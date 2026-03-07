Trest za „špatné chování“. Írán se stane terčem velmi silného útoku, uvedl Trump

Írán se kvůli svému „špatnému chování“ stane terčem velmi silného útoku, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. USA podle něj vážně zvažují, že rozšíří oblasti a skupiny lidí, na které zaútočí. Šéf Bílého domu však neuvedl podrobnosti.
Trump v příspěvku uvedl, že íránský prezident Masúd Pezeškján řekl, že Írán nebude útočit na země v Perském zálivu pouze v důsledku neúprosných americko-izraelských útoků. Pezeškján příslib podmínil tím, že z území těchto zemí, mnohé z nichž hostí americké základny, nepřijde útok na Írán.
USA podle Trumpa vážně zvažují, že zcela zničí oblasti a zabijí skupiny lidí, „které do této chvíle nebyly zvažovanými cíli“.Írán podle něj ve válce prohrává a tak to zůstane, dokud země nekapituluje nebo se tamní vláda zcela nezhroutí, což je podle něj pravděpodobnější.
Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28.února, při nichž byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
Írán pozastavil útoky na okolní země. Na kapitulaci ale zapomeňte, vzkázal Trumpovi Pezeškján
Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters íránský prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě dnes podnikl rozsáhlé údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.
Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.
Na jižní Moravě a v Polabí už letos začala výsadba brambor. Přesto se očekává, že celková plocha polí s konzumními bramborami v Česku letos klesne. Pěstitelé totiž na loňské úrodě prodělávají a část z nich proto zvažuje omezení produkce. Důvodem je především přebytek brambor na evropském trhu.
Podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka by se letos mohlo v Česku pěstovat asi o deset procent méně konzumních brambor než loni. Vloni je zemědělci sklízeli z přibližně 14 tisíc hektarů polí.
Pražská gastronomická scéna na něj čekala dlouho. Americký burgerový řetězec Five Guys otevřel svou první českou pobočku loni v prosinci v obchodním domě Máj na Národní třídě. Očekávání byla velká – stejně jako fronty. Ty v prvních týdnech sahaly až ven z podniku a čekání na burger se počítalo na desítky minut.
Na jižní Moravě začali zemědělci sázet brambory už na konci února a postupně se přidává i Polabí. Jde o rané odrůdy určené pro první sklizeň na přelomu května a června. Podle Králíčka nejde o nijak výjimečný termín. Na Vysočině, kde se pěstuje nejvíce brambor v Česku, začíná výsadba obvykle až na začátku dubna.
V posledních dvou letech se přitom plocha bramborových polí v Česku zvyšovala. Loni zemědělci pěstovali brambory na celkové ploše 24 174 hektarů, což bylo o více než 3200 hektarů více než v roce 2023. K růstu přispěly zejména podpory pro pěstitele a zpracovatele. Dalších téměř 5900 hektarů brambor připadalo na zahrádkáře.
Co ovlivnilo situaci?
Situaci na trhu ale výrazně ovlivnila loňská úroda v celé Evropě. Produkce brambor na kontinentu meziročně vzrostla o 5,3 milionu tun. „To zvýšení je obrovské a má dopad na obchod s bramborami,“ uvedl Králíček.
Podle dosavadních informací proto letos plánují pěstitelé v hlavních zemích západní Evropy snížit plochy bramborových polí o deset až patnáct procent.
Od mikrovlnky k milionům. Jak rodinné čokoládovny z regionů mění český gastrobyznys
Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.
Zásoby brambor jsou nyní v západní Evropě výrazně vyšší než před rokem. Jedním z důvodů je i pomalejší export bramborových hranolků mimo Evropskou unii. Podle Králíčka si totiž například Čína a Indie budují vlastní zpracovatelské závody a export na americký trh zasáhla nová cla.
V Česku, kde byla loňská úroda rovněž vyšší než v předchozím roce, zůstává situace na trhu už od října téměř stejná. Pěstitelé dostávají za brambory dodávané ve velkém na baličky zhruba 2,50 až tři koruny za kilogram, zatímco náklady na jejich produkci dosahují přibližně pěti korun za kilogram.
Při přímém prodeji ze dvora se cena pohybuje kolem deseti korun za kilogram. Podle Králíčka ale není jisté, zda se podaří všechny uskladněné konzumní brambory letos prodat.
Přestože je domácí produkce vysoká, dovoz brambor do Česka se loni snížil jen mírně.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Evropské zemědělce trápí rekordní sucha. Hrozí miliardové ztráty
Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.
Bruntál má zhruba šestnáct tisíc obyvatel a dlouhodobě patří mezi ekonomicky slabší regiony Moravskoslezského kraje. Právě tady ale vznikl projekt, který dnes přitahuje desítky tisíc návštěvníků ročně. Zakladatelem značky Brutal Choco je podnikatel Šimon Siegel. Na vysoké škole vydržel tři týdny. „Do normální práce nepůjdu. Budu podnikat,“ rozhodl se tehdy.
Jeho první byznys byl digitální. Se spolužákem obcházel místní firmy a nabízel tvorbu webových stránek. Řadě malých podniků v regionu tak pomohli s první digitalizací. V osmnácti měl na účtu asi sedmdesát tisíc korun a pocit, že je čas pustit se do něčeho většího. Nakonec to byla čokoláda.
