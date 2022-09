Rusko bez Putina bude jako Severní Korea na steroidech, míní bývalý poradce Kremlu

Ekonom a bývalý poradce Kremlu Sergej Gurijev varoval, že Rusko by se mohlo stát „Severní Koreou na steroidech“ ve chvíli, kdy bude prezident Vladimir Putin nahrazen. Pokud otěže převezme po Putinovi nový vůdce, současný politický systém v Rusku se pravděpodobně zhroutí, dodal Gurijev, který ze země emigroval v roce 2013 do Francie, uvedl server CNBC.

V rozhovoru pro CNBC na Ambrosetti Forum v Itálii dlouholetý Putinův kritik Gurijev řekl, že je extrémně obtížné předvídat, co se může stát, jestli bude Putin nahrazen na postu prezidenta Ruské federace.

„Režimy jako tento se mění velmi nepředvídatelnými způsoby,” řekl Gurijev. „Je velmi těžké předvídat, co přijde po Putinovi. Důvodem je, že Putin vybudoval svůj režim tak, že ho v něm nikdo nemůže nahradit,“ podotkl.

Nakonec se systém zhroutí

„Vybudoval režim tak, že bez něj nebude systém fungovat. Lidé kolem něj si navzájem nevěří, někdy se navzájem nenávidí, takže pokud Putin odejde, systém se bezpochyby nějak změní,“ míní.

„Zpočátku jej pravděpodobně nahradí nějaký ultranacionalistický typ nebo vojenská junta, ale nebude to trvat dlouho, protože systém je postaven na Putinovi. Ale nakonec se systém zhroutí,“ řekl Gurijev.

„Může to trvat měsíce, možná několik let, může to být Severní Korea na steroidech, kdo ví? Ale může také nastat situace, že se systém zhroutí a někdo nový v čele Ruska bude chtít obnovit ekonomiku a obrátí se na Západ,“ dodal.

Padesátiletý Gurijev je ekonom žijící v Paříži. Zabývá se teorií smluv, managementem a mikroekonomií. Je osetské národnosti. Působil v Ruské akademii věd a v letech 2004 až 2013 byl rektorem Ruské ekonomické školy v Moskvě. Byl členem sboru poradců prezidenta Dmitrije Medveděva, spolupracoval s deníkem Vědomosti a rozhlasovou stanicí Echo Moskvy. Účastnil se vyšetřování finančních machinací těžařské firmy Jukos, dostal se pro své názory na případ do konfliktu s ruskými úřady, byl vyslýchán policií a v dubnu 2013 emigroval do Francie.

Putin později řekl, že by se Gurijev mohl vrátil do Ruska a dodal, že odchod ekonoma nelze spojovat s žádnou aktivitou úřadů vůči jeho osobě.