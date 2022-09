Putin dnes ukradne část Ukrajiny. Biden i Zelenskyj hrozí odplatou

Ještě v noci stihl ruský prezident formálně uznat nezávislost separatistických území na východě Ukrajiny. Dnes je začlení do Ruské federace. Ukrajina na to zaraguje "velmi tvrdě", prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekrety, kterými uznal nezávislost ukrajinské Záporožské a Chersonské oblasti. Informovala o tom agentura TASS. Krok předchází chystané formální anexi okupovaných území Ukrajiny, kterou Kreml plánuje na dnešek.

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov potvrdil, že při páteční ceremonii budou k Rusku připojeny čtyři ukrajinské oblasti, kde se v uplynulých dnech konala referenda o tomto kroku. Jde o mezinárodně neuznávanou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku a také o Chersonskou a Záporožskou oblast. Rusko již na jaře 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

Putin ve výnosech nařídil, aby byla uznána „státní svrchovanost a nezávislost“ dvojice oblastí na jihu Ukrajiny, uvedl TASS. Rozhodnutí bylo přijato s „přihlédnutím k vůli obyvatel regionu“ v souladu se zásadami mezinárodního práva, které přisuzuje národům právo na sebeurčení, cituje dále agentura z dekretů, které vstupují v platnost dnem jejich podpisu.

Zelenskyj: Na ruskou agresi odpovíme tvrdě

Kyjev a Západ daly již dříve najevo, že plebiscity narychlo zorganizované Moskvou dosazenými úřady ani anexi okupovaných ukrajinských území uznat nehodlají. USA zároveň spolupracují se svými spojenci na sankcích, které by mohly být uvaleny na Rusko v případě další anexe ukrajinského území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes varoval, že Ukrajina na pokus Ruska zmocnit se další části jejího území zareaguje „velmi tvrdě“.

„Naše reakce na ruské uznání výsledků hlasování bude velmi tvrdá,“ upozornil ukrajinský prezident.

Zveřejněné prohlášení se nezmiňuje o ceremonii, při níž se v pátek v Kremlu ruští představitelé chystají oznámit připojení ukrajinských území a zdůvodnit ho výsledkem referend. O připojení k Rusku pod taktovkou Moskvy hlasovali lidé od pátku do úterý v mezinárodně neuznávané Doněcké a Luhanské lidové republice (DNR a LNR) na východě Ukrajiny a také v Rusy okupovaných částech Chersonské a Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny. Hlasování opakovaně provázely zprávy o nucené účasti a o dalších volebních podvodech.

Zelenskyj zároveň na pátek svolal mimořádné zasedání ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany. "O programu a dalších podrobnostech budeme informovat později," uvedl na sociálních sítích prezidentův mluvčí Serhij Nykyforov.

Joe Biden a Liz Trussová: Anexi nikdy neuznáme

Spojené státy nikdy neuznají územní nároky Ruska na Ukrajině. Podle agentury Reuters to řekl americký prezident Joe Biden v souvislosti s Kremlem ohlášenou anexí dalších ukrajinských oblastí. Hlasování o připojení k Rusku, která se v těchto regionech uskutečnila v posledních dnech, Biden označil za „naprostý podvod“ zinscenovaný Moskvou.

Totéž pak potvrdila také britská premiérka Liz Trussová a to přímo ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému v telefonátu. „Spojené království nikdy neuzná ruské pokusy o anexi svrchovaného území. Zopakovala, že Ukrajina se může spolehnout na podporu Spojeného království, dokud nebude prezident Vladimir Putin poražen,“ uvedl mluvčí britské vlády.

