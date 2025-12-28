Stát prohrává boj o talenty. Mladí dávají přednost soukromému sektoru
Česká státní správa může během příštích pěti let ztratit až 30 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců, tedy asi 40 procent své současné pracovní síly. Zaměstnanci mladší 30 let nyní tvoří pouze sedm procent úředníků, tedy zhruba polovinu jejich podílu v soukromém sektoru. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Kearney.
„Demografické trendy jsou neúprosné, každý rok odchází do důchodu zhruba sedm procent zaměstnanců, což znamená, že k udržení současného stavu by bylo třeba každoročně přijmout více než čtyři nových úředníků, což se momentálně nedaří. Bez dostatku kvalifikovaných lidí tak zůstávají velké plány na digitalizaci, klimatické reformy i rozpočtovou stabilitu jen na papíře,“ komentoval výsledky studie vedoucí partner pražské pobočky Kearney Martin Kuča.
Výrazným limitem pro další modernizaci státní správy je podle něj nedostatek IT odborníků. Ti v současnosti tvoří v české státní správě jen jednotky procent zaměstnanců. Kearney v této souvislosti doporučuje stanovit národní ambici, aby IT experti tvořili minimálně desetinu všech odborných pracovníků ve státní správě, obdobně jako je to například v Estonsku.
Průměrný věk českého úředníka je 47 let a každý osmý je dnes starší 60 let, tvrdí studie. Až čtvrtina mladých úředníků navíc ze sektoru odejde ještě před dosažením 32 let, často kvůli lepším finančním podmínkám a rychlejšímu kariérnímu růstu v soukromém sektoru. Relativní plat úředníka v ČR navíc dosahuje 85 procent průměrné mzdy, vyplývá z ní.
„V porovnání se státní sférou mladí lidé vnímají soukromý sektor jako místo s jednodušší a rychlejší cestou ke kariérnímu růstu. Stát by proto měl usilovat o vyrovnání této propasti a inspiraci můžeme hledat i v zahraničí. Klíčovými faktory úspěchu jsou jednotná HR strategie pro státní správu, spravedlivé odměňování na základě výkonu a aktivní podpora mobility mezi jednotlivými resorty,“ míní Kuča.
Podle studie může s náborem mladé generace výrazně pomoci zavedení jednotného a přehledného náborového portálu, kde uchazeči najdou všechny otevřené pozice a jednou vyplněné údaje mohou použít pro více přihlášek. Klíčová je také centralizovaná platforma umožňující úřadům vzájemně sdílet atraktivní kandidáty.
„Státní správa se musí stát místem, kde chtějí lidé nejen pracovat, ale i růst a rozvíjet se. Pokud přistoupíme ke změnám systematicky a s důrazem na konkrétní oblasti, může se státní správa stát nejen lepším zaměstnavatelem, ale i silným partnerem pro občany,“ dodal Kuča.
Kearney je přední globální poradenská společnost s téměř stoletou tradicí. V Česku působí 23 let a podílí se na proměně tuzemského trhu, především v oblastech energetiky, telekomunikací a bankovnictví. Ve svém portfoliu má čtyři z deseti největších firem působících na českém trhu.
