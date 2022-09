Německo znárodní německé rafinérie Rosněfti. Reaguje na krizi

Plán zestátnění strategický významných podniků oznámil německý ministr hospodářství. Detaily by měl společně s kancléřem Olafem Scholzem představit ještě dns v Berlíně. Podle agentury Bloomberg by se mělo jednat o trojici rafinérií ve Schwedtu, Karlsruhe a Vohburgu.

Spolkové agentuře pro sítě, která je v Německu síťovým regulátorem, podle agentury Bloomberg převezme kontrolu nad dvěma klíčovými společnostmi RN Refining & Marketing GmbH a Rosneft Deutschland GmbH. Agentura převzetím německé součásti ruského podniku Rosněfť získává kontrolu nad jeho podíly v rafineriích PCK ve Schwedtu, MiRo v Karlsruhe a Bayernoil ve Vohburgu. Ty představují zhruba 12 procent německých kapacit zpracování ropy.

„Kabinet Olafa Scholze tím reaguje na bezprecedentní energetickou krizi, kterou způsobila ruská invaze na Ukrajinu a cílené ovlivňování ceny plynu ze strany Ruské federace,“ popisuje situaci Bloomberg.

O podrobnostech a dalším rozvoji budou ve 13:30 na tiskové konferenci hovořit spolkový kancléř Olaf Scholz, ministr financí Robert Habeck a braniborský premiér Dietmar Woidke.

Habeck: Vše jde podle zákona

Ministerstvo hospodářství uvedlo, že vláda převzetím německé části Rosněfti do správy postupuje podle zákona o energetické bezpečnosti a že toto rozhodnutí je základem pro zachování provozu rafinerie v braniborském Schwedtu, kde drží většinu Rosněfť. Tato rafinerie je klíčová pro zásobování východního Německa ropnými produkty, z hlediska energetické bezpečnosti je ale slabým článkem, neboť zpracovává ropu z Ruska, která do zařízení proudí ropovodem Družba.

Rosněfť se podílí na zpracovatelské kapacitě ropy v Německu asi 12 procenty, což z ní činí jednu z největších rafinerských společností v zemi. Německo se ale snaží dosáhnout nezávislosti na energetických surovinách z Ruska.

