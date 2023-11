Singapurské finanční experimenty. Země začne testovat digitální měnu centrální banky

Singapur plánuje v příštím roce v rámci pilotního programu vydat a používat velkoobchodní digitální měnu centrální banky (CBDC). Uvedl to podle zpravodajského serveru CNBC Ravi Menon, výkonný ředitel singapurského měnového úřadu (MAS), který zastává funkci centrální banky a finančního regulátora.

Velkoobchodní CBDC je digitální měnou vydávanou centrální bankou, ale používají ji výhradně centrální banky, komerční banky nebo jiné finanční instituce k vypořádání mezibankovních transakcí velkých hodnot. Není určená jednotlivcům a podnikům ke každodenním transakcím.

„V příštím roce posuneme naše experimenty o krok dál,“ řekl Menon. „S potěšením oznamuji, že MAS bude pilotně vydávat velkoobchodní CBDC, aby okamžitě podpořila platby zdejších komerčních bank,“ dodal. Přesnější časový rámec však nezveřejnil.

MAS od roku 2016 uskutečnil řadu experimentů týkajících CBDC s dalšími centrálními bankami a finančním průmyslem, aby prozkoumal využití velkoobchodních CBDC. V rámci pilotního projektu bude singapurská centrální banka ve spolupráci s místními bankami testovat využití velkoobchodní CBDC k usnadnění domácích plateb.

Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová tento týden vyzvala veřejný sektor, aby se nadále připravoval na zavedení CBDC a souvisejících platebních platforem.

Podle amerického institutu Atlantická rada (Atlantic Council) zkoumá zavedení CBDC 130 zemí, které představují 98 procent světového HDP. V pokročilé fázi zkoumání je 64 zemí, z toho 11 již nějakou formu CBDC zavedlo. Přípravnou fázi pro zavedení digitálního eura spustila tento měsíc také Evropská centrální banka.