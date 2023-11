Jak vydělat na lécích na hubnutí

Injekce na hubnutí se mohou stát nejvýdělečnějšími léky všech dob. Trh zásadně poroste, čeká Goldman Sachs. Dosavadní žně to potvrzují.

Největší evropskou firmou z hlediska tržní kapitalizace je aktuálně výrobce úspěšných injekcí na hubnutí, dánská Novo Nordisk. Teď v září totiž skopla z tohoto trůnu výrobce kabelek Louis Vuitton a šampaňského Moet LVHM. Její vlastník, francouzský miliardář Bernard Arnault, byl letos do jara mimochodem nejbohatším člověkem světa, než ho předběhl Jeff Bezos. Novo Nordisk žádnou zářící hlavu v podobě lídra, zakladatele či dědice nemá - dánský farmaceutický gigant s hodnotou půl bilionu dolarů a šedesáti tisíci zaměstnanci je skutečně veřejnou firmou.

Hodnota akcií Novo Nordisk vzrostla letos o padesát procent, hlavně proto, že úřady schválili použití léků na hubnutí pro veřejnost. Léky firma prodává pod názvy Wegovy a Ozempic (ten má stejnou účinnou látku, jen v nižší dávce). Má řadu celebritních uživatelů, včetně Elona Muska, který prý díky němu shodil asi deset kilo.

O léky je takový zájem, že firma nestíhá uspokojovat poptávku. Účinnou látkou je semaglutid, což je původně lék na cukrovku, jehož vedlejším účinkem je právě úbytek na váze. Semaglutid kopíruje posla produkovaného přirozeně v těle, snižuje hladinu cukru v krvi a signalizuje mozku pocit sytosti. Zpomaluje také vyprazdňování žaludku a omezuje chuť k jídlu. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) však doporučuje přípravek Wegovy pouze osobám s BMI vyšším než 30. S doprovodnou dietou mohou během jednoho roku snížit svou hmotnost až o 15 procent - a je pouze na předpis. Zato v Americe lze lék zakoupit za přibližně tisíc dolarů měsíčně, a to bez předpisu, takže není divu, že devadesát procent léku se prodá právě tam.

Prodeje Wegovy ve třetím kvartále vzrostly meziročně o 734 procent a přesáhly 1,3 miliardy dolarů, celkově se tržby Novo Nordisk zvýšily o 40 procent.

Léky na hubnutí vyvíjejí i další firmy. Americký gigant Eli Lily má tešně před schválením pro trh ve Státech konkurenční lék s názvem Mounjaro. Ten již firma prodává jako antidiabetikum a letos jí pomohl zachránit nic moc výsledky. Protože se čeká schválení pro hubnutí do konce roku, už teď podobně jako dánský konkurent nestíhá uspokojit poptávku.

Nejvýdělečnější lék všech dob

Fenomén má řadu kritiků: léky v užívání na hubnutí nejsou dloubodobě vyzkoušeny, byť pro diabetes měly pozitivní účinky. Mají nezanedbatelné vedlejší účinky jako trvalá zácpa a závislost. Člověk hubne, jen když si lék píchá, po jeho vysazení, pokud neudrží zdravější styl, může zase ztloustnout. Je poměrně drahý a podporuje pasivní životní styl. A podobně. Přesto Goldman Sachs čeká, že z něj bude zlatý důl. V roce 2030 dosáhne trh s hubnoucími léky velikosti sto miliard dolarů.

„Trh s obezitou je stále ve svých raných fázích,“ řekl biofarmaceutický analytik Goldman Sachs Chris Shibutani s tím, že částka 100 miliard dolarů je stále předběžná. „Trh s dlouhodobým řízením hmotnosti podle našeho názoru má potenciál pro solidní růst a pro to stát se špičkovou příležitostí - jedním z nejvýdělečnějších léků všech dob,“ dodal.

Podle Bloombergu Novo Nordisk a Eli Lilly díky lékům na hubnutí rychle překonaly farmaceutické konkurenty, které vydělaly na výrobě proticovidových vakcín.

A co to je za firmy? Obě mají dlouhou historii a čich na velké příležitosti. Novo Nordisk vznikla v roce 1922, kdy podnikavý zoopsycholog a dokonce nositel Nobelovy ceny August Krogh získal pro Dánsko povolení na prodej tehdy nově vynalezeného inzulinu. S manželkou, která byla také vědkyně navíc trpící diabetem, takže měla na produkci léku eminentní zájem, vymysleli zlepšovák, jak masově vyrábět inzulin ze slinivky vepřů. Několik výzkumných a filantropických nadací tehdy vytvořilo Novo Nordisk. Firma se postupně stala největším výrobcem inzulinu na světě, patří také mezi největší investory do biotechnologického výzkumu na světě.

Její americký konkurent je ještě starší. Jméno zní poměrně žensky, ovšem firmu v roce 1876 založil důstojník Elli Lilly, chemik a veterán americké občanské války. Začal s výrobou chininu, léku na malárii, a dařilo se mu. Přišel také s inovací potáhnout léky želatinovou vrstvou, aby se lépe polykaly. Firma dál úspěšně rostla jako rodinný podnik, také ve dvacátých letech vyráběla inzulin, pak během druhé světové války ve velkém prodávala penicilin, v padesátých letech šla na burzu.

Eli Lilly se globálně proslavila širokým sortimentem léků na duševní poruchy, včetně antidepresiva Prozac. Podobně jako Novo Nordisk je vlastněna nadacemi a také institucionálními investory a hodně investuje do výzkumu.

A pikantnost na závěr, na konci sedmdesátých let byl dva roky ředitelem Eli Lilly pozdější americký prezident George W. Bush.