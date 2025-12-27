Vánoce bez nánosu tradic, s vděčností a nadějí. Marek Eben hovoří o víře, práci i odpočinku
Hostem vánočního vydání Arci podcastu Evy Čerešňákové byl Marek Eben, který v otevřeném a osobním rozhovoru mluvil o Vánocích, víře, rodině i o tom, proč se snaží žít bez zbytečného stresu a okázalých předsevzetí.
Eben Eben v rozhovoru říká, že Vánoce pro něj nejsou především o tradicích, ale o podstatě. „Velmi často člověk vidí, že to množství tradic úplně zadusí tu podstatu Vánoc. Ta první rodina v Betlémě neměla vůbec nic, a stačilo to.“ Podle něj se svátky klidně obejdou bez vnějších symbolů, pokud zůstane zachována jejich hlubší zpráva – naděje.
V rozhovoru se dotkl i své víry a pohledu na smrt a věčnost. „Člověk se zmítá mezi konečností, která ho děsí, a životem věčným, který je nekonečný. Věřím ale, že to bude udělané tak, že to bude stát za to.“ Vánoce tak pro něj nejsou sentimentální událostí, ale připomínkou, že život nekončí jen tím, co je viditelné.
Velkým tématem byla také práce. Moderování přímých přenosů StarDance popsal bez příkras: „Přímý přenos je vysoká míra stresu. Vysoká.“ Přesto svou práci považuje za dar a uvědomuje si, že ne každý rok je samozřejmostí. „Když se ohlédnu zpátky, mám vždycky za co děkovat. Už jen to, že se spousta věcí nestala, je dar.“
Eben se s nadhledem vyjádřil i k vánočnímu konzumu. S manželkou se rozhodli vzdát dárků i pečení. „Jsme dost staří na to, abychom se překvapovali. A žijeme v době, kdy si většinu věcí můžeme pořídit kdykoli.“ Přesto o ně není nouze – cukroví jim nosí příbuzní, „aby se postarali o nepečící pár“.
Předsevzetí potichu
Vzpomínky na dětství pak přinesly silný obraz rodiny plné hudby, víry a ticha. Vánoční stromek stával na klavíru a koledy hrával otec v pianissimu, aby nerušil sousedy. „Nikdo neuměl hrát tišeji než můj táta. Hezky se u toho usínalo.“ Na otázku novoročních předsevzetí odpověděl jednoznačně: „Hlasitá předsevzetí nemám rád. Ty nejlepší si člověk dává potichu, sám v sobě.“ Do roku 2026 hledí s pokorou. Těší se na drobné radosti i na mimořádný milník – tisící díl pořadu Na plovárně. „Bylo mi dopřáno natočit rozhovory s tisíci lidmi. A za to jsem vděčný.“
