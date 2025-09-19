Putin nechce jednat o míru. Vodí nás za nos, uvedl šéf britské tajné služby
Nemáme žádné důkazy o tom, že by ruský prezident Vladimir Putin chtěl jednat o míru na Ukrajině, uvedl dnes šéf britské zpravodajské služby MI6 Richard Moore. Při projevu na britském konzulátu v Istanbulu podle agentury AP doplnil, že válka na Ukrajině posílila identitu napadené země i západní bezpečnostní struktury.
Richard Moore vede MI6 pět let a svou pozici opustí na konci září. Za jeho působení ve funkci zahájilo Rusko v únoru 2022 invazi na Ukrajinu. V posledních měsících se americký prezident Donald Trump snažil přesvědčit ruského vůdce k ukončení války, Moore ale uvedl, že Putin zprávami o možném mírovém jednání vodí všechny za nos.
"Snaží se prosadit svou imperiální politiku všemi dostupnými prostředky, ale nemůže uspět," uvedl o ruském prezidentovi Moore. "Upřímně řečeno si ukousl příliš velké sousto. Myslel si, že dosáhne snadného vítězství. Ale on a mnoho dalších podcenili Ukrajince," doplnil zpravodajec.
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině.
Ruská invaze podle šéfa MI6 posílila ukrajinskou národní identitu a urychlila její směřování na Západ. Přispěla také ke vstupu Švédska a Finska do NATO. "Putin se snažil přesvědčit svět, že ruské vítězství je nevyhnutelné. Ale lže. Lže celému světu a lže i svým lidem. Možná lže dokonce i sám sobě," řekl Moore. Ruský vůdce podle něj zastavil budoucnost své země kvůli vlastnímu odkazu a válka jen urychlí jeho pád.
Moore také vyzval všechny muže a ženy v Rusku, kteří mají klíčové informace o své zemi a odvahu je sdílet, aby kontaktovali MI6. Tajná služba před nedávnem představila platformu s názvem Silent Courier (Tichý kurýr) na dark webu, která má za cíl získat nové špióny pro Británii.
Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Řekl to na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem na závěr své státní návštěvy Británie. Podle Starmera spolu mluvili o způsobech, jak zvýšit podporu pro Ukrajinu a vyvinout větší tlak na Putina, aby souhlasil s mírovou dohodou, která vydrží.
