newstream.cz Leaders Andor Šándor: Jaderná válka s Ruskem asi nebude. Ale situace se komplikuje

Andor Šándor: Jaderná válka s Ruskem asi nebude. Ale situace se komplikuje

Andor Šándor
archiv Andora Šándora / užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Do Polska v noci na dnešek přiletěly ruské drony. Vzlétla polská protivzdušná obrana, vznikla kolem celé situace mezinárodní rozmíška a rozvinuly se debaty, zda chce Rusko válku s Evropou. „Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska,“ říká generál Andor Šándor, bývalý šéf vojenské rozvědky. Rusové se podle něj do konfliktu s Evropou nepustí, nemají na to sílu.

Ruské drony zaútočily na Polsko. Co to znamená? Je to testování připravenosti NATO, nebo předzvěst budoucí války.

Někteří politici přispěchali s rychlím vysvětlením, že to byl záměrný útok Ruska na Polsko. Neumím tuto variantu vyloučit. Jenom si kladu otázku, proč by v tuto chvíli takto testovali Polsko, když mají pořád ještě na své straně Donalda Trumpa. Což on potvrdil, když byl na to dotazován. Potvrdil to tím, že na tyto otázky vůbec neodpověděl. Předpokládám, že byl o všem informován. Pokud by to byl skutečně záměrný útok, pak byl měl být uplatněn článek 4 Severoatlantické smlouvy (Varšava o aktivaci čtvrtého článku smlouvy o NATO požádala - pozn. red.). Při zachování chladného rozumu, procedury NATO by takto měly fungovat. Nechápu, jaký by tento útok měl smysl pro Rusy. Rozšiřovat konflikt na území Polska. Polsko je tradiční rival Ruska.

Rusové tvrdí, že na země NATO nebudou útočit a že tato varianta je štvavá rétorika zemí NATO. Nicméně k útoku dronů na Polsko došlo. Zaútočí Rusko na země NATO, nebo ne?

V tuto chvíli vidím útok Ruska na nějakou zemi NATO jako méně pravděpodobný. Rusové jsou stále ještě v Doněcku, Luhansku, částečně v Chersonsku a v Záporoží. A dostat se až na západní Ukrajinu je velký kus země. Kdybychom to brali jako průměr postupu na Ukrajinu za tři a půl roku, tak by to představovalo řádově desítky let, než by se Rusové vůbec dostali na území střední Evropy. Z tohoto pohledu si myslím, že konvenční útok v žádném případě nehrozí. Rusové na to ani nemají sílu.

Na druhé straně by Rusové ztratili sympatie nejen Donalda Trumpa, ale také Číny a Indie. Jediný, kdo by s tím neměl problém, je Kim Čong-un, ale ten zase takovou roli nehraje. Domnívám se, že v takto nedořešeném rusko-ukrajinském konfliktu je představa, že by mohl být ruský útok na země NATO v řádu měsíců nebo mála roků, je velmi málo pravděpodobný. Stav na frontě, stav ruské armády, která se nepochybně zlepšila, tomu nedává velké šance. Včetně faktu, že přestože ruské ekonomika odolává sankcím, tak jej ji pouštěno žilou. Útok proti tak dobře vyzbrojenému protivníkovi jako je Polsko, považuji v tuto chvíli za velmi málo pravděpodobný.

Aktualizováno

Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony

Politika

Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Drony a jejich trosky podle dosavadních informací nikoho nezranily. Polští představitelé hovoří o agresi či bezprecedentní situaci, v níž je 38milionová země nejblíže ozbrojenému konfliktu od druhé světové války. Tvrdé kritice čelí Rusko také ze strany Evropské unie i polských spojenců v NATO, včetně Česka.

ČTK

Přečíst článek

Jaký vývoj lze očekávat v rusko-ukrajinském vojenském konfliktu, do kterého se diplomaticky angažuje americký prezident Donald Trump?

Současnou situaci bych charakterizoval asi takto. Evropa považuje ruskou agresi na Ukrajině a ruskou politiku za možné ohrožení západní Evropy. A Rusko považuje Ukrajinu jako člena NATO jako své existenční ohrožení. V tomto paradigmatu lze velmi těžko očekávat nějaký průlom. Žádná z obou stran se nechce vzdát svých požadavků. Respektive, Rusko řeklo, co chce. Ukrajina s malou armádou, Ukrajina ne v NATO, Ukrajina neutrální. Žádné bezpečnostní garance západního světa. A co jsme dobyli, je naše. To Ukrajina logicky přijmout nemůže. Západní Evropa Ukrajinu v tomto přesvědčení podporuje. Zároveň ji dává záruky, které se obávám nebude schopná dostát. Když se podíváme na potíže evropského obranného průmyslu, tak podporovat ukrajinskou armádu, jako jsme viděli za poslední tři roky, jistě nebude možné.

