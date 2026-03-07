Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Enjoy Zájem o barevné kameny roste. Zlatnický mistr Luboš Korbička popisuje trendy na trhu s diamanty

Michal Nosek
Michal Nosek

Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. Zakladatel dílny Korbička Šperky v rozhovoru s Evou Čerešňákovou popisuje, proč se mění preference klientů, jak funguje nákup kamenů přímo u zdroje a v jakých cenách se dnes pohybují zakázkové šperky.

Trh se šperky prochází podle zlatnického mistra Luboše Korbičky výraznou proměnou. Dominance bezbarvých diamantů postupně slábne a stále větší pozornost zákazníků i designérů se přesouvá k barevným drahokamům.

FOTOGALERIE: Šperky z dílny Luboše Korbičky

Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. 6 fotografií v galerii

Diamantů je na světě relativně hodně a v posledních letech je vidět, že jejich ceny spíše klesají. Naopak u vzácnějších barevných kamenů, jako jsou smaragdy nebo některé turmalíny, ceny dlouhodobě rostou, protože kvalitních nalezišť ubývá,“ říká zakladatel brněnské dílny Korbička Šperky v rozhovoru s Evou Čerešňákovou.

Rozhoduje kvalita a čistota

Z ekonomického pohledu je podle něj zásadní především kvalita kamene. U drahokamů totiž může mít zásadní vliv původ, čistota i intenzita barvy. Kameny stejné velikosti tak mohou mít zcela odlišnou hodnotu. „Jeden smaragd může stát deset tisíc korun, jiný ve stejné velikosti stovky tisíc. Rozhoduje čistota, barva i to, odkud pochází,“ vysvětluje.

Právě původ kamene je pro Korbičku klíčový. Firma proto většinu drahokamů nakupuje přímo u zdroje a dlouhodobě buduje vztahy s těžaři nebo brusiči v jednotlivých zemích. Takový přístup je podle něj náročný na čas i finance, umožňuje ale získat kvalitnější materiál a větší kontrolu nad výsledným produktem.

„Často vybíráme už surové krystaly ještě před broušením a rozhodujeme, co z nich vznikne. Ten vztah ale nevznikne za rok – musíte se tam vracet a vybudovat si důvěru,“ popisuje.

Výraznou změnou prochází také samotná poptávka zákazníků. Podle Korbičky dnes lidé mnohem více hledají jedinečné šperky s osobním příběhem místo sériové produkce velkých značek. Tomu odpovídá i struktura jeho firmy, přibližně 85 až 90 procent výroby tvoří zakázková práce.

Návrhářka Natalie Ruden
video

Řemeslo mizí a s ním i možnost šít precizní módu, říká Natali Ruden

Enjoy

Je tomu téměř rok, co módní návrhářka Natali Ruden předvedla svou poslední kolekci Fusion a přerušila profesní kariéru. Nyní navštívila moderátorku Evu Čerešňákovou v jejím pořadu VIP Eva Talks, hodnotila své rozhodnutí a představila nové zájmy. „Chystám se malovat, ale jen pro sebe,“ říká.

Michal Nosek

Přečíst článek

Cenové rozpětí je velké

Proces výroby začíná osobní konzultací, při které se vybírá kámen a vzniká první návrh. Následně se šperk modeluje ve 3D, klient vidí jeho vizualizaci a teprve poté se zahajuje samotná výroba.

Cenově se zakázkové šperky pohybují v širokém rozpětí. U zásnubních prstenů jde podle Korbičky obvykle o částky mezi 50 a 150 tisíci korunami. U výraznějších kusů s většími drahokamy začínají ceny zhruba kolem 100 tisíc korun a mohou výrazně růst podle kvality a velikosti kamenů.

Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory ČR

Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza

Newstream TV

Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.

nos

Přečíst článek

Přestože se o špercích často mluví i jako o investici, Korbička upozorňuje, že jejich primární hodnota by měla být jiná. „Šperk má hlavně dělat radost a měl by se nosit. To, že může uchovat hodnotu nebo časem zdražit, je spíš bonus,“ říká.

