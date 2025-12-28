Nový magazín právě vychází!

Stát prohrává boj o talenty. Mladí dávají přednost soukromému sektoru

Stát prohrává boj o talenty. Mladí dávají přednost soukromému sektoru
Česká státní správa může během příštích pěti let ztratit až 30 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců, tedy asi 40 procent své současné pracovní síly. Zaměstnanci mladší 30 let nyní tvoří pouze sedm procent úředníků, tedy zhruba polovinu jejich podílu v soukromém sektoru. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Kearney.

„Demografické trendy jsou neúprosné, každý rok odchází do důchodu zhruba sedm procent zaměstnanců, což znamená, že k udržení současného stavu by bylo třeba každoročně přijmout více než čtyři nových úředníků, což se momentálně nedaří. Bez dostatku kvalifikovaných lidí tak zůstávají velké plány na digitalizaci, klimatické reformy i rozpočtovou stabilitu jen na papíře,“ komentoval výsledky studie vedoucí partner pražské pobočky Kearney Martin Kuča.

Premiér Petr Fiala (ODS) a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Výrazným limitem pro další modernizaci státní správy je podle něj nedostatek IT odborníků. Ti v současnosti tvoří v české státní správě jen jednotky procent zaměstnanců. Kearney v této souvislosti doporučuje stanovit národní ambici, aby IT experti tvořili minimálně desetinu všech odborných pracovníků ve státní správě, obdobně jako je to například v Estonsku.

Průměrný věk českého úředníka je 47 let a každý osmý je dnes starší 60 let, tvrdí studie. Až čtvrtina mladých úředníků navíc ze sektoru odejde ještě před dosažením 32 let, často kvůli lepším finančním podmínkám a rychlejšímu kariérnímu růstu v soukromém sektoru. Relativní plat úředníka v ČR navíc dosahuje 85 procent průměrné mzdy, vyplývá z ní.

„V porovnání se státní sférou mladí lidé vnímají soukromý sektor jako místo s jednodušší a rychlejší cestou ke kariérnímu růstu. Stát by proto měl usilovat o vyrovnání této propasti a inspiraci můžeme hledat i v zahraničí. Klíčovými faktory úspěchu jsou jednotná HR strategie pro státní správu, spravedlivé odměňování na základě výkonu a aktivní podpora mobility mezi jednotlivými resorty,“ míní Kuča.

Podle studie může s náborem mladé generace výrazně pomoci zavedení jednotného a přehledného náborového portálu, kde uchazeči najdou všechny otevřené pozice a jednou vyplněné údaje mohou použít pro více přihlášek. Klíčová je také centralizovaná platforma umožňující úřadům vzájemně sdílet atraktivní kandidáty.

„Státní správa se musí stát místem, kde chtějí lidé nejen pracovat, ale i růst a rozvíjet se. Pokud přistoupíme ke změnám systematicky a s důrazem na konkrétní oblasti, může se státní správa stát nejen lepším zaměstnavatelem, ale i silným partnerem pro občany,“ dodal Kuča.

Kearney je přední globální poradenská společnost s téměř stoletou tradicí. V Česku působí 23 let a podílí se na proměně tuzemského trhu, především v oblastech energetiky, telekomunikací a bankovnictví. Ve svém portfoliu má čtyři z deseti největších firem působících na českém trhu.

E-mailové adresy vytvořené v teenagerských letech se možná stanou minulostí. Google podle nových informací umožní uživatelům Gmailu změnit adresu účtu, aniž by přišli o data, historii nebo přístup ke klíčovým službám.

Společnost Google tiše připravuje jednu z nejvýznamnějších změn služby Gmail za poslední roky. Podle aktualizace stránky nápovědy k účtům Google si uživatelé budou moci změnit svou stávající adresu @gmail.com, aniž by museli zakládat nový účet nebo přicházet o data, upozorňuje server CNBC.

Jde o funkci, kterou uživatelé dlouhodobě požadovali. Zejména ti, kteří dodnes používají e-mailové adresy vytvořené v dospívání a dnes působí neprofesionálně.

Změna zatím jen v hindštině

Zajímavé je, že nové instrukce se objevily pouze v hindské verzi podpory Googlu. To naznačuje, že firma může novinku nejprve testovat v Indii nebo na trzích, kde se hovoří hindsky. Anglická verze podpory zatím stále uvádí, že adresy Gmail „obvykle nelze změnit“.

