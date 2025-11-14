Nový magazín právě vychází!

Zájem o hypotéky roste. Objem v říjnu stoupl o tři procenta na 38,8 miliardy, uvádí Hypomonitor

Zájem o hypotéky znovu roste
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v říjnu hypotéky za 38,8 miliardy korun, což je proti září nárůst o tři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly o procento na 29,4 miliardy.

Průměrné úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,48 procenta ze zářijových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

"Navzdory říjnové korekci zůstávají hypoteční čísla velmi silná. Na vyšších úrovních se drží i jejich počty, které letos pravděpodobně o zhruba čtvrtinu překonají loňský rok, přičemž vyšší ceny nemovitostí posunou celkový objem nových úvěrů o více než třetinu," komentoval čísla hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.

Počet nových hypoték v říjnu rovněž nepatrně klesl na 6800 kusů, což je ale o 18 procent více než před rokem. Asociace odhadla, že po sezonním očištění se jejich počet pohybuje okolo 6700, tedy jedno procento pod průměrným počtem v předchozích třech měsících.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v říjnu stoupl na 9,4 miliardy Kč. To je téměř 1,5krát více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce a více než trojnásobně více ve srovnání s rokem 2023. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 24,2 procenta, což je nad téměř 17procentním průměrem v předcházejících třech letech.

Snížení průměrné sazby potvrzuje klesající trend pod pět procent naposledy zaznamenanými v červenci 2024. Její říjnová úroveň je tak o 0,42 bodu níže než sazba 4,9 procenta před rokem. To snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,1 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1000 Kč. České tržní úrokové sazby, které mají klíčový vliv na hypoteční sazby, v říjnu zůstaly na vyšších úrovních. Nejen tak limitují cestu k výraznějšímu poklesu hypotečních sazeb, ale v podstatě zvedají otázku ohledně jejich možného budoucího růstu.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v říjnu neznatelně klesla na 4,34 milionu korun. Je ale stále o 15 procent vyšší než 3,8 milionu korun před rokem. Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v říjnu 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2300 Kč.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

