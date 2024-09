Čína a Rusko zahájily společné vojenské cvičení

Čína a Rusko zahájily společné vojenské námořní cvičení. Lodě čínské pobřežní stráže Mej-šan a Siou-šan připluly do ruského přístavu Vladivostok na Dálném východě. Informovala o tom agentura Reuters. Slavnostní setkání flotil se již uskutečnilo, na programu jsou společná cvičení i hlídky. Společné cvičení je plánováno do 20. září.

Čínské ministerstvo obrany už dříve oznámilo, že uspořádá s Ruskem společná námořní a letecká cvičení v Japonském a Ochotském moři.

Rusko společnými manévry usiluje o pomoc Číny při snaze dosáhnout svého dlouhodobého cíle stát se velmocí v tichomořském regionu, uvedla agentura AP. Moskva zároveň podporuje čínské územní nároky v Jihočínském moři i jinde.

Peking naopak odmítl kritizovat ruskou invazi na Ukrajinu, která vypukla v únoru 2022. Spojené státy a Severoatlantickou alianci pak Čína obvinila, že provokují ruského prezidenta Vladimira Putina. Peking sice Rusku zbraně přímo neposkytl, ale stal se pro něj klíčovým ekonomickým partnerem jakožto hlavní odběratel ruské ropy a plynu nebo dodavatel elektroniky a dalšího zboží.

