Cena plynu pro Evropu sestoupila pod 40 eur za MWh, je to pořád dvojnásobek průměru před válkou

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dále snižuje. Ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku v pondělí klesla pod 40 eur (asi 959 korun) za megawatthodinu (MWh). Ocitla se tak nejníže od července 2021. Hlavním důvodem je slabší poptávka kvůli teplejšímu počasí v zimních měsících a plné zásobníky.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v dubnu v TTF klesla o zhruba šest procent. Sestoupila tak až na 39,65 eura za MWh.

Ceny zemního plynu loni výrazně vzrostly kvůli válce Ruska proti Ukrajině. Na vrcholu se platilo přes 300 eur za megawatthodinu. Dříve se plyn přitom dlouhodobě obchodoval kolem 20 eur za MWh. Pod 60 eur za megawatthodinu cena plynu klesla v polovině ledna, pod 50 eur pak sestoupila v polovině února.

K energetické krizi vedla vysoká závislost na ruském plynu. Příčin poklesu ceny v posledních měsících je několik - dobře naplněné jsou zásobníky zemního plynu a mírné počasí přispívá k poklesu poptávky po této surovině. V poslední době cenu tlačí dolů také obavy z bankovní krize, protože finanční krize jsou obvykle spojeny se zátěží pro ekonomiku, a tedy s nižší poptávkou po energiích.