A když se podíváme na Donalda Trumpa, který se stahuje z Evropy, a který se tváří, jako by chtěl situaci vyřešit, ale není schopen a ochoten přitlačit na Ukrajinu, tak řekl, budu prodávat zbraně Ukrajině, a přihodím si na to deset procent. V této chvíli je jediné řešení, to nejhorší, že se situace vyřeší na frontě. To znamená, že Rusko dobije, co dobýt chce. Když ukrajinská armáda nezkolabuje, protože jí chybí vojáci.

Vloni protlačil kongresem Joe Biden balíček pomoci Ukrajině asi za 61 miliard dolarů. A stejně to Ukrajině nepomohlo, aby vůbec byla schopná odolávat ruskému tlaku na frontě. Teď už se o žádných 61 miliardách ani nehovoří. Jsem velmi skeptický. Může se stát, že se situace vyřeší na frontě. Můžeme se dostat do fáze zamrzlého konfliktu, což může znamenat velké bezpečnostní ohrožení. Vznik nové studené války mezi Ruskem a západní Evropou. S tím rozdílem, že to nebude studená válka jako po druhé světové válce. Dnes už se nebojuje o Evropu. Evropa bude mít podstatně horší pozici, než má. Poměry ve světě se zásadně proměnily, Rusko nemá zatracovanou pozici. Evropu nečeká příjemné období. Ještě budeme s láskou vzpomínat, jak jsme se měli za bipolárního rozdělení světa dobře.

Jakou roli může hrát, že je Donald Trump nakloněn Putinovi? A je mu vlastně nakloněn?

Myslím si, že mu je nakloněn. Pro Trumpa není rusko-ukrajinský konflikt hlavní otázkou. Je to jenom epizoda v uspořádání světa. Trump dobře instinktivně chápal, že je potřeba tento konflikt ukončit. Jen cesta, kterou zvolil, není úplně ideální. Myslel si, domluvím příměří, nechám to na Evropě. Chtěl přitlačit na Ukrajinu, aby přijala jeho podmínky. Teď to udělat nemůže. Možná počká do konce roku a řekne, že se snažil, co to šlo, ale vy jste se nebyli schopni dohodnout. Vyřešte si to sami. Trump vnímá Putina a Rusko prizmatem nového mocenského uspořádání světa. Vidí tam nepochybně i ekonomické zájmy. To se jistě odehrává na pozadí všech jednání.

Jde mu o to, aby Rusko nespadlo do klína Číně, která je pro Spojené státy největším vyzyvatelem. Putinovi je nakloněn, protože kdyby chtěl něco prosadit, už by něco udělal. Zatím jen vyhrožoval. Je to svým způsobem uznání reality. Rus je vojensky na koni. Evropa nemá sílu, Ukrajina už vůbec ne. V situaci, když chcete udělat nějakou dohodu, tak nemůžete tomu, který vyhrává, říct táhni. Je to mnohem širší problém.

Na druhé straně, v porovnání bezpečnostních problémů ve světě, válka v Gaze, Írán, útok na Katar, je otázka, jestli situaci nebere Donald Trump až příliš povrchně. Každý den řekne něco jiného. V konfliktu Ukrajina Rusko nedělá téměř nic. On asi nemiluje Putina, ale je mu nakloněn. Vnímá ho jako hráče velké geopolitiky.

Máme dvě rétoriky. Evropa tvrdí, že Rusko vyvolalo válku. Rusové tvrdí, že ho Evropa ohrožuje. Která z těchto rétorik je pravdivá?

