svůj vlastní průmysl. Automobilový sektor v Indii se snažil u vlády v Dillí lobbovat, aby chystanému zvýšení cel zabránila, uvedl Reuters. Odvolává se na dva své zdroje a na dopis představitelů indického automobilového sektoru.

Vláda mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové ve středu schválila zvýšení dovozních cel na stovky položek ze zemí, se kterými nemá obchodní dohody, včetně Číny a Indie. Vedle podpory mexického průmyslu chce ochránit i pracovní místa. K tomuto kroku se Mexiko rozhodlo v době, kdy samo čelí tlaku od americké vlády, aby omezilo obchod s Čínou. Mexickým obchodním skupinám se to nelíbí a varují, že vyšší cla jim zvýší náklady.

VW utahuje stavy v Indii. Týká se to i závodu Škody

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, které se týkají i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.

ČTK

Přečíst článek

Mexiko je pro indický automobilový sektor třetím největším vývozním trhem a vyšší cla nejvíce dolehnou na automobilky Volkswagen, Hyundai, Nissan a Maruti Suzuki. Dovozní clo na automobily se v Mexiku od ledna zvýší ze současných 20 procent. Zatímco vývoz aut z Indie do Mexika se pohybuje kolem jedné miliardy dolarů ročně, celkový vývoz dosahuje přibližně 5,3 miliardy dolarů.

Odvětvová organizace nazvaná Společnost indických výrobců automobilů, jejímiž členy jsou Volkswagen, Hyundai a Suzuki, v listopadu naléhala na indické ministerstvo obchodu, aby se snažilo vyvíjet na Mexiko tlak s cílem zachovat status quo, pokud jde o vývoz aut z Indie. „Očekává se, že navrhované zvýšení cel bude mít přímý dopad na vývoz indických automobilů do Mexika,“ uvedla organizace ve svém dopise ministerstvu obchodu, na který se odvolává Reuters.

Zatímco na Škodu Auto připadá téměř 50 procent celkového vývozu aut z Indie do Mexika, což je skoro 500 milionů dolarů, Hyundai za uplynulý finanční rok vyvezl z Indie do Mexika auta za 200 milionů dolarů, Nissan přibližně za 140 milionů a Suzuki za 120 milionů dolarů.

Volkswagen

Rekordní investiční vlna Volkswagenu končí. Koncern přechází do úsporného režimu

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, plánuje do roku 2030 investovat 160 miliard eur (3,9 miliardy korun). Řekl to podle agentury Reuters generální ředitel automobilky Oliver Blume týdeníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Celková částka vychází z pravidelně aktualizovaného pětiletého investičního plánu Volkswagenu a je mírně nižší než v předchozích obdobích. Skupina tak přistupuje k úsporám, protože čelí napjaté situaci na dvou hlavních trzích, a to v Číně a v USA.

ČTK

Přečíst článek

Zatím není jasné, jak indické automobilky na vyšší cla zareagují a jak se k tomu postaví indická vláda. Zvýšení cel by mohlo indické výrobce automobilů donutit, aby přehodnotili strategii ve vztahu k Mexiku. Nejvíce aut se z Indie vyváží do Jihoafrické republiky, na druhém místě je Saúdská Arábie a třetí Mexiko.

Volkswagen už dříve zahájil v Indii rozsáhlou restrukturalizaci. Skupina v Indii prodává auta značek Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, ale i po více než dvou desetiletích má na indickém trhu pouze dvouprocentní podíl. O tom, že firma potřebuje v Indii růst, často mluví především generální ředitel Škody Klaus Zellmer. Česká součást německého koncernu totiž opustila Rusko a už nemá ani větší zastoupení v Číně.

