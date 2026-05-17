Tři stovky koupených dronů jako možná záminka k útoku USA na Kubu
Kuba si pořídila více než 300 vojenských dronů a nedávno začala projednávat plány jejich případného využití k útokům na americkou základnu Guantánamo na Kubě, americké vojenské lodě, případně na floridský ostrov Key West, který leží jen 160 kilometrů severně od Havany. S odvoláním na vysoce postaveného amerického představitele to napsal server Axios.
Utajené zpravodajské informace - které by se mohly stát záminkou k americkému vojenskému zásahu na ostrově - ukazují, do jaké míry administrativa prezidenta Donalda Trumpa vnímá Kubu jako hrozbu, píše Axios. Důvodem je celkový vývoj v oblasti válčení pomocí dronů a také přítomnost íránských vojenských poradců v Havaně, sdělil serveru tento představitel.
Budoucí hrozba, nebo záminka?
"Když si uvědomíme, že je tento typ technologie tak blízko (od břehů USA), a vezmeme v úvahu celou řadu nekalých aktérů od teroristických skupin přes drogové kartely až po Íránce a Rusy, je to znepokojující," sdělil serveru tento zdroj. "Jedná se o rostoucí hrozbu," dodal.
Ve čtvrtek na Kubu odcestoval šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Zástupce kubánských bezpečnostních složek tam podle nejmenovaného zdroje Axiosu z CIA mimo jiné varoval, aby se zdrželi jakýchkoli nepřátelských akcí, a vyzval je, aby ukončili totalitní způsob vládnutí, chtějí-li se zbavit drtivých amerických sankcí.
"Ředitel Ratcliffe dal jasně najevo, že Kuba už nemůže sloužit jako platforma pro naše protivníky, z níž by mohli prosazovat nepřátelské záměry v naší hemisféře," sdělil Axiosu představitel CIA. "Západní polokoule nesmí být hřištěm našich protivníků," zdůraznil.
Pronásledování, hlad, strach o blízké. To je důvodem, že Kubánci v posledních měsících prchají ze své země v největším počtu za více než čtyři desetiletí a rozhodli se vsadit své životy a budoucnost na nebezpečnou cestu do Spojených států letecky, po zemi i po moři, aby unikli ekonomickým a politickým potížím, napsala agentura Bloomberg.
Ministerstvo spravedlnosti USA se navíc podle amerických médií chystá ve středu vznést obvinění proti Raúlu Castrovi, který byl desítky let na Kubě předním lídrem a dodnes má i ve svých 94 letech velký vliv. Obvinění bratra někdejšího nejvyššího vůdce Fidela se má týkat sestřelení dvou malých letadel americko-kubánské skupiny Brothers to the Rescue kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl Raúl Castro ministrem obrany.
Američtí představitelé tvrdí, že Kuba od roku 2023 nakupuje od Ruska a Íránu útočné drony "různých typů" a ukrývá je na strategických místech po celém ostrově, píše Axios. Podle zdroje, s nímž server nyní hovořil, se kubánská vláda poslední měsíc snaží získat další drony a vojenské vybavení z Ruska. Tajné odposlechy podle něj rovněž naznačují, že se kubánští zpravodajci snaží přiučit, jak se Írán dokázal postavit USA na odpor v současném blízkovýchodním konfliktu, mimo jiné právě nasazením dronů proti americkým zájmům v oblasti Perského zálivu.
Američtí představitelé se ve skutečnosti nedomnívají, že by Kuba představovala bezprostřední hrozbu nebo aktivně plánovala útok na americké cíle, podotkl Axios. Zpravodajské informace nicméně naznačují, že vojenské vedení Kuby projednává válečné plány s využitím dronů pro případ, že by další zhoršování vztahů s USA vyústilo až v propuknutí nepřátelských akcí.