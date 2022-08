Hackeři z kryptosměnárny vyvedli půl miliardy dolarů, stopy vedou do Ruska a Severní Koreje

Takzvaný kryptoměnový most RenBridge umožňující přenos mincí určité kryptoměny z jednoho blockchainu do druhého, posloužil hackerům za poslední dva roky k vyprání nelegálně nabyté kryptohotovosti v hodnotě nejméně 540 milionů dolarů (asi 12,9 miliardy korun). Uvedl to server CNBC s odkazem na analýzu společnosti Elliptic. Podle expertů by se proto měly tyto „cross-chain bridges“ regulovat stejně jako kryptoburzy.

Reklama

Cross-chain bridges uživatelům umožňují posílat virtuální tokeny z jednoho blockchainu do druhého, čímž se obchází centralizovaná služba, která dokáže sledovat a případně i zmrazit podezřelé transakce. Podle nového výzkumu společnosti Elliptic, která se zabývá analýzou blockchainu, byl RenBridge od roku 2020 využit k praní nejméně 540 milionů dolarů kryptohotovosti, uvedl CNBC. Šlo zejména o peníze pocházející z krádeží, podvodů, ransomwaru a různých dalších typů trestné činnosti.

Kryptoburzy touží po pozornosti. Investují miliardy do sportovního sponzoringu, nalákaly i Ronalda Money Pro fanoušky profesionálního sportu a sportovních přenosů jsou v posledních měsících naléhavé reklamní vzkazy na téma kryptoprůmyslu téměř nepřehlédnutelné. Jména burz a blockchainových společností jsou součástí týmových dresů, reklam na stadionech a vábí z televizních reklam o poločase. Mluví o nich prominentní hráči v čele s Cristianem Ronaldem, kteří se těší z lukrativních smluv. Jen za posledních 18 měsíců Crypto.com a spol. do sportovního sponzoringu investovaly 2,4 miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

„Kryptomosty jsou fakticky bez správy a jsou tak velmi zranitelné vůči hackerům nebo zneužití při zločinech, jako je praní špinavých peněz,“ podotkl David Carlisle, viceprezident pro politiku a regulační záležitosti společnosti Elliptic. A podvodné částky jsou stále velké.

Vyděrači z Ruska

V sumě přesahující půl miliardy dolarů je zahrnuto 153 milionů dolarů v platbách za ransomware. To znamená, že hackeři používají RenBridge, když proniknou do podnikových sítí a nutí společnosti platit za získání svých dat zpět. RenBridge byl „důležitým zprostředkovatelem“ pro gangy ransomwaru napojené na Rusko, uvedl Elliptic.

Podle Carlislea jsou kryptomosty v současnosti „trochu požehnáním a trochu prokletím“. Stejně jako mnoho populárních kryptonástrojů pomáhají rozšířit trh tím, že lidem poskytují více způsobů, jak platit a provádět transakce. Cross-chain bridges jsou zvláště důležité pro rozvoj decentralizovaného finančního prostoru neboli DeFi, což je alternativa kryptoměn k bankovnímu systému. Odvrácenou stranou je, že „jsou fakticky neřízeny, a tak velmi zranitelné vůči hackerům nebo využití při zločinech,“ řekl Carlisle pro CNBC.

Reklama

Musk miluje kryptoměny, přesto jeho Tesla se jich zbavuje. Prodala většinu bitcoinů za miliardu dolarů Zprávy z firem Nejbohatší člověk na světě Elon Musk se dlouhodobě prezentuje jako zastánce kryptoměn, zejména „psích“ dogecoinů. Automobilka Tesla, kterou založil a jíž z pozice šéfa vládne, ale nyní prodala většinu svých bitcoinů za 936 milionů dolarů (asi 22,5 miliardy korun). Firma přitom patřila k těm, která dříve velkými nákupy „legitimizovala“ postavení nejrozšířenější digitální měny na finančním trhu, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Carlisle řekl, že očekává, že se vlády a regulátoři začnou na kryptomosty v příštích šesti až 12 měsících více zaměřovat. V pondělí americké ministerstvo financí zařadilo na černou listinu služby pro směnu kryptoměn Tornado Cash s tvrzením, že tato služba byla od roku 2019 používána k praní více než sedmi miliard dolarů virtuální měny.

Opatření přijatá Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí ukazuje, že američtí regulátoři jsou připraveni jít po kriminálním chování v kryptoměnách. „Jednou z hlavních otázek je, zda se kryptomosty stanou předmětem regulace, protože fungují podobně jako kryptoburzy, které jsou již regulovány,” řekl Carlisle.

Černá labuť krouží nad kryptoúvěrovým trhem. Odpadlíků přibývá Money Americká kryptoúvěrová společnost Celsius Network požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli. Stala se tak další obětí prudkých výkyvů na trzích s kryptoměnami, píše agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Další kryptoaktiva vypraná přes RenBridge pravděpodobně ukradla Severní Korea, uvedl Elliptic. Službu využívala také skupina pro kyberzločin Conti, která nedávno zaútočila na kostarickou vládu a vyvolala v zemi výjimečný stav. Výzkum společnosti Elliptic ukazuje, že Conti prostřednictvím RenBridge vypral více než 53 milionů dolarů.

Kryptomosty jsou zvláště náchylné k útokům

Firma CertiK zabývající se kybernetickou bezpečností blockchainu již dříve poznamenala, že když kryptomosty drží v úschově aktiva v hodnotě stovek milionů dolarů, znásobují možnosti útoku tím, že působí ve dvou nebo více blockchainech, a stávají se tak hlavním cílem hackerů.

Binance v Nizozemsku vyfásla milionovou pokutu. Podnikala bez licence Money Binance, největší světová kryptoměnová směnárna, dostala v pondělí od nizozemské centrální banky pokutu 3,3 milionu eur (asi 81 milionů korun). Pokuta přišla po loňském varování nizozemské centrální banky (DNB) ze srpna 2021, že Binance nabízela v zemi kryptoslužby bez povolení. Firma se odvolala, uvedl server CNBC. duk Přečíst článek

Minulý týden ztratil kryptomost známý jako Nomad téměř 200 milionů dolarů při fatálním zneužití způsobeném chybou. Během několika hodin začali zloději používat RenBridge k praní dotyčných peněz. Podle Elliptic bylo dosud prostřednictvím společnosti RenBridge odesláno 2,4 milionu dolarů v krypto aktivech ukradených z Nomadu. „Gangy zaměřené na ransomware, podvodníci a dokonce i severokorejští hackeři přecházejí od regulovaných kryptoburz k decentralizované, neregulované alternativě,” uvedl šéf výzkumu společnosti Elliptic Tom Robinson.

Podle zpráv z června také hackeři uloupili asi 100 milionů dolarů z kryptoměnového mostu Harmony, čímž opět odhalili klíčovou zranitelnost v ekosystému digitálních aktiv. Byla to do té doby již třetí podobná loupež od začátku roku, při kterých si hackeři přišli celkem na více než miliardu dolarů, uvedla tehdy agentura Bloomberg.