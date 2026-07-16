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newstream.cz Názory Ivana Pečinková: EET 2.0 devalvuje český legislativní proces

Ivana Pečinková: EET 2.0 devalvuje český legislativní proces

Ivana Pečinková: EET 2.0 devalvuje český legislativní proces
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Spolu s novou verzí elektronické evidence tržeb Sněmovnou úspěšně prošla i řada daňových změn, a to formou legislativních přílepků. Tato kombinace budí dojem politického výměnného obchodu.

Nová verze EET neznamená jen návrat povinné elektronické evidence tržeb. Za vládním vývěsním štítem, na němž se skví očekávané účinky na kultivaci podnikatelského prostředí a finanční efekty v podobě zvýšení daňových příjmů do státní pokladny a o nějž se hádá většina opozice i dotčených podnikatelů, se nenápadně krčí jiná věc. Spolu s legislativou týkající se techniky provádění EET vláda navrhla a poslanci uzákonili řadu změn, které se EET netýkají. A jsou velmi významné. Z řady důvodů.

Znovu se zavádí takzvané školkovné, sleva na studenta, ruší se roční limity pro zaměstnanecké benefity, snižuje se DPH na nealkoholické nápoje podávané v gastronomických zařízeních. Na poslední chvíli poslaneckým návrhem přibylo také daňové osvobození tichého vína určeného na propagační a marketingové účely.

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Sněmovna schválila návrat elektronické evidence tržeb spolu s rozsáhlým balíkem daňových změn. Znovu se zavede školkovné a sleva na studenta, nealkoholické nápoje v restauracích mají zlevnit díky nižší DPH a část spropitného nebude podléhat dani ani odvodům. Poslanci před závěrečným hlasováním rozhodovali také o desítkách výjimek, od prodeje kaprů až po tiché víno.

Ivana Pečinková

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Tedy vracejí se věci, které před dvěma a půl lety zrušil předchozí kabinet premiéra Petra Fialy takzvaným konsolidačním balíčkem. A přicházejí věci nové, jako osvobození spropitného do sedmi procent objemu celkových tržeb od daně i odvodů na sociální a zdravotní pojištění či jednorázová pětitisícová sleva na dani pro evidující OSVČ. Dále možnost vyplatit se z EET formou daňové přirážky pro nejmenší podnikatele používající paušální daň.

Takže jde o dost paragrafů, které se dotknou daní a jejich výběru pro státní kasu. Jak je ale možné, že se takové změny dějí formou takzvaných přílepků, které jsou v české kotlině po zásluze odsuzovány? Že jsou k EET přiřazovány věci, které nemají s touto fakticky technickou záležitostí absolutně žádnou věcnou ani kauzální souvislost? Dotyčné daňové změny by měly být součástí samostatné koncepční novely či novel daňových zákonů. O nichž se bude diskutovat na odborných úrovních a které projdou řádným schvalovacím procesem. A kde je nějaká ekonomická argumentace, která by všechny ty navržené a posléze schválené změny vyčíslila a odůvodnila? Předložila vláda premiéra Andreje Babiše věrohodnou kvantifikaci, jaký skok ve výběru DPH a spotřební daně přinesla první verze EET? A postavil někdo proti sobě případné vyšší výběry daní proti nákladům státu a nákladům podnikatelské sféry? A je někdo ochoten věřit tomu, že užitek ze školkovného budou mít nízkopříjmové rodiny? Anebo že nižší DPH zlevní nealko v restauracích?

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Žádná ekonomická argumentace

Právě schválený – přílepky obalený – balík změn vzbuzuje dojem, že tu jde pouze o jedno. O politický krok pod bannerem „plníme závazky z programového prohlášení vlády“, jehož aktéři se neobtěžovali s ekonomickou argumentací. Místo ní promazali trubky olejem různých daňových úlev, aby byla nová povinnost pro podnikatele průchozí. Daňové úlevy jsou na první pohled pouhým politickým výměnným obchodem za akceptaci EET. Z hlediska renomé českého legislativního procesu jde o opravdu velkou devalvaci.

Navíc je tu ještě jedna zásadní věc: cožpak náš stát opravdu není schopen mít pod kontrolou bezhotovostní platby? To opravdu musí i všechny ty, kdo využívají standardní a nepochybně kvalitní bankovní infrastrukturu a platební terminály, stavět do latě dodatečným systémem monitoringu? Není to kapitulace státu na vývoj vlastních analytických nástrojů a kontrolních postupů a na posilování našeho zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti daní?

