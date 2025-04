Česká vejce zůstanou drahá. Levný dovoz se včšak může časem vrátit, říká chovatel

Producenti vajec už druhým rokem nemusí díky dobré výkupní ceně čekat, že si polepší před velikonočními nebo vánočními svátky, kdy bývá zájem o vejce větší. Ačkoliv jednomu z největších českých producentů vajec, společnosti Proagro Nymburk, loni produkce hlavně kvůli přestavbám chovů mírně klesla, očekává velmi dobré ekonomické výsledky.

Výkupní cena vajec by se pod nákladovou hodnotu zřejmě nemusela dostat ani v dalších letech. Klíčové bude i to, kolik chovů skončí po roce 2026, kdy v Česku začne platit zákaz klecových chovů, míní místopředseda společnosti Zdeněk Mlázovský.

Chov nosnic a produkce vajec tvoří zhruba třetinu výroby, na čtyřech farmách má Proagro 700 tisíc nosnic. "K loňskému výsledku přispěla dobrá produkce a samozřejmě dobrá cena vajec, která se poslední dva tři roky drží ve velice slušných mezích, dobře se ale dařilo i v chovu prasat, kde jsme i přes nějaké výkyvy skončili v plusu," řekl Mlázovský. Naopak se podle něj nevyplácí chov brojlerů, který ale tvoří jen menší část celkové výroby společnosti. "Ceny jsou kvůli levným dovozů tristní, pomalu od toho ustupujeme a z dlouhodobého hlediska to asi opustíme úplně," doplnil Mlázovský.

Vyšší ceny vajec dané zejména jejich celosvětovým nedostatkem kvůli ptačí chřipce se podle Mlázovského zřejmě udrží ještě další roky. "Držíme se ale na takové ceně, za jakou jsou řetězce schopné dovézt vejce z ciziny, a říkáme si takovou cenu, která je pod možností dovozců, třeba v Polsku jsou nyní vejce daleko dražší," řekl Mlázovský. V západní Evropě podle něj končí řada chovů i z jiných důvodů a výroba se přesouvá na východ. Obrovský potenciál je podle něj na Ukrajině. "Za čtyři až pět let tak může znovu začít levný dovoz z východu a my se opět dostaneme pod tlak, kdy budeme na hranici rentability," míní Mlázovský. Rozhodující podle něj ale bude už i rok 2027 a povinnost ukončit klecový chov. Zejména menší chovatelé se změnami vyčkávají, jak se bude vyvíjet poptávka a cena příští rok, řekl Mlázovský. "Pro ty menší je to hlavně celkem stabilní zdroj peněz a teď ho najednou přerušit, je na zvážení. Takže těžko říct, kdo skončí úplně a kdo přestaví," řekl Mlázovský.

Proagro Nymburk dál výrazně investuje do modernizace všech provozů a přestaveb chovů nosnic. Loni skončila přestavba farmy na voliérový typ v Janské na Děčínsku, kde má 250 tisíc nosnic. Nyní je v přestavbě farma v Hradišťku na Kolínsku, jde o osm hal s celkovou kapacitou 200 tisíc nosnic, hotovo má být do konce příštího roku. Nejistá je nadále budoucnost farmy v Opatovicích na Brněnsku, kde je Proagro v nájmu. "Jednáme s majitelem a chceme mít do konce května jasno, jestli bude investovat on, nebo farmu bude chtít prodat, nebo jestli má jiný záměr. Může se stát, že farmu budeme muset opustit," řekl Mlázovský.

Vyšší cena vajec podle Mlázovského částečně proměnila i zákaznické chování. "Lidi možná nekupují takové objemy jako dřív, ale víc přemýšlí a chtějí kvalitu, zvyšuje se zájem o prodej ze dvora, který máme u dvou farem, protože tam mají jistotu čerstvosti, na Janské chceme investovat do vejcomatu," řekl Mlázovský.

Balení deseti vajec vyšlo podle údajů Českého statistického úřadu v březnu v obchodech zhruba na 68 korun, loni v březnu to bylo zhruba 46 korun. Proagro nabízí ve své prodejně u farmy v Městci Králové na Nymbursku aktuálně balení deseti vajec velikosti L za 65 korun. Společnost Proagro Nymburk zaměstnává kolem 150 lidí, v roce 2023 hospodařila se ziskem 44,2 milionu korun, obrat byl přes 1,3 miliardy korun. Loňské výsledky zatím nejsou k dispozici.