Když si vezmete, že J.D. Vance, stejně jako Marco Rubio, prohlásili, že válka na Ukrajině je válkou mezi Spojenými státy a Ruskem, tak samozřejmě ruský narativ v tom má silnou podporu. Rusové říkají, je proti nám Západ i NATO. Je jasné, že by těžko Ukrajina zaútočila na Rusko. Nebo Evropa. To je s nulovou pravděpodobností. Pro Rusko to bylo, neztratit Ukrajinu ze svého vlivu. Je to velká a důležitá země. Už od společných historických kořenů. Rusko nechtělo Ukrajinu ztratit ze svého orbitu, ale velmi špatně sáhlo k vojenskému konfliktu. Ale říci, že Západ je vinen vším, a Rusko je nevinné, nebo říct, že Rusko je vinné a Západ je nevinný, tak to podle mě nejde. Na každé straně byly věci, které se stát neměly. Nejhorší ovšem je, že Rusko agresivně napadlo Ukrajinu. O tom není pochyb. Tím Rusko smazalo vinu Ukrajinců na soužití s ruskojazyčnou menšinou.

Jan Lipavský

Putin testuje, kam až může zajít. NATO musí jednat, zní od českých vládních špiček

Politika

Polsko v noci sestřelilo několik ruských dronů, které narušily jeho vzdušný prostor. Český ministr zahraničí Jan Lipavský varuje, že agrese Moskvy se týká celé Evropy a NATO musí okamžitě posílit obranu.

ČTK

Přečíst článek

Hrozí světu třetí světová válka? Jaderná?

Nemyslím si to. Rus pro to nemá žádný důvod. Nic neztrácí. Ví, že parita se Spojenými státy je jasná. Problém je, že přestávají platit dohody. Přestala platit dohoda o raketách středního doletu, přestává platit dohoda SALT. To jsou špatné věci. Otázkou je ukrajinský útok na strategické bombardéry, které jsou nekryty. Protože to je součástí dohody s Američany, že strategické bombardéry jsou pod kontrolou. To všechno není dobré. Ale ještě to pořád neznamená, že bychom se blížili k jaderné válce. Věřím, že Trump a Putin o těchto věcech budou hovořit.

Druhá věc je použití taktických jaderných zbraní. Blížím se k pocitu, že kdyby Rusko mělo přijít o Krym, tak by jich využilo. Byť by to mělo mnoho mezinárodních potíží. V tuto chvíli si nemyslím, že by hrozila jaderná válka. Ale situace kolem jaderných zbraní se komplikuje tím, že smlouvy kolem nich vypršely nebo vyprší a dějí se další věci. Není to příznivá situace.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Bez ničivých cel na Indii a Čínu nelze zastavit Putina

Politika

 Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to s odkazem na diplomatické zdroje agentury AFP a deník Financial Times. Podle Trumpa by Spojené státy udělaly totéž. Indii a Čínu Trump považuje za zdroje financování války na Ukrajině kvůli nákupům velkých objemů ruské ropy.

ČTK

Přečíst článek

Český Footshop hlásí vyšší zisk i ambice. Chystá expanzi na západní trhy

Peter Hajduček, zakladatel Footshop a Václav Staněk, majitel firmy Botas.
Profimedia.cz
Zdeněk Pečený
pez

Český Footshop má za sebou silné pololetí, navýšil tržby i zisk a chystá expanzi do západní Evropy. Ještě letos chce otevřít první obchod ve Francii, v hledáčku má Paříž, Lyon a Marseille.

V první polovině letošního roku Footshop, jehož akcie se obchodují na pražské burze, výrazně zvedl provozní zisk – a to i přes silnější korunu a investice do růstu. Zisk EBITDA před odpisy a zdaněním dosáhl letos v prvním pololetí 71 milionů korun, což je asi třetinový nárůst oproti stejnému období roku 2024. Tržby prodejce volnočasové obuvi a oblečení vzrostly v pololetí o 38 procent na 891 milionů korun.

„Výsledky potvrzují, že kombinace expanze, práce s marží a lepší operativy zvyšuje naši ziskovost i odolnost,“ říká finanční ředitel Leoš Brabec. Firma zároveň drží celoroční cíl: tržby mezi 1,8 až 2 miliardami korun a provozní zisk mezi 150 až 180 miliony korun.

Pozitivní růst v letošním prvním pololetí podpořilo podle zástupců firmy zejména navýšení počtu objednávek, a to o 41 procent proti stejnému období loňského roku. Za uplynulých 12 měsíců odbavil Footshop více než milion objednávek.

