Kuba bez ropy. Ostrov dusí energetická krize, Havana zároveň opatrně jedná s USA
Kuba už tři měsíce nedostává nové dodávky ropy a země čelí vážné energetické krizi. Výpadky elektřiny a omezení základních služeb se stávají součástí každodenního života. Prezident Miguel Díaz-Canel zároveň potvrdil, že Havana vede první rozhovory se Spojenými státy o budoucnosti vzájemných vztahů.
Kuba se už tři měsíce potýká s nedostatkem ropy, který výrazně zasahuje fungování celé země. V televizním vystoupení to uvedl kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Podle něj absence nových dodávek způsobuje vážné problémy především v energetice.
„Jsou to tři měsíce, co nedostáváme nové palivo,“ řekl prezident. Situace podle něj destabilizuje elektrickou síť a komplikuje chod hospodářství i každodenní život obyvatel. „Dopad je strašný,“ dodal.
Energetický systém země je kvůli nedostatku paliva velmi nestabilní. Kubánská vláda se proto snaží posilovat domácí zdroje energie a zavádí úsporná opatření.
Ztráta klíčových dodavatelů
Kuba přišla o dva nejvýznamnější zdroje ropy Venezuelu a Mexiko. Výpadek těchto dodávek výrazně prohloubil energetickou krizi na ostrově.
Situaci navíc komplikuje napětí ve vztazích se Spojenými státy. Washington na konci ledna oznámil možnost zavedení cel na zboží ze zemí, které Kubě poskytují ropu. Tento krok podle kubánských představitelů odradil Mexiko od dalších dodávek. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že její vláda o situaci stále jedná se Spojenými státy.
První rozhovory s Washingtonem
Díaz-Canel zároveň potvrdil, že kubánští představitelé nedávno jednali se zástupci americké vlády. Rozhovory jsou zatím na samém začátku.
„Cílem bylo označit problémy v bilaterálních vztazích, které potřebují řešení,“ uvedl prezident na tiskové konferenci vysílané státní televizí. Podle něj se obě strany snaží zjistit, zda existuje vůle hledat konkrétní kroky, které by mohly vztahy zlepšit.
Na pobřeží Kvarnerského zálivu se mezi nádržemi, potrubím a ocelovými věžemi dokončila jedna z největších průmyslových investic v moderním Chorvatsku. Modernizace rafinerie Rijeka za téměř 700 milionů eur má zvýšit efektivitu výroby, posílit energetickou bezpečnost střední Evropy, snížit závislost na ruské ropě a otevřít cestu k výrobě zeleného vodíku.
Nová nafta pro Evropu poteče z Rijeky. Investice chemiček INA a MOL mění energetickou mapu regionu
Zprávy z firem
O jednáních s Havanou se na konci února zmínil také americký prezident Donald Trump.
Havana trvá na suverenitě
Kubánský prezident zároveň zdůraznil, že Havana je ochotná jednat pouze za podmínky respektování kubánské suverenity a politického systému.
„Rozdíly ve vzájemných vztazích chceme řešit dialogem,“ uvedl Díaz-Canel. Zároveň připomněl, že jakákoli jednání musí respektovat politické uspořádání obou zemí.
Za suverénní rozhodnutí kubánské vlády označil také nedávné propuštění zhruba padesáti vězňů. Podle médií k němu přispěla snaha vatikánské diplomacie.
Výpadky elektřiny jako každodenní realita
Kvůli nedostatku paliva musela kubánská vláda zavést řadu restriktivních opatření. Ostrov se potýká s pravidelnými plánovanými i neplánovanými výpadky elektřiny a omezením základních služeb. Energetická krize tak dál zhoršuje už tak složitou ekonomickou situaci země a dopadá především na běžné Kubánce.