Mánie kolem AI je jen novou investiční bublinou, říká šéf fondu Alethes Václav Podzimek

Každý ekonomický cyklus končí recesí, je jen otázkou, jak bude hluboká, říká v rozhovoru pro Newstream Václav Podzimek, zakladatel fondu Alethes, který spravuje finance i Dalibora Dědka, zakladatele společnosti Jablotron. Běžní investoři by podle Podzimka neměli investovat do jednotlivých akcií, ale držet se investic do celých indexů.

Reklama

Do čeho má v dnešní době smysl investovat?

Kromě nemovitostí jsou pro dlouhodobé investování vhodné zejména akcie. Běžným investorům bych ale nedoporučoval investovat do akcií konkrétních firem. Lepší cestou je indexové investování prostřednictvím ETF produktů, případně investice do některého akciového fondu. Z indexů bych doporučoval některý globální (MSCI World), případně americký (S&P 500). Pokud jde o aktivně spravované fondy, opět bych dal přednost globálním fondům bez regionálních či oborových omezení.

Jak hodnotíte nedávný růst na globálním akciovém trhu? Co můžeme očekávat do budoucna?

Letošní silný růst akciových trhů mnohé překvapil. Já nejsem výjimkou. Krátkodobě bych teď na trzích očekával spíše stagnaci či pokles v závislosti na vývoji globální ekonomiky. Trhy stále očekávají „hladké přistání“ - mírné zpomalení spojené s poklesem inflace a úrokových sazeb. Já na hladká přistání nevěřím. Každý ekonomický cyklus končí recesí, otázkou je jen její hloubka. Krátkodobé makroekonomické předpovědi jsou ale vždy spíše sázkou do loterie. Do akcií bychom proto měli investovat výhradně dlouhodobé úspory.

Hype kolem umělé inteligence

Co do budoucna čeká pražskou burzu?

Pražská burza trpí nedostatkem atraktivních emisí a pro investory tak není příliš zajímavá. Ani nový trh „START“ na tom prozatím mnoho nezměnil. Čeští podnikatelé si tradičně chodí pro kapitál do bank spíše než na burzu. Velkou konkurencí je pro burzu také rostoucí trh s privátním kapitálem. Přesto věřím, že pražská burza z dlouhodobého pohledu budoucnost má. Jsem přesvědčen, že s růstem oblíbenosti akcií mezi českými investory poroste také zájem českých podnikatelů o pražskou burzu jako zdroj kapitálu pro jejich podnikání.

Velmi oblíbené jsou nyní investice do technologií souvisejících s AI. Jsou tam ještě příležitosti anebo se potenciál vyčerpal?

Jako každý módní investiční trend, tedy i umělá inteligence má tendenci vytvářet na akciovém trhu bubliny, kterým by se nezkušení investoři měli raději vyhnout. Její rozvoj bude nepochybně významným růstovým impulzem pro mnoho firem a světovou ekonomiku jako celek. Investoři však podle mého názoru toto investiční téma přeceňují.

V posledních letech sklízely úspěchy zejména investice do velkých amerických technologických firem jako Microsoft, Apple, Amazon, Google a podobně. Jak to s nimi vidíte dál?

Nejsem si jistý, zda spanilá jízda bude pokračovat, ale právě tyto firmy by měly nejvíce těžit z rozvoje AI. Po mnoha letech stagnace a přešlapů může být do budoucna zajímavou investicí také IBM. Já osobně pak vidím velký potenciál ve společnostech napojených na energetiku, ale to je opravdu dlouhodobé téma vyžadující značnou trpělivost. Velmi levné, byť z dobrých důvodů, jsou momentálně akcie některých evropských automobilek, například Volkswagen.

Nemovistosti jsou nejlepší investice

Hodně se nyní řeší zajištění na stáří. Co radíte dnešním třicátníkům, kteří nechtějí spoléhat na stát?

Měli by si co nejdříve začít spořit a úspory rozumně investovat. Nejlepší investicí pro mladé lidi je vlastní bydlení, zvýšené úrokové sazby však v poslední době přístup k vlastnímu bydlení značně omezily. Atraktivní investicí se naopak po mnoha letech staly obyčejné spořicí účty a termínované vklady. Dobrou „vyčkávací“ strategií tak může být krátkodobá akumulace úspor na spořících účtech s výhledem jejich pozdějšího využití na pořízení vlastního bydlení či jinou dlouhodobou investici.

