newstream.cz Politika Polsko do Íránu vojáky nepošle, vzkázal Tusk Trumpovi

Polsko do Íránu vojáky nepošle, vzkázal Tusk Trumpovi

Donald Tusk
ČTK

Polsko nepošle své vojáky do Íránu, protože válka, kterou proti této zemi vedou Spojené státy a Izrael, se přímo netýká jeho bezpečnosti, uvedl polský premiér Donald Tusk.

Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého by spojenci měli Spojeným státům pomoci zabezpečit Hormuzský průliv. Írán tuto námořní cestu důležitou pro dopravu ropy i zkapalněného zemního plynu v důsledku amerických a izraelských útoků zablokoval.

„Polsko má jiné úkoly“

Tusk dnes řekl, že Polsko má v rámci NATO jiné úkoly. „Pokud jde o moře, tak to, co máme k dispozici, musí sloužit pro bezpečnost Baltského moře,“ řekl Tusk. Polsko a další země kolem Baltského moře v posledních letech varují před rostoucím nebezpečím pro region ze strany Ruska.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického politika označil za člověka s nízkou inteligencí. Newsom, o němž se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028, otevřeně hovoří o svém boji s dyslexií, poruchou učení, která ovlivňuje schopnost čtení, psaní, hláskování a mluvení.

„Vláda neplánuje žádnou expedici ve směru na Írán,“ řekl také polský premiér a dodal, že spojenci jeho země včetně Američanů to dobře chápou.

Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski v pondělí řekl, že účast polské armády na operaci v Hormuzském průlivu vylučuje také prezident Karol Nawrocki. Národněkonzervativní politik Nawrocki platí za velkého obdivovatele současného šéfa Bílého domu a vyslovuje se pro co nejužší vazby mezi Varšavou a Washingtonem.

Podobně jako Tusk na Trumpovu výzvu reagovali také zástupci Německa, Španělska a Itálie. Dali najevo, že v současnosti nemají v plánu poslat válečné lodě, aby pomohly odblokovat Hormuzský průliv.

Spolek Milion chvilek pro demokracii dokázal mobilizovat statisíce lidí a vrátit protesty do centra veřejného dění. Zároveň ale čím dál víc působí jako symbol jednostranné politiky a prohlubující se nedůvěry mezi různými částmi společnosti. Je jeho role pro demokracii přínosem, nebo spíš důkazem, jak hluboko je Česko rozdělené?

Spolek Milion chvilek pro demokracii dnes už není jen občanskou iniciativou. Stal se symbolem hlubokého rozdělení české společnosti. A právě proto je potřeba mluvit o jeho roli otevřeněji a bez uhlazování.

Na jedné straně je fér uznat, že bez podobných iniciativ by demokracie zakrněla. Milion chvilek dokázal dostat statisíce lidí do ulic a připomenout, že veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům jasně najevo nespokojenost. V době, kdy část společnosti rezignuje na veřejné dění, je tohle nepochybně důležitý signál. Ignorovat tuto energii by byla chyba.

Pozitiva končí

Jenže tím pozitivní výčet v podstatě končí. Dlouhodobě se ukazuje, že spolek není neutrálním hlasem „občanské společnosti“, ale fakticky reprezentuje konkrétní politický názorový proud. To samo o sobě není problém. Problém je, že se často prezentuje jako obecný hlas demokracie, čímž nepřímo delegitimizuje jiné postoje. Pro část veřejnosti pak jeho akce nepůsobí jako otevřený prostor pro diskusi, ale spíš jako moralizující manifestace jedné správné pravdy.

Ještě zásadnější je dopad na atmosféru ve společnosti. Místo aby podobné iniciativy pomáhaly hledat průnik mezi různými názory, často spíš posilují pocit „my versus oni“. Pro jedny jsou demonstranti hrdinové, pro druhé zmanipulovaný dav. A právě tahle dynamika, vzájemné podezírání, zpochybňování motivů, ztráta důvěry, je možná největším problémem současné české politiky. Milion chvilek ji sice nevytvořil, ale rozhodně ji pomáhá udržovat při životě.

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na podporu prezidenta Petra Pavla ČTK

Vlády se nemění na náměstích, ale ve volbách

Navíc se ukazuje i omezená efektivita těchto akcí. Velké demonstrace přitáhnou pozornost, ale reálný politický dopad bývá minimální. Vlády se nemění na náměstích, ale ve volbách. Pokud protesty nepřetaví energii do širší, dlouhodobé práce s veřejností, končí často jen jako silná, ale krátkodobá emoce.

Výsledkem je paradox. Milion chvilek je zároveň důkazem vitality občanské společnosti i symbolem její slepé uličky. Není zbytečný, ale není ani tak prospěšný, jak si jeho podporovatelé myslí. 

Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického politika označil za člověka s nízkou inteligencí. Newsom, o němž se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028, otevřeně hovoří o svém boji s dyslexií, poruchou učení, která ovlivňuje schopnost čtení, psaní, hláskování a mluvení.

Dyslexie je běžná celoživotní porucha, kterou trpí přibližně 20 procent populace a která nemá vliv na celkovou inteligenci člověka, uvádí středisko pro dyslexii a kreativitu Yaleovy univerzity.

„Víte, jde o osobu s nízkým IQ, protože Gavin Newscum přiznal, že má poruchy učení,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně, přičemž jméno kalifornského guvernéra zkomolil tak, aby do něj zapracoval anglický výraz „špína“.

„Děda zase mluví o sobě“

„Popravdě, nemám nic proti lidem s poruchami učení, ale nechci, aby jeden z nich byl mým prezidentem,“ řekl Trump. Dodal, že vše na Newsomovi je podle něj hloupé. Bylo to počtvrté během jednoho týdne, co Trump učinil narážku na Newsomovu poruchu učení, poznamenala CNN.

Republikán poprvé zmínil Newsomovu poruchu učení minulý týden na mítinku v Kentucky. Svým příznivcům řekl, že Newsom „přiznal, že má duševní problémy“. Prezident následně naznačil, že dyslexie kalifornského guvernéra diskvalifikuje z kandidatury na prezidenta. Newsomova tisková kancelář rychle odpověděla s tím, že „děda zase mluví o sobě“ a doporučila Trumpovi, aby vyhledal psychologickou pomoc.

Trump od té doby podobné komentáře učinil také na své sociální síti Truth Social či v rozhovoru s rádiem Fox News.

Newsom na Trumpův příspěvek na sociální síti minulý týden odpověděl na síti X. „Mluvil jsem o své dyslexii. Vím, že pro hlupáka bez mozku, který bombarduje děti a chrání pedofily, je těžké to pochopit,“ napsal guvernér Kalifornie.

Trump s Newsomem se střetávají opakovaně. V minulosti se tak dělo mimo jiné kvůli Trumpově rozhodnutí vyslat Národní gardu do Los Angeles v souvislosti s protiimigračními raziemi či způsobu, jakým se Newsom vypořádal s lesními požáry v Kalifornii.

