Abramovič dostal další ránu. V USA obvinili jeho investičního poradce

Ruský miliardář Roman Abramovič dlouhá léta investoval miliardy dolarů přes newyorskou poradenskou společnost Concord Management. Firma nyní čelí obvinění ze strany Komise pro cenné papíry a burzu (SEC), že tak činila bez jejího svolení, napsal deník The Wall Street Journal.

Reklama

Investiční poradce Concord Management se sídlem v New Yorku a jeho vlastník Michael Matlin čelí obvinění Komise pro cenné papíry a burzy (SEČ) za to, že působí jako neregistrovaný investiční poradce jediného klienta, bohatého Rusa s napojením na ruskou vládu.

Investice za 160 miliard korun

Komise neuvedla jméno klienta, ale Concord Management byl v minulosti spojen s Romanem Abramovičem, ruským oligarchou s vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina, napsal deník The Wall Street Journal. Od roku 2012 Concord řídil investice do 112 různých soukromých fondů pro nejmenovaného klienta v odhadované celkové hodnotě 7,2 miliardy dolarů (asi 164 miliard korun), aniž by se registroval u SEC, uvedla komise.

Londýnské impérium Romana Abramoviče se rozpadá Leaders Ruský miliardář Roman Abramovič nezažívá lehké časy. Jeho majetek ve Velké Británii mu od ruské invaze na Ukrajinu mizí pod rukama. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Minulý rok po zahájení ruské invaze na Ukrajinu bylo americkým hedgeovým fondům, které spravovaly investice od Abramoviče, řečeno, aby zmrazily jeho aktiva poté, co na něj britská vláda uvalila sankce. Ty na Abramoviče uvalila i Evropská unie či Kanada. V důsledku sankcí byl ruský miliardář mimo jiné nucen prodat i věhlasný anglický fotbalový klub Chelsea.

Obvinění jsou neobvyklým příkladem zapojení SEC do rozsáhlých sankcí a jejich kontroly. Komise obvykle hlídá investiční poradce, aby tím pomohli chránit veřejnost, ale Concord spravoval peníze pouze jednoho klienta, podotkl WSJ.

Concord s obviněním nesouhlasí

Gurbir Grewal z vedení SEC řekl, že neschopnost Concord Management zaregistrovat se jako poradce „obcházela pravidla zásadní pro schopnost komise monitorovat trh kvůli zneužívání“. „Tvrdíme, že Concord po více než deset let porušoval registrační požadavky federálních zákonů o cenných papírech a vydělal více než 80 milionů dolarů za poskytování investičního poradenství svému miliardářskému klientovi během té doby,“ řekl Grewal.

Ruští oligarchové přepisovali majetky na děti těsně před invazí Leaders Ruští oligarchové nejspíše předem věděli o datu invaze ruských vojsk na Ukrajinu, zahájené loni 24. února, a rychle přepisovali svá aktiva na děti a obchodní partnery, aby majetek uchránili před očekávanými sankcemi. Uvádí to zpráva agentury FinCen, která se v rámci amerického ministerstva financí věnuje boji proti finančním zločinům. ČTK Přečíst článek

Mluvčí společnosti Concord Management a její vlastník Michael Matlin vyjádřili zklamání z rozhodnutí SEC je obvinit. „Jsme přesvědčeni, že úplné a spravedlivé přezkoumání platného práva a relevantních faktů podtrhne, že společnost Concord Management a Michael Matlin dodrželi všechny regulační a právní požadavky," uvedla firma v prohlášení.

SEC uvedla, že většina investic Concordu a podle WSJ tedy i Abramoviče směřovala do hedgeových fondů. Concord ale údajně investoval i do nejméně šesti soukromých kapitálových fondů a poskytoval služby dohledu a správy, včetně due diligence a investičních jednání, provádění investic a monitorování portfolia.

Chudák Abramovič. Chtěl dojednat mír – a přišel o sedm miliard dolarů Leaders Miliardář a stále ještě majitel fotbalové Chelsea Roman Abramovič měl snahu přispět k mírovému řešení na Ukrajině a osobně se na konci března zúčastnil vyjednávání v Istanbulu mezi delegacemi Ruska a Ukrajiny. Ale sankcím se stejně nevyhnul – na sankčním seznamu Velké Británie se objevilo i jeho jméno. Podle agentury Bloomberg mu byl zmrazen majetek v daňovém ráji na ostrově Jersey za sedm miliard dolarů, což je polovina jeho známého majetku. duk Přečíst článek