Kvalitní domácí zmrzlina se stává luxusem, ale zájem trvá, říká cukrář
Točená zmrzlina je neodmyslitelnou součástí léta a s ním související gastronomií. Její prodej má v českých rekreačních zónách dlouhou tradici, která sahá až do druhé poloviny minulého století. Obliba točené zmrzliny v Česku dál pokračuje, ale s novými příchutěmi a výrazně rozšířeným sortimentem.
Zlom přišel ve chvíli, kdy Siegel nastoupil do místní kavárny. Hned první směna byla krizová. Přijel autobus se čtyřiceti hosty a obsluha poprvé viděla profesionální kávovar. Návody hledali na YouTube a učili se za provozu.
Kavárnu nakonec převzali. Prostory ale připomínaly spíš sklad stavebního materiálu než gastronomii. Suť, nářadí a propanbutanové lahve. Po rekonstrukci se podnik proměnil k nepoznání. Hodnocení na Googlu vzrostlo z 3,1 na 4,4 a léto roku 2023 se stalo první skutečně ziskovou sezonou.
Brzy ale přišlo rozhodnutí, které firmu nasměrovalo jinam. Místo klasických dezertů začali vyrábět pralinky. Důvod byl jednoduchý. Zatímco zákusky mají jen krátkou trvanlivost a velké ztráty, pralinky vydrží měsíce a jejich výroba se dá relativně snadno škálovat. Z jediné formy vznikne dvacet čtyři kusů a při větší produkci tak může malý tým během jedné výrobní várky připravit stovky pralinek.
První výrobky vznikaly doma. Čokoláda se rozpouštěla v mikrovlnce a temperovala na mramorové desce. Dnes firma pracuje s profesionálními temperovacími stroji, potahovacím pásem i dražovacím bubnem.
Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě
Brutal Choco je typickým rodinným podnikem. Siegelova matka po letech práce na úřadě dala výpověď a připojila se k firmě. Jen během minulého roku ručně vyrobila více než dvě stě tisíc pralinek. Sestra pomáhá s provozem i marketingem a do rekonstrukce prostor se zapojila i širší rodina. Z pěti lidí na firemním večírku v roce 2023 se tým postupně rozrostl přibližně na pětadvacet zaměstnanců. Firma přitom stále funguje bez externího investora a růst financuje především z vlastních tržeb.
Tvrdá čísla za sladkým příběhem
Růst firmy je patrný i na ekonomických výsledcích. Zatímco v roce 2024 dosáhl obrat přibližně tři a půl milionu korun, o rok později už se přiblížil k šesti a půl milionu. Ambicí firmy je překonat v roce 2026 hranici patnácti milionů korun.
S růstem tržeb se zvyšuje i objem výroby. Jen během roku 2025 firma zpracovala zhruba dvě tuny čokolády, vyrobila téměř dvě stě tisíc pralinek a více než dvacet tisíc dezertů. K tomu ještě upražila přibližně osm set kilogramů kávy. Zámecká čokoládovna v Bruntále zároveň přivítala přes šedesát tisíc návštěvníků, což je na město této velikosti mimořádné číslo.
Kakao je dnes strategická surovina
Růst čokoládového byznysu ale provázejí i problémy. Cena kakaa na světových trzích v roce 2024 prudce vystřelila a v některých měsících se dokonce více než zdvojnásobila. Důvodem byla kombinace špatné úrody v západní Africe – odkud pochází přibližně sedmdesát procent světové produkce kakaa – a zároveň rostoucí globální poptávky po čokoládě. Pro malé výrobce to znamenalo výrazný tlak na cash-flow.
Brutal Choco reagovalo okamžitým nákupem dvou tun čokolády do zásoby. Krátce poté ale přišla další komplikace: zářijové povodně.
Siegel bydlí v ulici U Potoka, která byla jako jediná ve městě zatopená. Klíčové zásoby čokolády se naštěstí nacházely mimo ohroženou oblast. Turistický ruch se ale téměř zastavil a podnik přežil hlavně díky firemním zakázkám a vánočním balíčkům.
Hosté v dánské restauraci Alchemist mohou při večeři zažít něco, co se podobá spíše umělecké instalaci než klasickému stolování. Na talíři dostanou například jedlý „plast“ vyrobený z řas a kolagenu z rybí kůže, zatímco nad jejich hlavami se na kopulovitém stropě promítají obrazy plastového odpadu plovoucího v oceánech. Informovala o tom agentura AP.
Bruntálský příběh přitom není ojedinělý. V posledních letech v Česku roste počet menších výrobců, kteří se snaží konkurovat velkým značkám kvalitou, původem surovin i silným příběhem značky. Jedním z nejviditelnějších příkladů je Čokoládovna Janek z Uherského Brodu, která vznikla v roce 2015 a postupně vybudovala moderní výrobní halu. Firma dnes vyrábí čokoládu v takzvaném modelu bean-to-bar, tedy od kakaového bobu až po finální tabulku.
Jiný přístup zvolilo Café Budík. Projekt, který vznikl v jihočeských Černovicích, kombinuje vlastní výrobu čokolády s kavárenským provozem a komunitním konceptem. Zákazník zde nekupuje jen produkt, ale i atmosféru a zážitek.
Z kavárny turistická destinace
Dalším krokem Brutal Choco má být vybudování čokoládového muzea. Siegel hledá inspiraci doma i v zahraničí, včetně Švýcarska, kde čokoládové továrny každoročně přitahují statisíce návštěvníků. Cílem není jen rozšířit nabídku, ale proměnit podnik v turistickou destinaci. Ještě před několika lety by spojení „Bruntál“ a „turista“ znělo jako nadsázka. Dnes sem lidé přijíždějí právě kvůli čokoládě.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.