Jako investičně zajímavé zmiňuje například některé barevné diamanty nebo kvalitní kolumbijské smaragdy. Zároveň ale upozorňuje, že obchod s drahokamy vyžaduje zkušenosti a důvěryhodného partnera.

Trend, který podle něj bude dominovat i v dalších letech, je však jasný. Návrat ke žlutému zlatu, práce s barvami a stále větší důraz na originalitu. „Lidé už nechtějí nosit stejné šperky jako všichni ostatní. Chtějí něco osobního, co bude jen jejich,“ uzavírá.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Mlýn v Oudoleni mele pšenici a žito, pro mouku jezdí lidé i z daleka

OBRAZEM: Poctivost a tradice. Produkty z mlýna v Oudoleni berou i pražské restaurace

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Apple odhalil nejlevnější MacBook své historie. Cílí na studenty a chudší země

Novinka od Applu MacBook Neo
Apple - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Apple vyrazil do boje o další zákazníky. Představil svůj doposud nejlevnější notebook, který v základu vyjde na necelých 17 tisíc. MacBook Neo přitom cílí zejména na studenty, kteří se díky studentské slevě, kterou Apple nabízí po celém světě, dostanou na ještě příznivější cenu. Konkurence bude mít problém této taktice čelit.

Apple pokračuje v týdnu předvádění hardwarových novinek. Po úterní prezentaci nejvýkonnějších MacBooků Pro s novými čipy M5 Pro a M5 Max nyní vsadil na úplně jinou cílovou skupinu: na studenty a méně movité klienty, kteří si zatím nemohli počítače s logem jablka dovolit. To má změnit MacBook Neo, jehož cena v základu je necelých 17 tisíc korun. Se studentskou slevou dokonce 14 tisíc.

Podívejte se na nové MacBooky Neo

18 fotografií v galerii

„Čip A18 Pro pomáhá uživatelům MacBooku Neo svižně zvládat každodenní úkoly od procházení webu přes streamování obsahu až po úpravy fotek, posouvat tvůrčí projekty na vyšší level a využívat v aplikacích možnosti pro AI. V porovnání s nejprodávanějším PC počítačem s nejnovějším procesorem Intel Core Ultra 5 je až o 50 procent rychlejší při každodenních úlohách, jako je procházení webu, a až třikrát rychlejší při spouštění AI úloh na zařízení,“ uvádí Apple v tiskové zprávě.

Zároveň by měl mít nový laptop baterii s dostatečnou kapacitou, aby vydržela uživateli celý den. Apple uvádí, že baterie vydrží až 16 hodin provozu.

„Máme velkou radost, že se nám s MacBookem Neo podařilo zpřístupnit uživatelům kouzlo Macu za převratnou cenu,“ říká John Ternus, senior viceprezident Apple pro vývoj hardwaru. „Je od základu navržený jako MacBook dostupnější pro ještě širší skupinu uživatelů,“ dodává Ternus.

Šetrné k životnímu prostředí

MacBook Neo je od základu navržený jako MacBook s nejnižšími emisemi uhlíku. Apple je tak o krok blíž ke splnění svého ambiciózního cíle dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve všem, co dělá.

Právě představená novinka bude v prodeji od 11. března, momentálně lze nové počítače předobjednávat.

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta

Money

Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.

ČTK

Přečíst článek

Inflace je na desetiletém minimu. Levnější potraviny ale může brzy vystřídat dražší benzín

Inflace je na desetiletém minimu. Levnější potraviny ale může brzy vystřídat dražší benzín
Profimedia
nst
nst

Inflace v Česku v únoru zpomalila na 1,4 procenta a je nejnižší za téměř deset let. Dolů ji stáhly hlavně levnější potraviny a energie. Ekonomové ale varují, že klid nemusí trvat dlouho. Růst cen ropy kvůli napětí na Blízkém východě může inflaci znovu zvednout.