Footshop

Streetwearu se daří. Footshopu meziročně vzrostly tržby o 34 procent

Zprávy z firem

Prodejce streetwearové obuvi Footshop loni meziročně zvýšil tržby o 34 procent na 1,43 miliardy korun. Zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů vzrostl zhruba dvojnásobně na 117 milionů korun. Pro letošní rok skupina plánuje růst tržeb na 1,7 až 1,9 miliardy korun a zisk EBITDA chce zvýšit na 140 až 160 milionů korun.

ČTK

Přečíst článek

Pro rozvoj firmy bylo významné i rozšiřování produktového porftolia, zejména ve sportovních kategoriích, a expanze do zahraničí. V loňském roce například více než tři čtvrtiny tržeb pocházely z prodejů mimo ČR.

„První polovina roku 2025 představovala pro skupinu Footshop přelomové období, které bylo charakterizováno především mezinárodní expanzí do deseti nových zemí. Díky tomu jsme dosáhli téměř úplného pokrytí Evropy,“ řekl Peter Hajduček, CEO a zakladatel skupiny Footshop.

Po upevnění pozic ve střední a východní Evropě, společnost má nyní v regionu CEE šest kamenných prodejen, se Footshop zaměří i na západní trhy. „Chceme ukázat, že česká značka se může prosadit i v Paříži. Aktivně jednáme o prostorech v Paříži a Lyonu, sledujeme také Marseille. Do konce roku bychom rádi otevřeli alespoň jeden obchod,“ dodal Hajduček.

Vít Staněk, zachránce Botas

Vít Staněk: Do každého návrhu botasek dávám kus sebe

Zprávy z firem

Sourozenci Staňkovi oživují na Zlínsku Baťovskou tradici. Starší z bratrů Václav má vlastní, úspěšnou značku obuvi Vasky a mladší Vít od minulého roku šéfuje značce Botas, kterou před rokem společnost Vasky koupila. Společnými silami se tak snaží vzkřísit brand se 75letou historií. Jak jim společné podnikání šlape a co dělají pro to, aby společný byznys nebyl předmětem rodinných svárů a neskončil rozkolem, jako tomu bylo v případě bratrů Baťových, prozradil mladší z bratrů Vít v rozhovoru pro server mistoprodeje.cz.

nst

Přečíst článek

Dalšími metropolemi, kam skupina míří svou pozornost, jsou Sofie nebo Atény. „Důležitou se pro nás stává i Ukrajina, kde jsme v prvním pololetí zaznamenali rychlý a trvalý nárůst on-line prodeje, navzdory náročným podmínkám. Po pouhém roce činnosti je tak Ukrajina naším pátým největším trhem,“ dodal Hajduček.

Cílem je získat výraznější viditelnost u globálních značek i nových zákazníků a propojit retail s online prodejem, který dnes tvoří většinu tržeb.

Od sneakers ke sportu

Růst Footshopu táhne nová sportovní kategorie – běh, outdoor a trénink –, pomáhá v tom i spolupráce s AC Sparta Praha a adidasem. Třetí sada dresů se stala nejúspěšnějším „dropem“ v historii klubu a posílila dosah Footshopu mimo klasickou sneakers komunitu. Současně běží robotizace pražského skladu, která má do začátku roku 2026 přinést nižší mzdové náklady a rychlejší expedici.

Cíl pro rok 2029

Ambice jsou jasné. Do čtyř let míří Footshop na tržby mezi 2,8 až 3,1 miliardami korun a na provozní zisk v pásmu 220 až 260 milionů korun, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu o deset až 14 procent. „Chceme stabilně růst tempem kolem deseti až třinácti procent ročně a zároveň zůstat efektivní. Investujeme tam, kde to urychlí škálování – do skladové automatizace, obsahu a retailu na klíčových adresách,“ uzavřel Brabec.

Společnost Footshop založil v roce 2012 v Praze Peter Hajduček. Firma distribuuje prémiové řady obuvi i oblečení značek Adidas, Nike, Converse či Vans. V červnu roku 2023 firma WOOD SPAC One ze skupiny Wood & Company oznámila, že ve skupině Footshop za 445 milionů korun odkoupila podíl 48,5 procenta. Od předloňského srpna jsou také akcie Footshopu veřejně obchodovatelné na trhu Start pražské burzy.

Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na střeše zlaté Masaryčky je nová restaurace. Láká na těstoviny z chleba a luxusní šampaňské

Nová restaurace na střeše Masaryčky
Užito se svolením Petra Vágnera
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Praha má novou kulinární destinaci. Jedenáct pater nad ulicemi hlavního města, na střeše Masaryčky je nová restaurace, která láká středomořskou a skandinávskou kuchyni.

