Ruská a běloruská armáda zahájila cvičení v hranic s NATO

Ruská a běloruská armáda zahájily společné cvičení Západ 2025, oznámilo ruské ministerstvo obrany podle agentur. Manévry se budou konat na území obou zemí i v Baltském a Barentsově moři.
Cvičení Západ 2025, které agentura Reuters označuje za demonstraci síly Ruska a jeho spojence Běloruska, začalo v mimořádně vyostřené situaci jen dva dny poté, kdy Polsko poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu nad svým územím sestřelilo cizí drony. Podle Varšavy šlo o ruské stroje. Polsko ode dneška uzavřelo svoji hranici s Běloruskem, Litva na ní zpřísnila ostrahu.
Do Polska v noci na dnešek přiletěly ruské drony. Vzlétla polská protivzdušná obrana, vznikla kolem celé situace mezinárodní rozmíška a rozvinuly se debaty, zda chce Rusko válku s Evropou. „Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska,“ říká generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky. Rusové se podle něj do konfliktu s Evropou nepustí, nemají na to sílu.
Moskva a Minsk manévry oznámily dlouho před incidentem kolem narušení polského vzdušného prostoru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že cvičení, které se bude konat i v blízkosti Polska a Litvy, není namířeno proti žádné třetí zemi.
Podle vyjádření Moskvy se manévrů účastní také pozorovatelé a vojenské kontingenty dalších partnerských zemí Ruska. Podle agentury DPA jsou to především státy Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, mezi jejíž členy patří například Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán či Tádžikistán.
Podle agentury jsou manévry, při nichž se budou testovat i rakety Orešnik schopné nést jaderné zbraně, v porovnání s minulostí relativně malé. V roce 2021 se jich účastnilo kolem 200 tisíc vojáků, z nichž se pak značná část podílela na útoku na Ukrajinu v únoru 2022.
Hlavním předpokladem ukončení války na Ukrajině je to, aby Kyjev nevstoupil do NATO. Řekl to slovenský premiér Robert Fico, který ambice Kyjeva na vstup do Severoatlantické aliance dlouhodobě odmítá. Slovensko podle něj nevyšle své vojáky na Ukrajinu v rámci poskytnutí bezpečnostních záruk po dojednání míru s Ruskem, které sousední zemi vojensky napadlo v únoru 2022.
