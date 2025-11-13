Nový magazín právě vychází!

Ruský ropný průmysl pod tlakem: v říjnu zmizely miliardy z exportu

ČTK
Rusku v říjnu klesly příjmy z prodeje ropy a paliv meziročně o 2,3 miliardy na 13,1 miliardy dolarů, tedy asi 273 miliard korun. Na vině byl slabší objem vývozu i nižší ceny, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Vývoz ropy a ropných produktů klesl o 150 tisíc barelů denně na 7,4 milionu barelů denně. Zvrátil se tak nárůst zaznamenaný v září.

Pro Rusko životně důležitý energetický průmysl je pod tlakem kvůli zintenzivnění útoků ukrajinských dronů na ropné rafinerie a ropovody. Oslabují ho i západní sankce, které mají oslabit příjmy Moskvy používané pro válku na Ukrajině.

Washington v říjnu zvýšil tlak na Moskvu zavedením sankcí proti největším ruským producentům ropy, společnostem Rosněfť a Lukoil. Jako termín pro ukončení transakcí s těmito společnostmi stanovil 21. listopad.

„Vzhledem k tomu, že země prokázala schopnost rychle vytvořit nové ropné přepravní společnosti a přepravovat větší objemy prostřednictvím své sankcionované flotily, bude další vývoj vývozu ruské ropy a ropných produktů záviset na rozhodnutích hlavních odběratelů ohledně vymáhání a zdrojů,“ uvedla IEA.

Banka JP Morgan uvedla, že zhruba 1,4 milionu barelů ruské ropy denně, tedy téměř třetina potenciálu země v oblasti námořního vývozu, zůstává v tankerech, uvedla agentura Reuters. Vykládka se podle ní zpomaluje kvůli sankcím, které proti Rosněfti a Lukoilu zavedly Spojené státy.

Europarlament odklepl klimatický cíl. Emise v Evropě mají klesnout o 90 procent

Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Postoj Evropského parlamentu se velmi podobá pozici Rady EU, kterou schválili unijní ministři životního prostředí minulý týden. Následná jednání v takzvaném trialogu by tak mohla být podle zdrojů velmi rychlá. Text podpořilo 379 europoslanců, 248 jich bylo proti a deset se zdrželo hlasování.

Centrální banka koupila za milion dolarů bitcoin, digitální dolar a blockchainové depozitum. Bude to pro ni testovací portfolio, na kterém se chce učit nakládání s kryptem. Banka spustila také vlastní digitální laboratoř, která bude testovat vedle kryptoměn také projekty umělé inteligence.

Česká národní banka dnes ústy svého mluvčího Jakuba Holase oznámila, že poprvé ve své historii nakoupila digitální aktiva. Nákup není zahrnut do devizových rezerv, ale investicí v hodnotě jednoho milionu dolarů, tedy téměř 21 milionů korun. Vzniká testovací portfolio digitálních aktiv založených na blockchainu. „Vedle bitcoinu bude portfolio zahrnovat také testovací investici ve formě dolarového stablecoinu a tokenizované depozitum provedené na blockchainu. Cílem portfolia je získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv a zavést a ověřit procesy, které jsou v souvislosti s tím nezbytné,“ uvedl Holas s tím, že banka nepočítá, že by dokupovala další měny.

S myšlenkou vytvořit testovací portfolio jsem přišel v lednu 2025. Cílem bylo prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky a posoudit jeho možnou roli při diverzifikaci rezerv. Následně bankovní rada rozhodla o vypracování analýzy. Navazující interní diskuse rozšířily záběr i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv. Vedle bitcoinu tak byly zařazeny také stablecoiny a tokenizovaná depozita. Veřejnost budeme o zkušenostech průběžně informovat a přibližně za dva až tři roky představíme celkové vyhodnocení projektu,“ uvedl guvernér Aleš Michl.

Koruna je naším platidlem. ČNB bude i nadále usilovat o to, aby inflace zůstala nízká a koruna pevná. Způsobů, jak platit a investovat, však bude v příštích letech rychle přibývat. Díky ČNB mají dnes všichni přístup k okamžitým platbám a mohou tak platit rychle a digitálně. Mysleme ale více na budoucnost, vizionářsky. Je reálné, že si v budoucnu bude možné za koruny snadno koupit tokenizovaný český dluhopis – a nejen to. Jedním klepnutím espresso, druhým investice pro úspory: například dluhopis nebo jiné aktivum, které dosud bývalo spíše pro větší investory. Jako centrální banka si chceme tuto cestu otestovat,“ vysvětlil guvernér.

Michl původně počítal s tím, že by kryptoměnová aktiva zahrnul do rezerv centrální banky. To si ale vysloužilo jak domácí kritiku - například od ministra financí Zbyňka Stanjury, tak z Evropské centrální banky. Její guvernérka Christine Lagardeová v lednu na tiskové konferenci prohlásila, že je přesvědčena, že bitcoin nevstoupí do rezerv kterékoli země EU, tedy nejen eurozóny, čímž podle analytiků, například Lukáše Kovandy, nepřímo tlačila právě na ČNB. 

