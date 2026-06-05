Setkání Putina se Zelenským? Bylo by to skvělé, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Vladimir Putin i Volodymyr Zelenskyj přistoupí na kompromisy, které navrhl. Podrobnosti ale neupřesnil. Moskva zároveň uvedla, že je ke kompromisu připravena, pokud totéž udělá Kyjev.
Americký prezident Donald Trump znovu naznačil, že by se válka na Ukrajině mohla posunout k jednání. Ve čtvrtek v Oválné pracovně prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle něj přistoupí na kompromisy. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se oba lídři setkali osobně.
Kreml mezitím uvedl, že Trump požádal Moskvu o kompromis při hledání mírového řešení války. Putin podle svých slov k takovému kroku připraven je, zároveň ale dodal, že ústupky musí udělat i Kyjev. O jaké konkrétní kompromisy by mělo jít, Trump neřekl.
„Oba učiní kompromisy, které jsem navrhl. Víte, hráli jsme v tom velkou roli,“ řekl Trump novinářům. Odmítl však upřesnit, o jaké kompromisy by se mohlo jednat.
Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.
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Politika
Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.
Slib rychlého míru se nenaplnil
Trump tvrdil, že válku na Ukrajině ukončí do jednoho dne od nástupu do Bílého domu loni v lednu. Od té doby naléhal na obě strany, aby válku ukončily. V posledních měsících se však jeho pozornost upínala především k válce s Íránem, kterou USA spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února.
Putin uvedl, že Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou. Zelenskyj naopak v otevřeném dopisu adresovaném Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli.
Příměří jako podmínka jednání
Ukrajina je podle svého prezidenta připravena během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy. Podle Putina ovšem není nutné kvůli jednání zastavit boje. Šéf Kremlu rovněž zpochybnil připravenost Kyjeva ke kompromisům.
Válku na Ukrajině, kterou Rusko označuje jako „speciální vojenskou operaci“ a která je největším ozbrojeným střetem v Evropě od konce druhé světové války, Putin nazval „lokální ukrajinskou krizí“.
Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.
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Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.