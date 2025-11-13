Osada Bedřiška se má dávat za příklad, ne bourat, uvedl Pavel
Ostravská osada Bedřiška je podle prezidenta Petra Pavla jedinečným příkladem místa, které obyvatelé vyloučené lokality proměnili ve funkční komunitu, proto ho současné bourání domků v osadě mrzí. Bedřiška by se měla dávat za příklad, nikoliv bourat, uvedl prezident na síti X. Vyjádřil podporu místním obyvatelům, které ale současně vyzval, aby se zdrželi projevů, jež by vyhrotily nynější situaci.
Podle starosty ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrika Hujduse (Starostové pro Ostravu) má prezident právo na vyjádření svého názoru k jakémukoliv tématu. Radnice má ale názor jiný, dodal.
Likvidace prázdných finských domků v osadě začala ve středu a příznivci lokality dnes jeden z domů, který se má bourat, obsadili. Na místě je policie, která zasáhne v případě ohrožení zdraví či majetku. Obyvatelé kolonie ve středu písemně požádali o pomoc při záchraně místa jak prezidenta, který osadu navštívil loni v létě, tak vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Ta považuje rušení osady Bedřiška za špatný krok, vyzvala k jednání.
Loni v létě jsem se byl osobně podívat, jak a kde žijí obyvatelé ostravské osady Bedřiška. Osada byla jedinečným příkladem místa, které obyvatelé vyloučené lokality sami proměnili ve funkční komunitu. Při cestách po republice a návštěvách dalších vyloučených lokalit vždy dávám… pic.twitter.com/3zmTQIMbZY— Petr Pavel (@prezidentpavel) November 13, 2025
Dobrý příklad občanské komunitní práce
Pavel uvedl, že při svých cestách po republice dává Bedřišku za dobrý příklad občanské komunitní práce, proto ho mrzí, co se tam nyní děje. „Namísto toho, abychom Bedřišku dávali za příklad, zvolili jsme si cestu destrukce toho, co fungovalo,“ konstatoval. Respektuje však, že kolonie fakticky patří ostravské městské části. Prezident současně ale chápe i možnou frustraci místních obyvatel, kteří by se nicméně měli podle něj „zdržet jakýchkoliv projevů vedoucích k možné eskalaci situace“.
„Těší mě, že se pan prezident zajímá o náš městský obvod, má právo na svůj názor a byť s ním nesouhlasím, respektuji ten jeho. V našem obvodě žije 12.000 obyvatel a my nemůžeme zájmy padesátičlenné skupiny předřazovat před ty ostatní,“ řekl v reakci na prezidentovo vyjádření starosta Hujdus.
Dodal, že rozumí tomu, že situace pro lidi může být nepříjemná. „Nám ale třeba lidé, kteří už odešli z Bedřišky, potvrzují, že si nepřipadali součástí funkční komunity. Naopak nám říkali, že jsou rádi, že měli příležitost odejít. Každý má na svůj názor právo,“ míní Hujdus.
Radnice dlouhodobě argumentuje tím, že finské domky v Bedřišce jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Chce proto, aby se lidé z nich postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Lokalitu si chce nechat jako rezervu pro rozvoj města. Části nájemníků vypršela smlouva v září, prázdné objekty následně začal městský obvod likvidovat.
V místě stále žije asi 50 lidí, s bouráním nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.
Šimáčková Laurenčíková, která osadu již dřív navštívila, řekla, že by její zrušení považovala za eticky i morálně špatný krok. Bývalá hornická kolonie je podle ní unikátní příklad integrace a kvalitního sousedského soužití. Chce apelovat na místní politiky, obyvatele i experty, aby ještě jednali o řešení. Doporučuje zapojit i zástupce Agentury pro sociální začleňování.