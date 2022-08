Svět se k Putinovi otočil zády. Rusko nachází spojence v Severní Koreji

Ruský prezident Vladimir Putin napsal severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi, že obě země „společným úsilím rozšíří rozsáhlé a konstruktivní bilaterální vztahy“. Informovala o tom severokorejská tisková agentura KCNA. Putin severokorejskému vůdci napsal u příležitosti Dne osvobození, kdy si KLDR i Jižní Korea připomínají japonskou kapitulaci v roce 1945, a tedy i konec okupace Tokiem.

Spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem „je v zájmu obou národů a pomůže posílit mír na Korejském poloostrově a v severovýchodní Asii,“ cituje z dopisu KCNA. Text se příliš neliší od dalších obdobných přání, například od toho, které roku 2001 Putin zaslal Kim Čong-ilovi, tedy druhému z komunistické dynastie Kimů.

V dopise dodává Kim dodává, že spolupráce obou zemí je posunuta o novou úroveň v maření vojenské hrozby a provokace nepřátelských sil. Pchjongjang neidentifikoval nepřátelské síly, ​​ale tento termín byl opakovaně používán Severní Koreou k označení USA a jejich spojenců.

V červnu byla Severní Korea jednou z mála zemí, které uznali suverenitu dvou ruských separatistických států Donbaska a Luhanska na východě Ukrajiny. Ukrajina, která nyní čelí ruské invazi v reakci na to ukončila veškeré diplomatické styky s Pchjongjangem.

