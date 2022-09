Miliardář Hlavatý: Zastropování cen energií pro průmysl by bylo lepší řešení. Dotace je ale lepší než nic

Vlastník jedné z největších textilek u nás prozradil, že kvůli rostoucím nákladům na energie firma již musela omezit výrobu a propustit část lidí. Není navíc jisté, že Juta na státní pomoc dosáhne, prozradil Jiří Hlavatý.

Vládní pomoc firmám s vysokými cenami energií je podle majitele největší české textilky Juta Dvůr Králové Jiřího Hlavatého lepší než nic. Nejlepším řešením by ale bylo stanovení maximálních cen i pro firmy, řekl miliardář. Zatím není jasné, zda Juta na podporu dosáhne, upozornil. Firma již ale podle něj musela přistoupit k omezení výroby a propouštění, dodal.

Velkoodběratelé elektřiny a plynu budou moci podle premiéra Petra Fialy (ODS) čerpat podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun, výzva k dotačnímu titulu by měla být připravená podle ministerstva průmyslu a obchodu do konce roku.

U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit 200 milionů korun, podpora se bude týkat zejména firem ze zpracovatelského průmyslu, kam by patřila i Juta.

„Protože neznáme pravidla pro čerpání podpory, tak není jasné, zda na podporu dosáhne i Juta, která je vysokými cenami elektřiny těžce postižena a ztrácí kvůli tomu konkurenceschopnost proti jiným výrobcům v Evropské unii, Turecku a Asii,“ řekl Hlavatý. „Česká republika je čistý výrobce elektřiny a ti, co ji od nás nakupují, klidně doma ceny zastropují,“ posteskl si.

Hlavatý: Kvůli cenám elektřiny přestáváme být konkurenceschopní

Juta nakupuje elektřinu za spotové ceny, které se odvíjejí od burzovních cen. Aktuální ceny jsou v porovnání s cenami na začátku loňského roku zhruba sedminásobné, což by u Juty v přepočtu na celý rok představovalo nárůst nákladů o více než jednu miliardu korun.

„Za letošní první pololetí jsme za elektřinu zaplatili meziročně asi o čtvrt miliardy korun víc. Přestáváme být konkurenceschopní a ztrácíme zakázky. Jsme drazí, a když do cen výrobků zdražení elektřiny nedáme, jsme hluboce ztrátoví,“ řekl Hlavatý.

Hlavatý: Už jsme začali propouštět

Podnik s 2300 zaměstnanci již na situaci reagoval propuštěním několika desítek lidí a částečným omezením produkce v některých závodech. „Výrobu jsme museli zastavit asi na deset dní ve dvorském závodě na výrobu tkanin a velkoobjemových vaků. Lidé budou doma za 60 procent platu, ale oni za chování politiků nemohou,“ podotkl Hlavatý. Juta má 17 závodů, z nichž osm je ve Dvoře Králové. Další závody má v Olomouci, Jaroměři, Úpici, Turnově, Bernarticích u Trutnova a ve Višňové u Frýdlantu v Čechách.

Zásadní problém Hlavatý vidí v tom, že konkurenti Juty v jiných zemích, například v Polsku, Portugalsku, Španělsku a Finsku, nakupují za spotové ceny, které jsou výrazně nižší než spotové ceny v České republice.

„Podle nás je nepřijatelné, abychom v rámci jednotného evropského trhu nakupovali někdy i za třikrát vyšší spotové ceny než naši konkurenti v Polsku,“ řekl Hlavatý.

Hlavatý: Sílí konkurence z východu

Výrazně podle něj zesílila také konkurence výrobců z Turecka, Indie a Číny. „Zatímco dosud byla jejich tradiční konkurenční výhodou levnější práce, nyní mají proti nám velkou výhodu díky nižším cenám energií a také ropy,“ uvedl Hlavatý. Ceny ropy jsou pro Jutu velmi důležité, protože její základní zpracovávanou surovinou je v rafineriích z ropy vyráběný polypropylen a polyetylen.

Společnost vyrábí textilie pro stavebnictví a zemědělství, umělé trávníky a další technické textilie. Loni vytvořila tržby devět miliard korun, z nichž 84 procent zajistil export. Celkem firma vyvážela do 64 zemí světa. Největším odbytištěm byly země Evropské unie s tržbami 8,02 miliardy korun.