Spotřebitelské ceny v Česku v únoru meziročně vzrostly o 1,4 procenta, což je nejnižší inflace od října 2016. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Oproti lednu inflace ještě zpomalila z 1,6 procenta a meziměsíčně ceny dokonce o 0,1 procenta klesly.

Podle ekonomů za zpomalením stojí především levnější potraviny a energie. Inflace by ale mohla v dalších měsících znovu mírně zrychlit, například kvůli zdražování pohonných hmot.

Potraviny zlevnily, služby dál zdražují

Ceny energií byly v únoru meziročně nižší o 7,8 procenta. Zboží zlevnilo o 0,7 procenta, zatímco služby naopak zdražily o 4,5 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily meziročně jen o 0,4 procenta.

Hlavním důvodem poklesu inflace byly podle ekonomů právě potraviny.

„Česká inflace poklesla přesně podle našich předpokladů z 1,6 na 1,4 procenta a překvapila trh i ČNB,“ říká hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš.

Podle něj sehrály klíčovou roli právě ceny potravin. „Meziměsíčně zlevnily o 1,7 procenta a potravinová inflace zpomalila na čtyři procenta. Vzhledem k poklesu cen v zemědělství očekáváme další zvolňování inflačních tlaků,“ dodává.

Podobně situaci hodnotí i hlavní ekonom Deloitte David Marek. Podle něj za poklesem stojí mimo jiné dobrá loňská sklizeň.

„Ceny potravin se v únoru snížily o 1,5 procenta. U rostlinné produkce se projevuje vliv loňské úspěšné sklizně, kdy produkce obilovin vzrostla o 13 procent,“ vysvětluje.

Inflaci drží nahoře služby

Zatímco zboží zlevňuje, služby dál zdražují výrazně rychleji.

„Meziroční inflace ve službách dosahuje 4,5 procenta. Významně k tomu přispívají rostoucí ceny nemovitostí, které se promítají do nájemného,“ říká David Marek. Rychleji podle něj zdražují také restaurace nebo rekreace.

Podle ekonoma UniCredit Bank Patrika Rožumberského se inflace celkově vyvíjí příznivěji, než očekávala centrální banka.

„Inflace se nachází pod odhadem ČNB i finančních trhů. Pozitivní je zpomalení inflace ve službách i mírný pokles jádrové inflace,“ uvedl.

Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň

Money

Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nové riziko: dražší ropa

Ekonomové ale upozorňují, že nízká inflace nemusí vydržet dlouho. Novým rizikem je růst cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě.

„Cena ropy Brent vzrostla z 68 na 83 dolarů za barel. To může v nejbližších týdnech zvýšit ceny pohonných hmot o 10 až 15 procent,“ upozorňuje David Marek.

Podle něj by se to mohlo promítnout i do celkové inflace. „Přímý dopad by mohl zvýšit inflaci asi o 0,4 procentního bodu a sekundární dopady přes dopravu o dalších 0,3 bodu,“ dodává.

Ekonom Petr Dufek z Banky Creditas také upozorňuje, že zdražení ropy může inflaci krátkodobě zvednout. „Pokud ceny ropy zůstanou delší dobu vyšší, mohou pohonné hmoty zdražit zhruba o tři koruny za litr a přidat k inflaci asi tři desetiny procentního bodu,“ říká.

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

David Marek: Problém není dražší ropa, ale blokáda Hormuzského průlivu

Leaders

Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Co udělá ČNB

Vývoj inflace bude klíčový i pro rozhodování České národní banky o úrokových sazbách.

Podle Bureše by nízká inflace mohla část bankovní rady motivovat k debatě o jejich snížení. „Současně ale vidíme zvýšenou dynamiku cen služeb a mzdový růst, což může centrální banku od poklesu sazeb odrazovat,“ uvedl.

Centrální banka bude s ohledem na dění na Blízkém východě spíše opatrná, myslí si Dufek. „Do uklidnění situace na Blízkém východě zřejmě ČNB nebude uvažovat o snížení úrokových sazeb a ponechá je na současné úrovni,“ říká.

Definitivní data o únorové inflaci zveřejní Český statistický úřad 10. března.

Doporučujeme