Nenávidím Putinovo Rusko, vracím pas, připojte se, napsal ruský magnát

Podnikatel Oleg Tiňkov oznámil, že se rozhodl kvůli odporu proti válce na Ukrajině zřeknout ruského občanství. Vyzval další podnikatele, aby ho následovali. Příslušný dokument zveřejnil na sociální síti.

„Nemohu a nechci být spojován s fašistickou zemí, která začala válku s mírumilovným sousedem a každý den zabíjí nevinné lidi. Stydím se nadále mít tento (ruský) pas. Doufám, že více známých ruských podnikatelů mne bude následovat, aby oslabili režim (prezidenta Vladimira Putina) a jeho ekonomiku a nakonec přivodili jeho porážku. Nenávidím putinovské Rusko, ale mám rád všechny Rusy, kteří jednoznačně vystupují proti této nerozumné válce!” napsal Tiňkov.

Kritizoval válku a přišel o banku

Tiňkov po ruské invazi do sousední země, zahájené na příkaz ruského prezidenta Putina 24. února, patřil k prvním z hrstky ruských podnikatelů, kteří otevřeně vystoupili proti válce a kritizovali ruskou armádu, připomněla ruská redakce BBC. Na konci dubna byl donucen prodat svůj balík akcií ve společnosti TCS, ovládající Tinkoff Bank (dvanáctá největší banka v Rusku podle velikosti aktiv), skupině Interros Vladimira Potanina, připomněla ruská redakce BBC. Tiňkov loni figuroval v žebříčku největších ruských boháčů časopisu Forbes na 12. příčce s majetkem odhadovaným na 4,7 miliardy dolarů (608. na světovém žebříčku). Letos ze všech žebříčků vypadl.

Tiňkov patřil k průkopníkům internetového bankovnictví v Rusku. Proslul i jako sponzor silniční cyklistiky, v jeho týmu Saxo-Tinkoff jezdili v minulé dekádě například Alberto Contador, Peter Sagan či Roman Kreuziger.