Google zároveň uvádí, že se funkce bude zavádět postupně pro všechny uživatele, což naznačuje globální ambice, i když časový harmonogram zatím známý není. Společnost na dotaz CNBC ohledně regionálního spuštění bezprostředně nereagovala.

Uživatelé si po změně adresy ponechají původní e-mail jako alias, budou dál přijímat zprávy zaslané na starou adresu a zachovají přístup ke všem službám Googlu i ke svým datům. Původní adresa zůstane plně funkční a bude možné ji kdykoli znovu používat.

Změna však nebude zcela bez omezení. Uživatelé, kteří si adresu Gmail změní, si po dobu 12 měsíců nebudou moci vytvořit další novou adresu a zároveň nebudou mít možnost nově zvolenou adresu smazat.

Dosud platilo, že kdokoli chtěl „čistou“ adresu Gmailu, musel si založit nový účet a ručně přenášet data. To byl proces náročný nejen technicky, ale i z pohledu napojení na externí aplikace a služby třetích stran.

Nákupní horečka nekončí. Češi berou útokem obchody a díky takřka pětiprocentnímu růstu reálných mezd letos v povánočních slevách utrácejí výrazně víc.

Posváteční víkend se ponese ve znamení zaplněných parkovišť a front u pokladen. Po letech úspor se Češi vracejí k silnějšímu utrácení, v peněženkách jim totiž díky stabilizované inflaci a růstu reálných mezd zbylo po svátcích více peněz.

Letošní Vánoce potvrdily trend dárkových šeků. Podle odhadů obchodních asociací byl každý pátý dárek pod stromečkem ve formě poukazu. Právě první víkend po svátcích, je lidé hromadně vyrážejí proměnit za zboží. Lidé už nechtějí riskovat, že se netrefí do vkusu, proto raději darují obálku s kartou. Pro zákazníka je to ideální – v dnešních slevách si za stejný poukaz koupí až o třetinu víc věcí než před měsícem.

V kamenných obchodech po celém Česku , od pražského Chodova až po ostravskou Karolinu,  dominují červené cedule se slevami.

Móda a obuv: Zde jsou slevy nejagresivnější. Zimní bundy, svetry a boty se vyprodávají se slevou 40 až 60 %, protože prodejci potřebují uvolnit místo pro jarní kolekce, které dorazí už v únoru. Elektronika: Lidé doplňují „chytrou domácnost“. Velký zájem je o kávovary, robotické vysavače a televize, kde se slevy pohybují kolem 15 až 25 %. Sportovní vybavení: Navzdory začínající zimě jdou do slev i lyžařské sety.

Optimismus v obchodech má jasný ekonomický základ. Letošní celoroční průměrná inflace by měla činit 2,5 %, zatímco mzdy v roce 2025 porostou průměrně o 7,1 %. Reálná mzda by tak měla vzrůst o výrazných 4,6 %, podobně jako loni, kdy ovšem její růst především kompenzoval propad z předchozích let.

Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře

Názory

České Vánoce jsou svátky hojnosti. Přitom téměř polovina domácností si na Vánoce připraví více jídla, než je schopna spotřebovat. Výsledek? Více než čtvrtina Čechů přiznává, že vánoční zbytky končí v koši.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kromě nákupů dnes prodejny řeší i opačný proces, vracení dárků, které se „nevešly“ nebo netrefily do vkusu.

Je však třeba mít na paměti několik pravidel:

  • Kamenný obchod nemá povinnost vzít zboží zpět, pokud je bez vady. Většina řetězců to však v prosinci umožňuje dobrovolně, často výměnou za jiný kus nebo poukázku.
  • Mějte účtenku. Bez ní se v kamenné prodejně neobejdete.
  • Obal je základ. Pokud je krabice roztrhaná, obchodník může vrácení odmítnout nebo strhnout část ceny.

Pokud narazíte na nekalé praktiky, například umělé navyšování původních cen před slevou, můžete podat podnět prostřednictvím webu České obchodní inspekce.

Nákupní vlna pravděpodobně nepoleví až do Silvestra. Obchodníci očekávají, že letošní povánoční obraty budou díky sílící spotřebitelské důvěře o 8 až 10 % vyšší než v loňském roce.

