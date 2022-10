Ruská odveta za padlý most? Kyjev čelí nevídanému útoku. Na místě jsou mrtví

Zásadní obrat ve válce na Ukrajině? Tím měla být víkendová exploze na klíčovém mostě spojujícím Krym s ruským územím. Ruský prezident Vladimir Putin slíbil odvetu, která nyní přišla v podobě ostřelování Kyjeva. Ukrajinská metropole přitom masivnímu ostřelování nečelila od června. Rusko navíc podle britských tajných služeb pokračuje v úspěších i v Doněcké oblasti. Rusko odpálilo proti Ukrajině 75 raket, z nichž 41 se podařilo sestřelit, uvedl náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj. Ostřelování Kyjeva si do poledne vyžádalo nejméně osm mrtvých a 24 raněných.

V centru Kyjeva se dnes ozvalo několik výbuchů, nad ukrajinskou metropolí jsou vidět nejméně dva sloupy dýmu, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda. Na místo podle deníku jedou sanitky. Výbuchům podle AP předcházel zvuk přilétajících střel.

„Rusko znovu zaútočilo na Kyjev. Ve městě po vyhlášení leteckého poplachu zahřmělo několik výbuchů, tři či čtyři,“ napsala agentura Unian. O několika explozích v centru hlavního města informoval také kyjevský starosta Vitalij Kličko s tím, že podrobnosti budou následovat.

Ruské rakety poškodily 11 důležitých objektů ukrajinské infrastruktury v osmi regionech a v Kyjevě, oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhal s tím, že jde o stav k 11:00 kyjevského času (10:00 středoevropského času). V důsledku zásahů se část ukrajinských oblastí ocitla bez elektrického proudu. Premiér varoval spoluobčany, že musí být připraveni také na výpadky v dodávkách vody a na poruchy spojení.

„Jedna z raket zasáhla okolí památníku Hruševského. Pracují záchranáři,“ uvedl na sociální síti poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko.

Kyjev, k němuž se ruské jednotky neúspěšně pokusily proniknout po únorovém začátku ruské invaze na Ukrajinu, nebyl terčem ruských útoků od června. Moskva však v neděli přislíbila odvetu za víkendové poškození Kerčského mostu, vedoucího z Ruska na anektovaný poloostrov Krym.

Rusko pokračuje v postupu

Rusko se i přes protiútok ukrajinských sil dál snaží o ofenzivu v centrální části Donbasu, zejména u města Bachmut. Ruské síly k němu za poslední týden postoupily asi o dva kilometry, uvedla v pondělí britská vojenská rozvědka. V Rusku sílí kritika prezidenta Vladimira Putina, uvádí analytici amerického Institutu pro studium války (ISW).

„Ukrajinské útočné operace vyvíjejí tlak na ruské síly jak na severovýchodě, tak v Chersonské oblasti na jihu,“ píše v pravidelném hodnocení situace na bojišti Londýn. Rusko se podle něj i přesto snaží převzít kontrolu nad Bachmutem a dává vysokou prioritu tamním bojovým operacím. Strategicky významné město výrazně poničené ostřelováním leží v Doněcké oblasti, nyní takřka na frontové linii.

Na Bachmut ruští vojáci postupují na dvou osách. Síly podle Londýna patrně zahrnují žoldnéřskou Wagnerovu (v přepisu z ruštiny Vagnerovu) skupinu včetně bojovníků, které skupina nedávno naverbovala v ruských trestaneckých koloniích.

Britští špioni: Rusové potřebují úspěchy

Snahy Ruska o postup na Donbase „zdůrazňují nutnost dosáhnout operačního úspěchu, ale i neflexibilní plán celé operace,“ dodává Londýn. Ukrajinské síly od konce léta zahájily na severovýchodě země protiofenzivu, bleskově postoupily v Charkovské oblasti a dobyly zpět několik měst v Doněcké oblasti včetně Lymanu.

Neúspěchy ruské armády na bojišti, spolu s vyhlášením mobilizace a sobotní explozí na Kerčském mostě spojujícím Rusko s anektovaným Krymským poloostrovem, si na domácí půdě vyžádaly kritiku ruského prezidenta Vladimira Putina. Zejména incident na přísně střeženém mostě, který je symbolem ruské anexe ukrajinského Krymu, vyvolal odpor k nečinnosti prezidenta, a to i od ruské proválečné nacionalistické komunity, uvádí ISW.

Putin na dnešek svolal zasedání své bezpečnostní rady, v neděli večer obvinil ukrajinskou rozvědku z teroristického útoku. Kyjev se k zodpovědnosti za explozi oficiálně nepřihlásil.