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Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Sněmovna schválila návrat elektronické evidence tržeb spolu s rozsáhlým balíkem daňových změn. Znovu se zavede školkovné a sleva na studenta, nealkoholické nápoje v restauracích mají zlevnit díky nižší DPH a část spropitného nebude podléhat dani ani odvodům. Poslanci před závěrečným hlasováním rozhodovali také o desítkách výjimek, od prodeje kaprů až po tiché víno.

Poslanci dnes většinou 84 hlasů ze 159 přítomných odsouhlasili balík zákonů, které znovu zavedou EET a některé daňové úlevy zrušené předchozí vládou. 

Poslední předprázdninová plenární schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu řešila znovuzavedení vylepšené elektronické evidence tržeb (EET 2.0), k čemuž vláda ve svém návrhu přilepila ještě návrat školkovného, slevy na studenta, nezdaněné spropitné, vynětí určitých typů zaměstnaneckých benefitů ze zdanění a také snížení sazby daně z přidané hodnoty u nealko nápojů prodávaných v restauracích na 12 procent.

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Sněmovna ovšem před závěrečným hlasováním, které poslalo zákonnou normu do Senátu, hlasovala o 87 pozměňovacích návrzích, z drtivé většiny z dílny opozice. Hlasovalo se o každém z nich jednotlivě a předsedající musel 87krát opakovat stejnou formální výzvu k hlasování, což vydrželo až do konce 159 poslanců.

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O nejvíce návrhů za jednotlivce se postaral Jiří Havránek, poslanec ODS zvolený za Středočeský kraj. Ten se cele zaměřil na vyjmutí skoro nekonečné řady činností z EET. Začal chovem koní, pokračoval k chovu velbloudů a velbloudovitých zvířat, následoval prodej nasbíraných lesních plodin s výjimkou dřeva, výroba kabelek a další. Posléze poslanci hlasovali o vynětí z režimu EET u zpracování jaderného paliva, kosmické dopravy či lůžkové zdravotní péče. Seznam ekonomických aktivit, sestavený z národní klasifikace činností CZ NACE, byl předlouhý a o každé položce se hlasovalo samostatně. Návrhy postupně podporovala většina poslancovy domovské ODS, k níž se přidaly i hlasy bývalých vládních partnerů KDU-ČSL a TOP 09. Nejméně v jednom případě se ovšem přidal i jeden hlas ANO.

Spropitné bez daní, kapři s výjimkou, vánoční stromky bez výjimky

Schválený vládní návrh obsahuje řadu výjimek z povinného EET a novelizuje také zákony týkající se daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a spotřební daně. Neprošly například návrhy šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba na zrušení všech nově či znovu zaváděných výjimek ani vypuštění zavedení snížené sazby DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích zařízeních. Ani na zrušení speciálního daňového režimu pro spropitné v gastroslužbách, kdy spropitné se může stát součástí účtenky a do výše sedmi procent celkových tržeb nebude podléhat dani z příjmů ani odvodům na sociální pojištění.

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Pod stůl spadl také návrh poslance ODS Vojtěcha Munzara a dalších členů poslaneckého klubu na vynětí bezhotovostních plateb z EET, který se zaštiťoval verdiktem Ústavního soudu. Ten konstatoval, že „tržby plynoucí z bezhotovostních převodů jsou obecně poměrně dobře dohledatelné a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci“.

Výjimku z EET dostal už v původním vládním návrhu třeba předvánoční prodej kaprů. Návrh na vynětí předvánočního prodeje vánočních stromků ovšem neprošel, a to byl dokonce z pera vládního poslance Libora Vondráčka (SPD).

Přijat byl ovšem návrh Vondráčkova kolegy v poslaneckém klubu a místopředsedy SPD Radima Fialy, aby tiché víno do hodnoty 500 korun, které bude sloužit jako reklamní a propagační dar, spadalo mezi daňově uznatelné náklady. I v tomto případě, stejně jako u návratu školkovného či slevy na studenta, jde o uvedení do stavu před takzvaným konsolidačním balíčkem, který s platností od roku 2024 prosadila vláda premiéra Petra Fialy.

