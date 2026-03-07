Zájem o barevné kameny roste. Zlatnický mistr Luboš Korbička popisuje trendy na trhu s diamanty
Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. Zakladatel dílny Korbička Šperky v rozhovoru s Evou Čerešňákovou popisuje, proč se mění preference klientů, jak funguje nákup kamenů přímo u zdroje a v jakých cenách se dnes pohybují zakázkové šperky.
Trh se šperky prochází podle zlatnického mistra Luboše Korbičky výraznou proměnou. Dominance bezbarvých diamantů postupně slábne a stále větší pozornost zákazníků i designérů se přesouvá k barevným drahokamům.
FOTOGALERIE: Šperky z dílny Luboše Korbičky
„Diamantů je na světě relativně hodně a v posledních letech je vidět, že jejich ceny spíše klesají. Naopak u vzácnějších barevných kamenů, jako jsou smaragdy nebo některé turmalíny, ceny dlouhodobě rostou, protože kvalitních nalezišť ubývá,“ říká zakladatel brněnské dílny Korbička Šperky v rozhovoru s Evou Čerešňákovou.
Rozhoduje kvalita a čistota
Z ekonomického pohledu je podle něj zásadní především kvalita kamene. U drahokamů totiž může mít zásadní vliv původ, čistota i intenzita barvy. Kameny stejné velikosti tak mohou mít zcela odlišnou hodnotu. „Jeden smaragd může stát deset tisíc korun, jiný ve stejné velikosti stovky tisíc. Rozhoduje čistota, barva i to, odkud pochází,“ vysvětluje.
Právě původ kamene je pro Korbičku klíčový. Firma proto většinu drahokamů nakupuje přímo u zdroje a dlouhodobě buduje vztahy s těžaři nebo brusiči v jednotlivých zemích. Takový přístup je podle něj náročný na čas i finance, umožňuje ale získat kvalitnější materiál a větší kontrolu nad výsledným produktem.
„Často vybíráme už surové krystaly ještě před broušením a rozhodujeme, co z nich vznikne. Ten vztah ale nevznikne za rok – musíte se tam vracet a vybudovat si důvěru,“ popisuje.
Výraznou změnou prochází také samotná poptávka zákazníků. Podle Korbičky dnes lidé mnohem více hledají jedinečné šperky s osobním příběhem místo sériové produkce velkých značek. Tomu odpovídá i struktura jeho firmy, přibližně 85 až 90 procent výroby tvoří zakázková práce.
Cenové rozpětí je velké
Proces výroby začíná osobní konzultací, při které se vybírá kámen a vzniká první návrh. Následně se šperk modeluje ve 3D, klient vidí jeho vizualizaci a teprve poté se zahajuje samotná výroba.
Cenově se zakázkové šperky pohybují v širokém rozpětí. U zásnubních prstenů jde podle Korbičky obvykle o částky mezi 50 a 150 tisíci korunami. U výraznějších kusů s většími drahokamy začínají ceny zhruba kolem 100 tisíc korun a mohou výrazně růst podle kvality a velikosti kamenů.
Přestože se o špercích často mluví i jako o investici, Korbička upozorňuje, že jejich primární hodnota by měla být jiná. „Šperk má hlavně dělat radost a měl by se nosit. To, že může uchovat hodnotu nebo časem zdražit, je spíš bonus,“ říká.
Jako investičně zajímavé zmiňuje například některé barevné diamanty nebo kvalitní kolumbijské smaragdy. Zároveň ale upozorňuje, že obchod s drahokamy vyžaduje zkušenosti a důvěryhodného partnera.
Trend, který podle něj bude dominovat i v dalších letech, je však jasný. Návrat ke žlutému zlatu, práce s barvami a stále větší důraz na originalitu. „Lidé už nechtějí nosit stejné šperky jako všichni ostatní. Chtějí něco osobního, co bude jen jejich,“ uzavírá.
