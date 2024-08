Akcie výrobce vakcíny proti opičím neštovicím letí vzhůru. Radovat se z toho můžou i norští důchodci

Akcie dánského výrobce vakcíny proti opičím neštovicím (mpox) letí prudce vzhůru, za poslední tři dny přidaly takřka 40 procent. Vydělávají na tom hlavně velké fondy z USA a taky norští důchodci.

Akcie dánské firmy Bavarian Nordic letí v posledních dnech prudce vzhůru. Jen za dnešek přidávají na burze v Kodani zhruba 14 procent, za poslední tři dny pak přibližně 38 procent. Biotechnologická společnost je totiž jedinou, která vyrábí vakcínu pro nákaze opičími neštovicemi (mpox), jež je schválená k užití ve Spojených státech a v Evropě.

Dnešní růst akcií firmy pohání včerejší zpráva, že virus, který způsobuje novou variantu onemocnění mpox, se poprvé dostal mimo Afriku, konkrétně do Švédska.

Světová zdravotnická organizace již předevčírem souvislosti s šířením nákazy vyhlásila celosvětově stav nejvyššího ohrožení. Do Švédska virus zavlekla osoba, která přicestovala z Afriky, kde se nová varianta mpox objevila vůbec poprvé. Prvně byla zachycena v Konžské demokratické republice, pak se rozšířila do některých dalších afrických zemí a nyní tedy i do Evropy.

Opičí neštovice jsou infekční onemocnění, které se projevuje svědivou vyrážkou ve formě puchýřků a posléze strupů. Profimedia

Firma Bavarian Nordic i proto teď usiluje o získání povolení k možnému očkování i dětí a mládeže ve věku 12 až 17 let, kteří zatím přípravek použít nemohou, protože je schválený k užití pouze osobami staršími osmnácti let. Bavarian Nordic rovněž připravuje klinické testy, jež mají prověřit účinnost a bezpečnost očkování dětí ve věku od dvou do dvanácti let.

Pokud firma daná povolení získá, rozšíří se okruh možných uživatelů přípravku, což by znamenalo další růstový impuls pro její akcie. K největším akcionářům firmy patří velké americké fondy Vanguard a BlackRock či norští důchodci, resp. norský státní penzijní fond.

GRAF vývoje ceny akcií Bavarian Nordic. Dalším růstovým impulzem by mohlo být schválení látky i pro nezletilé:

Za poslední měsíc stouply akcie Bavarian Nordic již o takřka 50 procent Bloomberg