Ostřejší daňová kobra a jednotné inkasní místo

Vicepremiérka, ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v dnešní rozpravě nad novým EET a souvisejícími změnami dalších zákonů podtrhla, že EET 2.0 bude přispívat ke zlepšení výběru daní. Oficiální odhad zní, že v příštím roce, od něhož se předpokládá platnost nového EET, se na daních vybere o 14 miliard více. Dále zmínila, že vláda připravuje podmínky pro spuštění jednotného inkasního místa, o němž se mnoho let pouze hovoří.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Elektronická evidence tržeb se má od ledna 2027 vrátit v modernější podobě. Bez povinného tisku účtenek a s bezplatným softwarem, ale stále jako další povinnost, kterou budou muset podnikatelé plnit při každé tržbě. Vláda slibuje miliardy navíc a rovnější podmínky. Rozhodující však bude, zda systém skutečně zasáhne daňové úniky, nebo hlavně přidělá práci těm, kteří už dnes podnikají poctivě.

Nová EET má být jednodušší než její předchůdkyně. Podnikatelé nebudou muset automaticky tisknout účtenky, stát jim nabídne bezplatné softwarové řešení a většina komunikace proběhne digitálně.

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To je bezpochyby posun. Jenže ani moderní aplikace nemění základní princip systému: každá tržba bude odeslána finanční správě. Méně papíru tak zároveň znamená více dat a přesnější dohled státu nad každodenním podnikáním.

Poctiví mohou získat férovější konkurenci

Nejsilnějším argumentem pro návrat EET je narovnání trhu. Podnikatel, který přiznává všechny příjmy, dnes může jen obtížně konkurovat tomu, kdo část hotovostních tržeb zatají a díky tomu nabízí nižší ceny nebo vyšší odměny.

Pokud evidence skutečně omezí šedou ekonomiku, poctivým živnostníkům může pomoci. Stát navíc získá přesnější data a měl by být schopen lépe cílit daňové kontroly.

To je ovšem podmíněno jedním důležitým pokud. Samotná EET daňové úniky neodstraní. Kdo nechce tržbu přiznat, může ji jednoduše vůbec nezaevidovat. Systém bude účinný jen tehdy, pokud stát dokáže podezřelé případy rozpoznat a kontrolovat.

Nejmenší zaplatí hlavně časem

Pro restauraci nebo obchod s moderní pokladnou nemusí být nová evidence zásadní komplikací. Pro řemeslníka, kadeřnici nebo sezonního prodejce je ale každá další povinnost citelnější.

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I bezplatný software je třeba nainstalovat, naučit se používat a řešit ve chvíli, kdy nefunguje internet, telefon nebo samotná aplikace. Náklady se proto nepočítají jen v korunách. Malý podnikatel zaplatí především časem, pozorností a ztrátou části provozní jednoduchosti.

Výjimka pro některé živnostníky v paušálním režimu může pomoci. Je však poněkud zvláštní, že se podnikatel bude moci z evidence fakticky vykoupit vyšší paušální daní. Stát tím sám připouští, že administrativa má svou cenu.

Důvěru nenahradí aplikace

Vláda od EET očekává více než 14 miliard korun ročně. Jde o natolik vysokou částku, že si zaslouží přesvědčivé vysvětlení, nikoli jen politické ujištění. Opozice správně připomíná, že finanční správa už dnes disponuje kontrolními hlášeními, údaji z bankovních převodů i dalšími elektronickými nástroji.

Spor proto není jen o technologii. Je především o tom, zda stát považuje většinu podnikatelů za poctivé občany, nebo za potenciální neplatiče, jejichž každou tržbu musí sledovat v reálném čase.

Rozhodne praxe

EET 2.0 nemusí být pohromou, jak tvrdí její nejhlasitější odpůrci. Stejně tak ale nebude automatickým lékem na šedou ekonomiku. Živnostníkům může přinést férovější konkurenci a lepší přehled o tržbách. Zároveň je připraví o část flexibility, soukromí a času. O úspěchu proto nerozhodne označení „2.0“, ale spolehlivost systému, jednoduchost pravidel a přístup úřadů.

Pokud bude stát v prvních měsících rozdávat pokuty za technické chyby, získá jen další vrstvu byrokracie. Pokud se naopak zaměří na skutečné podvody a poctivé podnikatele nechá pracovat, může návrat evidence obhájit. Právě na tom se ukáže, zda jde o modernizaci výběru daní, nebo jen o starou EET v novém telefonu.

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