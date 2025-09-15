Na východní hranici Polska přistály české vrtulníky
Tři české vrtulníky Mi-171Š přistály dnes odpoledne na východní hranici Polska, informovala armáda. Posílí tam obranu východního křídla NATO. Vyslání české vrtulníkové jednotky z Náměště nad Oslavou je reakcí na ruský dronový útok, který minulý týden zasáhl i polské území. Armáda už v neděli oznámila, že vrtulníky dorazily do Polska a následně zamíří na určené místo.
Jednotka bude v Polsku podle armády působit po dobu několika měsíců, přičemž jejím hlavním úkolem bude posilovat polské ozbrojené síly v jejich úkolech ochrany vzdušného prostoru. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v neděli řekla, že se počítá s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.
O vyslání vrtulníkové jednotky rozhodlo ministerstvo obrany minulou středu večer. „Tři dny poté jeden z vrtulníků provedl rekognoskaci místa nasazení jednotky. V neděli pak tři vrtulníky do Polska odletěly. Na místo určení se dostaly dnes odpoledne,“ sdělila armáda.
„Plníme slib, který jsme našemu blízkému spojenci dali. Naši vojáci už jsou v Polsku a jsou připraveni podílet se na posílení ochrany vzdušného prostoru na východní hranici Polska,“ uvedla Černochová. Podle velitele Velitelství pro operace české armády Václava Vlčka představuje přítomnost vrtulníkové jednotky v Polsku důležitý krok v rámci alianční spolupráce. „A potvrzuje připravenost České republiky aktivně přispívat k zajištění bezpečnosti v regionu,“ dodal.
Ministerstvo obrany dříve uvedlo, že vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách. Vrtulníková jednotka v Polsku už v posledních letech působila, mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při povodních, které Polsko i Česko zasáhly loni v září.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který loni schválil Parlament. Mandát umožňuje posílit obranu východní hranice NATO, kde může působit až 2000 českých vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu operují na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.