Nejhorší investice roku? Evropské nemovitosti Reality Bankovní krize z března sice byla krátká, ale měla dalekosáhlé důsledky. Největší obětí se podle očekávání stal evropský nemovitostní trh. Kombinace odlivu kapitálu do jiných sektorů, neochoty investovat a vysokých úrokových sazeb se na trhu podepsala velmi negativně. Vyjádřeno evropskými indexy tak právě nemovitostní trh platí za nejhorší letošní investici. Stanislav Šulc Přečíst článek

Podle čeho si v rámci vašeho fondu vybíráte aktiva, do kterých investujete? Jak takový výběr probíhá?

Jsme globální akciový fond. Investiční příležitosti hledáme na vyspělých trzích v Evropě a severní Americe. Nakupujeme především akcie velkých globálních společností, které jsou významnými hráči ve svých oborech. Hledáme akcie, které jsou z dlouhodobého pohledu podhodnocené. Trhy jsou při oceňování akcií relativně efektivní, ale jejich pohled je krátkodobý. Investoři často emotivně reagují na aktuální události a ceny akcií tak mají tendenci přestřelovat nahoru i dolů. To vytváří příležitosti pro dlouhodobé investory jako jsme my. Naše investice jsou podloženy důkladnou fundamentální analýzou. Snažíme se co nejlépe odhadnout růstový potenciál, ale také identifikovat veškerá rizika.

V portfoliu máte vysoký podíl firem ze zdravotnického sektoru. Proč?

Investice hledáme napříč obory, nicméně farmaceutické a biotechnologické firmy skutečně tvoří zhruba třetinu našeho portfolia. Důvodem je zejména hluboká expertiza našeho kolegy Martina Dienstbiera. Obor zná nejen jako investor, ale také jako zakladatel úspěšného českého startupu Diana Biotechnologies. Díky němu máme v portfoliu takové skvělé firmy jako Regeneron, či BionTech. Velkým investičním tématem je pro náš fond ale také nastupující energetická transformace, ve které vidíme obrovskou příležitost.

Vybral byste si u akcie vysoký výnos, nebo nízké riziko?

Výhodný poměr potenciálního výnosu a rizika je základním rysem každé dobré investice. V Alethesu se však investicím s vysokým rizikem vyhýbáme bez ohledu na potenciální výnos. Riziko nicméně vnímáme jinak, než je na trzích obvyklé. Učebnicovým měřítkem rizika je cenová volatilita. Jsme dlouhodobí investoři a volatilita, v podobě případného výrazného poklesu ceny akcie, do níž jsme investovali, je pro nás spíše příležitostí k dalším nákupům. Rizikem je pro nás pouze možnost absolutní ztráty kapitálu plynoucí ze zásadních negativních změn v podnikání firem, jejichž akcie máme v portfoliu.

Jak riziko vyhodnocujete?

Začínáme hodnocením finančních rizik, ale to je opravdu jen začátek. Neméně důležité je pro nás porozumět oboru podnikání – jaké je postavení firmy v dodavatelském řetězci, na jakých trzích působí, kdo jsou její zákazníci a dodavatelé, jaká je konkurence, jaká je dynamika v daném oboru skrze ekonomický cyklus.

Velmi důležitý je pro nás důvěryhodný management, jeho odměňování a také vlastnická struktura. Dobrý management s jasnou dlouhodobou strategií, promyšlenou kapitálovou alokací a silnou podporou akcionářů dokáže i z průměrného podniku udělat vynikající investici. A naopak...

Václav Podzimek

Od roku 2017 jako výkonný ředitel investičního fondu Alethes a jako jednatel společnosti March7, která působí jako odborný poradce a je zodpovědná za investiční strategii fondu Alethes. Dříve působil jako správce portfolia Fondu FKI Profit a partner ve společnosti VGD.

Sázka na umělou inteligenci. Tyto společnosti jsou připraveny ovládnout ekonomiku poháněnou AI Trhy Investování do AI akcií představuje příležitost podílet se na růstu transformační technologie, která mění podobu průmyslových odvětví. Nvidia, Alphabet a Microsoft jsou přitom tři společnosti stojící v čele této revoluce – nabízejí investorům expozici vůči různým aspektům ekonomiky poháněné umělou inteligencí. Komerční spolupráce Přečíst článek

Jak investovat do nemovitostí v nejisté době, radí experti Reality Liší se budoucnost realitního trhu v Česku od západní Evropy? A má v aktuálním prostředí smysl se investičně dívat za hranice? Tyto a další otázky zodpověděli experti na Investiční snídani s podtitulem Evropský realitní trh – příležitosti ve volatilním prostředí, kterou pořádala společnost EMUN ve spolupráci s hlavním partnerem KPMG ČR. Newstream byl mediálním partnerem akce. nst Přečíst článek