Masaryčka, která vyrostla na místě brownfieldu u Masarykova nádraží, patří k těm nejodvážnějším pražským architektonickým projektům poslední dekády. Vedle kanceláří, mezi kancelářské nájemce patří prestižní firmy jako Fio Bank nebo Veolia, tam vznikla řada gastronomických podniků - pizzeria L’Osteria, Sakura’s, FÚZE restaurants, Ollies, LOKA café nebo IF Café. Nově tuto nabídku doplňuje fine dining Reason.

7 fotografií v galerii

Aspiruje nový podnik na michelinskou hvězdu?

Její šéfkuchař Jan Horák sbíral zkušenosti v michelinských restauracích v Německu a Švýcarsku, vařil v luxusních resortech v Abú Zabí a po návratu do Česka vedl pražskou restauraci Augustine na Malé Straně. Stál i v čele juniorského národního týmu kuchařů, který dovedl k historicky nejlepším výsledkům na kuchařské olympiádě.

Jeho degustační menu kombinuje severskou gastronomii s chutěmi Jadranu. Vedle výjimečných surovin tu mají místo i zdánlivě obyčejné ingredience. Typickým příkladem je pasta ze starého chleba servírovaná se sýrem Pecorino Pepato.

Streblov z Penty: Na nákupech jsme pořád a sledujeme i zahraniční trhy. Hlavně Anglii a Německo

Reality

Penta Real Estate rozvijí výstavbu hned na několik místech v Praze. Velkou výzvou je pro ni bezpochyby revitalizace Florence. O tom, jak toto území bude vypadat rozhodla před třemi lety urbanistická soutěž, nyní jsou na stole architektonické soutěže, které mají navrhnout podobu čtyř bloků mezi magistrálou a autobusovým nádražím Florenc. „Přesně to jsou místa, kde by se mělo primárně stavět, protože veškerou infrastrukturu máte už na místě,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Ten má kromě klíčových projektů v Praze na starost i její zahraniční expanzi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Restaurace má kapacitu 40 hostů, rooftop lounge dalších 60. Díky omezenému počtu míst může Reason stavět na vysoké exkluzivitě a osobním přístupu. Součástí konceptu je i servis přímo od kuchařů, kteří hostům představují své vlastní chody. Obědové menu o třech chodem vyjde na tisíc korun, degustační menu o 10 chodech na 4 290 korun.

Kromě jídla hraje zásadní roli také pairing nápojů. Reason navázal partnerství se značkou Frerejean Frères, jejímž ambasadorem se stal pro Českou republiku. Degustace tak začíná šampaňským a končí jejich koňakem.

Restauraci navrhl architekt Zisis Papamichos spolu s Kallon Studio. Každý kus nábytku, každý talíř i sklenice vznikly na míru. Investorem projektu je skupina Remedis Group.

výzhled na Rovinji z Cap Aureo

Zelenina s Michelinem. Cap Aureo v Rovinji ukazuje, jak chutná budoucnost gastronomie

Enjoy

Zatímco většina fine dining podniků staví na mase, Cap Aureo v chorvatském Rovinji otočilo pravidla naruby. Zelenina tu hraje hlavní roli, maso a ryby zůstávají v pozadí – a výsledkem je michelinská hvězda, dechberoucí menu a bezchybný servis.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Pavel Sapík: Češi v restauracích utrácejí mnohem víc než cizinci

Enjoy

Kdy poprvé Pavel Sapík vařil na Pražském Hradě? Co se naučil od svého táty, slavného kuchaře Jaroslava? A jsou Češi lepší zákazníci než cizinci? Odemykáme rozhovor s šéfkuchařem Brick´s Pavlem Sapíkem, který vyšel v zimním čísle magazínu Newstream CLUB.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Asador Etxebarri – Axpe, Španělsko: Grilování povýšené na umění. Skrytý na baskickém venkově patří Etxebarri k nejlepším restauracím světa (v současnosti 2. v seznamu World’s 50 Best). Servíruje příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti na každém talíři.

Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Jakub Vyškovský

Šéf kuchyně The Monkey Baru: Bez žen by v kuchyni nebylo tak čisto, navíc jsou skvělé kuchařky

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme