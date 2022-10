Putin podle šéfa britských zpravodajců dělá chyby, jeho jednotky jsou vyčerpané

Ruský prezident Vladimir Putin se při vedení války na Ukrajině dopustil strategických chyb, a to i proto, že jeho vedení je prakticky neomezené. V projevu to dnes podle britských médií uvede ředitel britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming. Navzdory masivním pondělním útokům na ukrajinská města podle něj ruským silám chybí munice i zásoby, a Ukrajincům se daří zvrátit počáteční úspěchy Moskvy.

Pokud by chtělo Rusko splnit své hrozby o použití jaderných zbraní, viděla by snad Británie nějaké náznaky, řekl také Fleming BBC. „Doufám, že uvidíme ukazatele, pokud se touto cestou začnou ubírat. Ale řekněme si opravdu jasně: pokud o tom uvažují, byla by to katastrofa v tom smyslu, o kterém mnoho lidí mluvilo," řekl Fleming stanici BBC před svým očekávaným odpoledním projevem. Úryvky z řeči, kterou přednese v britském think-tanku Royal United Services Institute (RUSI), zveřejnila řada britských médií.

„Daleko od nevyhnutelného ruského vojenského vítězství, které jejich propagandistická mašinérie chrlila, je jasné, že odvážná akce Ukrajiny na bojišti a v kyberprostoru obrací trend," prohlásí Fleming v projevu.

Taktika vysokých sázek a strategických Putinových chyb

Putinovo rozhodování se podle ředitele britských zpravodajců „ukázalo jako chybné". Šéf Kremlu se pustil do „taktiky s vysokými sázkami, která vede ke strategickým chybám v úsudku," uvede Fleming.

Západní zpravodajské služby opakovaně uvedly, že Putin řídí postup ruských sil v invazi, která začala letos v únoru. Minulý měsíc podle amerických představitelů odmítl žádost svých generálů o ústup z města Cherson. Ačkoli se představitelé zpravodajců domnívají, že v Kremlu narůstá znepokojení z postupu války, Putinova pozice zůstává silná. Ani v případě, že by byl náhle vyměněn, není jisté, zda by to vedlo k výrazné změně ruské strategie.

Rusům dochází zásoby munice, tvrdí Fleming

Fleming v dnešním projevu zdůrazní ztráty, které Rusko během několikaměsíčních bojů utrpělo, a „ohromující" náklady na válku, v níž byly zvráceny počáteční úspěchy Moskvy. Dodá, že ruské síly jsou vyčerpané a nedávná mobilizace vykazuje známky zoufalství. „Víme – a vědí to i ruští velitelé na místě – že jim docházejí zásoby a munice," uvede Fleming.

Lidé v Rusku podle šéfa britských tajných služeb začínají chápat problémy způsobené Putinovým rozhodnutím pro válku. „Vidí, jak špatně Putin odhadl situaci," řekne. „Utíkají před odvody a uvědomují si, že už nemohou cestovat. Vědí, že jejich přístup k moderním technologiím a vnějším vlivům bude drasticky omezen," uvede Fleming.

Podle předem zveřejněného výňatku z projevu by měl Fleming hovořit také o budoucí hrozbě ze strany Číny. Šéf zpravodajských služeb by měl říci, že Británie a její spojenci se nacházejí v rozhodujícím okamžiku, pokud jde o Peking.