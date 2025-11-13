Ruský ropný průmysl pod tlakem: v říjnu zmizely miliardy z exportu
Rusku v říjnu klesly příjmy z prodeje ropy a paliv meziročně o 2,3 miliardy na 13,1 miliardy dolarů, tedy asi 273 miliard korun. Na vině byl slabší objem vývozu i nižší ceny, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Vývoz ropy a ropných produktů klesl o 150 tisíc barelů denně na 7,4 milionu barelů denně. Zvrátil se tak nárůst zaznamenaný v září.
Pro Rusko životně důležitý energetický průmysl je pod tlakem kvůli zintenzivnění útoků ukrajinských dronů na ropné rafinerie a ropovody. Oslabují ho i západní sankce, které mají oslabit příjmy Moskvy používané pro válku na Ukrajině.
Washington v říjnu zvýšil tlak na Moskvu zavedením sankcí proti největším ruským producentům ropy, společnostem Rosněfť a Lukoil. Jako termín pro ukončení transakcí s těmito společnostmi stanovil 21. listopad.
„Vzhledem k tomu, že země prokázala schopnost rychle vytvořit nové ropné přepravní společnosti a přepravovat větší objemy prostřednictvím své sankcionované flotily, bude další vývoj vývozu ruské ropy a ropných produktů záviset na rozhodnutích hlavních odběratelů ohledně vymáhání a zdrojů,“ uvedla IEA.
Banka JP Morgan uvedla, že zhruba 1,4 milionu barelů ruské ropy denně, tedy téměř třetina potenciálu země v oblasti námořního vývozu, zůstává v tankerech, uvedla agentura Reuters. Vykládka se podle ní zpomaluje kvůli sankcím, které proti Rosněfti a Lukoilu zavedly Spojené státy.
