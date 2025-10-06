Nový magazín právě vychází!

Ruské soudy se činí. Za špionáž či vlastizradu jsou odsuzováni i dva lidé denně

Ruské soudy za prvních šest měsíců letošního roku vynesly 224 rozsudků v případech vlastizrady, vyzvědačství a utajované spolupráce s cizími státy. Je to rekord v moderních dějinách země, napsal server The Moscow Times.

Soudy podle analýzy zveřejněné portálem Pervyj otděl během 117 pracovních dní prvního pololetí vynesly verdikty nad celkem 232 lidmi, tedy v průměru stihly odsoudit téměř dva lidi za den.

Všechny verdikty byly odsuzující a všichni obžalovaní dostali tresty, které si odpykají ve vězení.

Od začátku války Ruska proti Ukrajině bylo celkem 774 lidí odsouzeno podle paragrafů postihujících vlastizradu, špionáž a důvěrnou spolupráci s cizími státy.

Tempo narostlo po vpádu na Ukrajinu

The Moscow Times připomněly, že před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 byly podobné případy docela vzácné, tedy v průměru soudy vyhlašovaly jeden rozsudek za vlastizradu za měsíc. Pak ale tempo prudce vzrostlo - na 14 verdiktů měsíčně v roce 2023, 30 v roce 2024 a už 39 v prvním pololetí letošního roku.

Zvláštností posledních let je také mimořádné utajení: od roku 2023 soudy v průměru nezveřejňují jména 60 procent obviněných, tedy tří z pěti, s odkazem na "utajovanou informaci".

Zmíněné údaje nezahrnují údaje z okupovaných území Ukrajiny, podotkl sever.

Množství rozsudků v případech vlastizrady a špionáže roste souběžně s teroristickými případy. Pervyj otděl předvídá, že do konce roku ruské soudy stihnou odsoudit více než 500 lidí za špionáž a okolo 1500 za terorismus.

Loni v prosinci ruský prezident Vladimir Putin požadoval od příslušníků bezpečnostních složek a tajné služby, aby „aktivněji odhalovali špiony a zrádce“, a domáhal se zvýšení kvality práce zvláštních služeb při potírání činnosti zahraničních rozvědek a organizátorů sabotáží a teroristických útoků, připomněl portál.

V září 2022 byl ruský novinář Ivan Safronov odsouzen na 22 let vězení za údajnou spolupráci s českou rozvědkou, verdikt následně potvrdil odvolací soud i ruský nejvyšší soud. Safronov od počátku jakoukoliv vinu odmítal a nepřistoupil ani na dohodu s vyšetřovateli, aby dosáhl mírnějšího trestu. Zdůrazňuje, že se věnoval jen žurnalistice a neměl přístup ke státním tajemstvím. Obvinění přičítá snaze ruské tajné služby o výrobu špionů, když ty skutečné je těžké dopadnout.

Některá nezávislá ruská média už dříve uvedla, že Safronov byl potrestán za své reportáže o vojenských zakázkách, které popudily ministerstvo obrany. Český ministr zahraničí Jan Lipavský po odsouzení žurnalisty řekl, že tvrzení o Safronovově spolupráci s českou rozvědkou je asi stejně důvěryhodné jako tvrzení, že Rusko osvobozuje Ukrajinu. „Jsou to nesmysly,“ prohlásil. Vysoký trest pro Safronova - vyšší než ruské soudy obvykle udělují za vraždy - je považován za úder proti ruským médiím v souvislosti se zesíleným tlakem Kremlu proti svobodě slova od invaze na Ukrajinu, napsala dříve agentura Reuters.

