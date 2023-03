Na letištích skleníky, v továrnách na munici traktory. Kim nasadil vojáky do boje s hladem

Statisíce severokorejských vojáků se mobilizují na pomoc při pěstování a sklizni plodin. Armáda země přestavuje některé své muniční továrny na výrobu traktorů a mlátiček a zároveň přeměňuje některá letiště na skleníky. Po vojácích se prý chce, aby si prodloužili službu o tři roky a ty pak strávili na farmách. Směrnice přišly přímo od severokorejského vůdce Kim Čong-una, který vyzval, aby se jeho armáda stala „hybnou silou“ při zvyšování produkce potravin v době krize, kterou kritici označují za nejhorší za jeho dvanáctileté vlády, napsal deník The New York Times.

Nové směrnice přišly přímo od severokorejského vůdce Kim Čong-una. Je to ekonomický imperativ i geopolitický kalkul pro izolovaný národ, který čelí nedostatku potravin. Sankce uvalené od roku 2016 kvůli jadernému programu Severní Koreje zdevastovaly export země a její schopnost vydělávat tvrdou měnu. Obchod s Čínou, to málo, co KLDR ještě zbylo, následně znemožnilo uzavření hranic kvůli covidové pandemii, uvedl list The New York Times.

„Situace je nejhorší od doby, kdy Kim převzal moc,“ řekl Kwon Tae-jin, expert na severokorejskou potravinovou situaci z institutu GS&J se sídlem v Soulu. „Být jím, nevěděl bych, kde začít s řešením problému."

Nedostatek má i politické kontexty. Když Kim Čong-un minulý měsíc svolal vládnoucí Dělnickou stranu, její převládající agendou byl potravinový problém. Když minulý víkend předsedal Ústřední vojenské komisi, státní média jen krátce zmínila hrozbu, kterou představují společná vojenská cvičení mezi Jižní Koreou a Spojenými státy, a místo toho se zaměřila na kampaň kolem jídla. A Jižní Korea se snaží problém využít jako páku, aby přiměla Kim Čong-una zpět k dialogu.

Místo jídla jaderné testy

Když Kimův režim vypustil minulý měsíc mezikontinentální balistickou raketu, Jižní Korea obvinila Pchjongjang z pořádání velkých vojenských přehlídek a vývoje jaderných raket, zatímco jeho lid „umíral hlady uprostřed vážné potravinové krize“. Jihokorejští představitelé později uvedli, že neočekávali, že nedostatek povede k masovému hladovění nebo ohrozí Kimovu moc. Ale trvali na tom, že mají zprávy o lidech, kteří umírají hlady v menších městech – i když ne v Pchjongjangu, domově dobře živených elit.

Severokorejci, zasažení suchem a záplavami, ochromeni špatným socialistickým hospodařením a postiženi mezinárodními sankcemi, dlouhodobě trpěli nedostatkem potravin. Miliony lidí zemřely během hladomoru v 90. letech 20. století. A i v nejlepších letech mnoho Severokorejců hladoví.

Pandemie to ale ještě zhoršila. Na tři roky byla Severní Korea nucena uzavřít svou hranici s Čínou, která je jejím jediným hlavním obchodním partnerem. Bylo povoleno jen naprosté minimum obchodu. Uzavření také ztížilo pašerákům dodávat zboží na neoficiální trhy v Severní Koreji, kde obyčejní lidé dostávají jídlo navíc, když jejich skomírající přídělový systém už nemůže zajistit více.

Dostatek jídla je klíčem i k přežití Kim Čong-una

Je nemožné získat komplexní obrázek o potravinové situaci v izolované zemi. Někteří analytici tvrdí, že Kim Čong-una tolik netrápí potenciální hladomor jako dlouhotrvající konfrontace s Washingtonem kvůli jeho jadernému programu. Vzhledem k tomu, že nejsou v dohledu žádné nové sankce, Kim Čong-un ví, že nedostatek potravin je jeho hlavní zranitelnost. „Jídlo je klíčem k tomu, jak dlouho vydrží,“ řekl Choi Eunju, analytik ze Sejong Institute v Jižní Koreji.

Kim Čong-un vede kampaň za produkci více jídla a zároveň slibuje, že podnikne „trvalá a silná“ protiopatření, což znamená více testů zbraní. Severní Korea ve čtvrtek odpálila mezikontinentální balistickou raketu a v neděli balistickou raketu krátkého doletu, což je její druhý a třetí takový test za zhruba měsíc. „Severní Korea je ten druh země, která potřebuje ukázat vojenskou sílu prostřednictvím provokací, když čelí domácím problémům, jako je potravinová krize,“ řekl Yi Jisun, analytik jihokorejského výzkumného Institutu pro strategii národní bezpečnosti.

Za Kim Čong-una Severní Korea rychle rozšířila svůj jaderný program a loni provedla rekordní počet testů raket. Ale ještě musí splnit slib, který dal při převzetí moci před více než deseti lety: že jeho lidé „už nebudou muset utahovat opasky“. Ve skutečnosti svým lidem přinesl další opatření k urychlení svého jaderného programu. Jeho diplomacii se při jednání s předchozím americkým prezidentem Donaldem Trumpem nepodařilo zrušit sankce. A společně s pandemií přišlo i špatné počasí, které ničilo úrodu.

„Severní Korea nemohla poskytnout svým farmářům dostatek zemědělského vybavení nebo hnojiv kvůli pandemii a uzavření hranic,“ řekl Kim Dawool, analytik jihokorejského institutu pro mezinárodní hospodářskou politiku. Severokorejské dovozy hnojiv z Číny se loni propadly na 5,4 milionu dolarů z 85 milionů dolarů v roce 2018, uvádí jihokorejská mezinárodní obchodní asociace. V roce 2021 proto mimo jiné nařídil Kim Čong-un farmářům, aby oseli dvakrát více pšenice, která nepotřebuje tolik hnojiva jako kukuřice.

Produkce obilí v Severní Koreji se v roce 2020 propadla na 3,4 milionu tun z 4,6 milionu tun v předchozím roce. Produkce se v posledních dvou letech vzpamatovala, země podle odhadů jihokorejského Rural Development Administration ale stále nedosahovala úrody, kterou potřebovala, o milion tun.

Testy raket stály tolik, co milion tun obilí

Peníze, které Severní Korea loni utratila za testy raket, by byly více než dostatečné na dovoz jednoho milionu tun obilí, uvedli jihokorejští představitelé. K nedostatku se přidalo, že Severní Korea odmítla zahraniční pomoc a zastrašuje pašeráky potravin tím, že postavila další ploty mezi oběma Korejemi a vydala rozkaz ke střílení podél své hranice s Čínou. Zpřísnila také kontrolu pohybu lidí mezi městy, což obchodníkům ztížilo přepravu zboží.

Nejvíce jsou zasaženi chudí obyvatelé. V hubených letech konzumují více kukuřice, zatímco elity preferují rýži. Podle indexů sestavených organizací Asia Press International se následně cena kukuřice zvýšila prudce než cena rýže, což je znamení prohlubující se krize pro zranitelnější část obyvatel. Ve státních médiích ale žádnou kritiku Kim Čong-una nenajdete, uzavřel deník The New York Times.