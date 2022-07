Stanislav Šulc: Do Varů se vrátil ČEZ. V jiné roli, než by si všichni přáli

Aktuální dění kolem ČEZ se stává hlavním tématem rozhovorů v byznysové části karlovarského festivalu. Mnohdy debaty připomínají spíš rozpravy konspiračních teoretiků než aktivních investorů.

Ještě před deseti lety byla skupina ČEZ nezpochybnitelným vládcem karlovarského festivalu. Kdo by zapomněl na vtipné animované jingly „Geniálního pantera“ před každou projekcí, které komolily spojení „generální partner“. Právě tím ČEZ dlouhá léta byl a z titulu této pozice na festival posílal rok co rok desítky milionů korun. Až to neslavně zatrhl Andrej Babiš, kterému ČEZ stejně jako většina karlovarského inventáře ležel v žaludku.

Od té doby se ČEZ z Varů vytratil. Ale přeci jen jeho stín tu stále trochu zůstává. Není totiž příliš za vlasy přitažené tvrdit, že to bylo právě působení ČEZ, co z baťůžkářského filmového festivalu vytvořilo byznysovou akci roku číslo jedna, na kterou prostě musí vyrazit každý, aby byl „u toho“.

Konspirační teorie o ČEZ

Nyní se ČEZ do Varů vrátil. Jen v dost jiné podobě, než by bylo vhodné a než by se většině lidem líbilo. ČEZ patří na letošním ročníku festivalu k hlavním konverzačním tématům. Jak padají akcie energetického gigantu, tak přibývá nervózních investorů i z těch nižších vrstev. Jestliže ještě před rokem všichni spoléhali na to, že je právě akcie ČEZ ochrání před růstem cen energií, tak dnes si již nic podobného nemyslí.

Spekulace o tom, co všechno se nyní kolem ČEZ odehrává, bují ve všech koutech Becher‘s Baru a různí se snad jen měrou „VIP-faktoru“ daného lounge. A mnohdy to připomíná spíše rozpravu několika konspiračních teoretiků než debatu aktivních investorů.

Jako Francouzi?

Spojení „vláda by měla“ je zprofanované a patří k velkým komentátorským klišé. Tentokrát se mu však nelze vyhnout. Vláda by totiž opravdu měla učinit přítrž všemožným spekulacím o cílené devalvaci hodnoty klíčového podniku a o snaze ovládnout jej co nejlevněji (jedna z těch méně divokých konspiračních teorií).

Jestli má být tím cílem aktuálních podivných vládních výstupů kolem ČEZ skutečně jeho ovládnutí, je načase jednat.

Důvod, či možná lépe záminku, české vládě včera dal Evropský parlament, podle něhož jsou plyn a jaderná energie „zelenými“ zdroji energie.

Návod pak české vládě dali Francouzi. Pár desítek minut po klíčovém hlasování Evropského parlamentu vystoupila francouzská předsedkyně vlády a oznámila záměr 100procentně ovládnout EDF, tedy francouzskou obdobu ČEZ. Bez uzardění to francouzská vláda vysvětluje válkou na Ukrajině a veškeré snahy propojit to s hlasováním Evropského parlamentu zcela bagatelizuje. „Doba je zlá, a tak je čas na radikální kroky,“ vysvětlila francouzská politička.

Doba skutečně zlá je a bude hůř, a pokud vláda ve svých plánech nějak počítá s výrazným navýšením podílu v ČEZ, je teď asi jediná smysluplná příležitost.