Kryptoměny tedy do rezerv nepůjdou. „Držba digitálních aktiv je v rámci testovacího portfolia oddělena od devizových rezerv a nemá žádný vliv na schopnost ČNB provádět případné devizové intervence či ovlivňovat měnovou politiku. Nákup portfolia byl realizován jako tržní operace v rámci běžných finančních aktivit ČNB mimo devizové rezervy a vzhledem k jeho marginální velikosti nebudou mít jeho případné cenové výkyvy vliv na hospodaření ČNB,“ potvrdila  banka. 

Nákup schválila bankovní rada ČNB na konci října, podkladem byla Analýza možností investic do dalších tříd aktiv. Z analýzy podle sdělení banky vyplývá, že digitální aktiva prochází vývojem, pronikají do majetku investičních fondů a firem a jejich akceptace se může v budoucnu dále rozšiřovat. ČNB chce být na tyto změny připravena, současně ale zdůrazňuje, že v dohledné době neplánuje bitcoin ani jiná digitální aktiva zařadit mezi své devizové rezervy. V otázce dalších investičních tříd, jimiž se analýza rovněž zabývala, bankovní rada dosud nerozhodla. Proto nyní zveřejňuje pouze část analýzy věnovanou digitálním aktivům.

Digitální laboratoř

Digitální měny budou v samostatném portfoliu. „Cílem je získat praktickou zkušenost s technologiemi založenými na blockchainu, které mohou v budoucnu zásadně ovlivnit fungování finančního a platebního systému. V rámci testovacího portfolia ČNB prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře a bezpečnostní mechanismy až po prověřování souladu s AML,“ uvedla banka. 

Celkový objem pro pořízení portfolia je stanoven na jeden milion dolarů, jeho hodnota i složení portfolia se může v průběhu testování částečně měnit s ohledem na prováděné testovací operace a tržní vývoj ceny bitcoinu. Celkový objem však nebude aktivně navyšován. „Je nutné zdůraznit, že hodnota bitcoinu může výrazně kolísat. Bez znalosti vysokého rizika by žádný investor neměl bitcoin kupovat,“ upozornil guvernér.

Nový investiční hub

Centrální banka současně spustila nový projekt inovačního hubu ČNB Lab, který má zastřešit testování technologií a trendů, jež mohou v budoucnu ovlivnit fungování finančního trhu a provádění měnové politiky. Pod křídly ČNB Lab bude vedle testování digitálních aktiv a blockchainových řešení probíhat také zkoušení nástrojů umělé inteligence, podpora inovací v oblasti platebního styku, včetně okamžitých plateb, a další projekty spojené s digitalizací finančního sektoru. 

„ČNB Lab má být platformou, na které budeme shromažďovat naše zkušenosti a poznatky z testování nových technologií a trendů. Vedle blockchainu a digitálních aktiv se zaměříme také na nástroje umělé inteligence a inovace v oblasti platebního styku. Jde o to, abychom měli praktickou zkušenost, odbornou kapacitu a byli tak co nejlépe připraveni na to, co přinese budoucnost,“ řekl Michl. Banka také doplnila, že vznik kryptoměnového portfolia je v souladu se zákonem o ČNB. 

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Polovinu mediální společností Mafra zřejmě koupí finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii, uvedl server Seznam Zprávy.

Podle zdrojů webu je transakce dohodnuta a bude oznámena v brzké době. Mafru vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, který před dvěma lety koupil mediální dům od bývalého a možného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Tykačovy rodinné investiční kanceláře Jan Chudomel nechtěl věc komentovat, uvedly Seznam Zprávy.

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajský servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Pod Mafru dále patří například skupina hudebních TV stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.

Pražák před dvěma lety koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.

Projekt Silicon Valley Accelerator pro podporu českých start-upů v USA navázal spolupráci s podnikatelkou Ivanou Tykač. Aktuálními tématy projektu bude AI (umělá inteligence) a podpora žen-zakladatelek ve start-upech. V tiskové zprávě to dnes oznámila firma Unicorn Attacks, která program Silicon Valley Accelerator vytvořila. Americké Silicon Valley je mezinárodním centrem počítačového vývoje.

Dlouhodobý zájem

Tykač měl dlouhodobě zájem vstoupit do médií, píše server. Podotýká také, že loni v červnu do dozorčí rady Mafry nastoupil Jan Dienstl, který je blízkým Tykačovým spolupracovníkem už od devadesátých let. „Dienstl původně pomáhal Tykačovi jednat s předešlým majitelem Mafry Andrejem Babišem, ale jednání tehdy nedopadla. O Mafru se v poslední době zajímala i investiční skupina Penta, která vlastní mediální dům Vltava Labe Media, jež vydává například Deník,“ uvedly SZ.

Finančník Pavel Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha.

