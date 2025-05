Lukáš Kovanda: Špatné zprávy pro Čechy. Potraviny zdraží více, než se čekalo

Růst cen v zemědělství letos v dubnu vykázal úroveň 15,2 procenta v meziročním srovnání. To je nejvýraznější nárůst od února 2023, tedy za více než dva roky.

Poprvé po více než dvou letech se rovněž jedná o růst dvouciferný. Ještě letos v březnu rostly ceny zemědělců jen o 8,2 procenta. Jedná se o ceny, za něž zemědělci prodávají svoji produkci k dalšímu zpracování nebo již do obchodní sítě. Proto růst těchto cen zpravidla předznamenává vzestup cen potravin – jak zpracovaných, tak nezpracovaných – v obchodech.

Na vině je i slintavka

V dubnu se již v zemědělských cenách projevila slintavka a kulhavka, jež se objevila na Slovensku a v Maďarsku. Čeští producenti kvůli ní omezují či zastavují svůj dovoz skotu nejen z těchto zemí, zatímco jejich polští konkurenti se s nimi přetahují o český skot, což oboje šponuje cenu v ČR.

Meziročně tak skot zdražuje o 25,8 procenta, což vede k růstu cen hovězího masa. A meziměsíčně zdražuje o taktéž poměrně výrazná 4,6 procenta.

Nadále přitom pokračuje výrazný růst cen vajec, meziměsíčně o 12,1 procenta, meziročně o 42,5 procenta. V případě vajec se projevuje omezení nabídky dané nutností v řadě evropských zemí vybíjet chovy nosnic, a to kvůli šíření ptačí chřipky. V Česku se tak přidává nutnost investovat to přívětivějšího způsobu jejich chovu, než je ten klecový. Potraviny by tak ještě letos mohly zdražit celkově o šest či sedm procent, což je výraznější nárůst, než se jakým se počítalo v prvním letošním čtvrtletí.

